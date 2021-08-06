Зачем перенесли столицу Бразилии?





Что это за дикость? Да ещё и цена вопроса – миллиарды долларов, а откуда у «банановой» республики такие деньги? Примеров столь грандиозных строек история до тех пор не знала, да и сейчас не ведает (Сингапур и Астана не считаются).

Было не просто сделать этот шаг. Настолько сложно, что от обсуждения до реализации проекта прошло несколько десятилетий. Если не считать отклонённого в 1823 году плана, всерьёз обсуждение началось в 1890. С переменным успехом оно продолжалось вплоть до 1959 года, когда армия строителей из 60 тысяч человек, завершила столь грандиозную стройку.