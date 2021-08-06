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Зачем перенесли столицу Бразилии?

Зачем перенесли столицу Бразилии? (10 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: бразилия   в мире   города   интересно   путешествие   столица   факты   фото   
1253
10

Полезных ископаемых в округе – нет, автомобильных дорог – тем более, так зачем городить? Менять прибрежный Рио-де-Жанейро на джунгли с комарами, за тысячу километров от океана.

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Метки: бразилия   в мире   города   интересно   путешествие   столица   факты   фото   
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7k
Ф Ив 3 часа назад
На самом деле перенос столицы в ряде случаев очень верное решение, и в России перенести столицу тоже не мешало бы, но не в Питер, а в небольшой город с населением до полумиллиона. Почему? Да потому, что если столица крупнейший город, то он неминуемо стягивает на себя все ресурсы и другие города не развиваются, что мы и видим у нас. В Казахстане, например, перенесли столицу и стали развиваться остальные города. В США столицей сделали не крупнейший на тот момент Нью-Йорк, а построили Вашингтон - тоже самое развиваются все города. А у нас всё гипертрофированно сосредоточено на Москве, и кроме нее другие города по сути не развиваются.
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−6
Zlaja ptica 51 минуту назад
Примеров столь грандиозных строек история до тех пор не знала, да и сейчас не ведает (Сингапур и Астана не считаются).

А Санкт Петербург?

лучший населённый пункт находится там, где люди расселяются естественным образом. Питер смог им стать насильно
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