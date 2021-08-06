Зачем перенесли столицу Бразилии?

Полезных ископаемых в округе – нет, автомобильных дорог – тем более, так зачем городить? Менять прибрежный Рио-де-Жанейро на джунгли с комарами, за тысячу километров от океана.
Что это за дикость? Да ещё и цена вопроса – миллиарды долларов, а откуда у «банановой» республики такие деньги? Примеров столь грандиозных строек история до тех пор не знала, да и сейчас не ведает (Сингапур и Астана не считаются).
Было не просто сделать этот шаг. Настолько сложно, что от обсуждения до реализации проекта прошло несколько десятилетий. Если не считать отклонённого в 1823 году плана, всерьёз обсуждение началось в 1890. С переменным успехом оно продолжалось вплоть до 1959 года, когда армия строителей из 60 тысяч человек, завершила столь грандиозную стройку.
Если бы не волевой президент Жуселину Кубичек, предвыборным лозунгом которого была клятва – отстроить новую столицу, – кто знает, а был бы мальчик? Мегаполис стал символом освобождения страны от португальского колониализма. На всех картах он так и называется – Бразилиа. Наверное, причина в том, что португальское слово Brasília звучит примерно так, а вообще не суть важно.
Так вот, что касается причины создания мегаполиса с нуля, их всего три.
Первая – чисто идеологическая, об этом ранее я уже упомянул.
Вторая – стратегическая. Удалённость от океана не позволила бы врагу (какому?) быстро продвигаться вглубь континента. Да и с океана никто не обстреляет, а если это случится – ракеты собьют на подлёте. В общем бытует мнение, что правительство так себя обезопасило.
Стильная Телевышка
Третья причина – экономическая. Отсталые районы Бразилии нуждались в головном Центре. Когда в 1960 году столица была официально открыта, там уже проживало свыше 100 тысяч человек, а сегодня эта цифра подбирается к трём миллионам. Надо признать, что в сравнении с расположенными поблизости городами-спутниками, столица… малонаселённая. Всё дело в том, что не каждому она по карману.
И это печальная часть в истории города. Столица переживает так называемую «болезнь роста». Даже строители не смогли поселиться в собственных домах, и вынуждены плодить нищету за её пределами. Стильный и современный город в центре, к своим окраинам скатывается в откровенные трущобы. В одно время писали, что каждый день здесь убивают минимум двух человек, и это по официальным данным.
Какой урок мы получили? Буквальный. «Столицей Будущего» должен называться тот город, который основан для людей, а не во имя стратегических идеалов. Здесь сложно без личного автомобиля, длинные улицы невыносимы для прогулок под палящим солнцем. Ну и скажите мне, какая человеку выгода от того, что план мегаполиса напоминает форму самолёта? Да, выглядит шикарно, и здесь множество примечательных строений. Но! Однажды умный человек сказал: лучший населённый пункт находится там, где люди расселяются естественным образом. Бразилиа могла им стать насильно. Однако человеческий фактор никто не отменял, и сейчас благополучное будущее столицы под вопросом.
Источник:
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А Санкт Петербург?
лучший населённый пункт находится там, где люди расселяются естественным образом. Питер смог им стать насильно