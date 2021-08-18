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Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете

Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете (12 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: XIX век   быт и нравы   интересно   история   познавательно   факты   фотографии   фотофакты   
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Первые фотографии, фиксирующие современность для потомков, датируются 1820-ми годами. А значит, начало XIX века - первая точка в истории, о которой мы можем судить не по субъективным описаниям современников, а по объективным свидетельствам - фотодокументам. И если приглядеться к ним - становится понятно, что эта эпоха так же далека от нас, как какое-нибудь Средневековье.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: XIX век   быт и нравы   интересно   история   познавательно   факты   фотографии   фотофакты   
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