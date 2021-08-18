Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете

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Первые фотографии, фиксирующие современность для потомков, датируются 1820-ми годами. А значит, начало XIX века - первая точка в истории, о которой мы можем судить не по субъективным описаниям современников, а по объективным свидетельствам - фотодокументам. И если приглядеться к ним - становится понятно, что эта эпоха так же далека от нас, как какое-нибудь Средневековье.
Дети на фабриках
Промышленная революция была временем большого прорыва, но не для всех он был желанен. В середине XIX века из-за бешеных темпов роста промышленности фабрики столкнулись с нехваткой рабочих. Чтобы компенсировать ее, компании начали нанимать детей. Дети были более удобными работниками, чем взрослые, потому что им можно было платить меньше, они были более ловкими и зачастую могли выполнять задачи, с которыми не справились бы взрослые, к тому же почти не выступали против плохих условий труда. Многим семьям был нужен дополнительный доход, поэтому они с готовностью отправляли детей на завод, начиная с четырех лет.
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Калифорния и золотая лихорадка
В январе 1848 года Джеймс Маршалл обнаружил золотой самородок на реке Америкен в Калифорнии. Несмотря на его попытки сохранить открытие в тайне, слухи распространились мигом, и старатели устремились в Калифорнию. Калифорнийская золотая лихорадка считается одним из самых значительных событий, сформировавших США в 1800-х годах. Она достигла своего пика в 1852 году, а собранное в Калифорнии золото золота оценивалось примерно в $2 миллиарда. О калифорнийской золотой лихорадке слышал весь мир: даже в России романтичные гимназисты пытались сбежать из дома и добраться до Калифорнии, чтобы грести лопатой золотые самородки, - правда, мало кто из них добегал дальше ближайшей станции.
Викторианская мода
Одним из наиболее примечательных аспектов XIX века была женская мода. Для нее были характерны платья разных цветов, удерживаемые кринолинами, деревянными конструкциями, которые приподнимали материал, обеспечивая лучшее распределение его веса. Самые пышные платья носили члены королевской семьи и богачи, но они были распространены среди всех социальных слоев. Рукава платьев расширялись на запястьях и предплечьях. Лишь в середине века на смену им пришли столь же широкие юбки-кольца.
Гражданская война в США
Рабство было одной из главных политических проблем в США в 1800-х годах. Именно оно спровоцировало гражданскую войну. Практически сразу после ее начала борец за права чернокожих Фредерик Дуглас начал оказывать давление на Авраама Линкольна, чтобы тот разрешил афроамериканцам служить в армии Союза. Задумка удалась: чернокожим официально была предоставлена возможность служить в армии Севера в июле 1862 года. Первый полк цветных войск Соединенных Штатов присоединился к армии Союза 27 сентября 1862 года. В конечном итоге, цветные составили 10% от общей численности войск Союза.
Строительство статуи Свободы
Эдуард Рене де Лабуле предложил построить статую для США в 1865 году. Он хотел создать настоящий символ свободы и дружбы США и Франции. Результатом стала знакомая нам статуя Свободы. Она прибыла в Нью-Йорк в 1885 году, но его открытие было отложено на год, так как пьедестал еще строился. 28 октября 1886 года миллион жителей Нью-Йорка пришли на официальную церемонию открытия, включавшую парад и музыку.
Томас Эдисон и его изобретения
Томас Эдисон, «волшебник Менло-Парка», был одним из самых известных изобретателей в мире. Он получил рекордные 1093 патента, в том числе на лампу накаливания, фонограф и фотоаппарат. Некоторые утверждают, что без изобретений Эдисона мировой промышленной революции не случилось бы. Эдисон был одним из первых изобретателей в мире, сконструировавших безбатарейный электровоз. Его машина тянула три вагона, разгонялась до 60 километров в час и имела систему электромагнитных тормозов. Таким было начало современных железных дорог.
Главный преступник Америки
Джесси Джеймс - легендарный гангстер американского Запада. Вместе с братом он начал промышлять грабежами еще во время Гражданской войны. Впоследствии их банда была самыми знаменитыми и жестокими грабителями банков и поездов. Джеймс был убит членом собственной банды Робертом Фордом, когда повернулся к нему спиной. Его смерть вызвала возмущение в штате, люди осуждали убийство и называли его трусливым. Форд, надеявшийся получить награду, остался ни с чем и вскоре был убит.
Переселенцы
В XIX веке американские переселенцы продолжали двигаться дальше на запад. Это было в значительной степени обусловлено золотой лихорадкой. Люди надеялись получить шанс. Целые семьи паковали свои вещи в конный экипаж и отправлялись в долгое путешествие по стране. Наряду с плохими гигиеническими условиями, им грозила нехватка продуктов питания, почти полное отсутствие медицинской помощи и многочисленные грабители - но и это их не останавливало.
Новые места для отдыха
Атлантик-Сити был основан в 1854 году и быстро стал популярным местом отдыха. Набережная с променадом, роскошные отели и достопримечательности впечатлили богатых отдыхающих, и его популярность росла, как на дрожжах.
В этот период мода все еще была весьма строга, и одеваться на пляж следовало скромно. Полицейские в штатском целыми днями гуляли по пляжу , высматривая тех, кто слишком обнажился, и подвергая их серьезному штрафу.
В этот период мода все еще была весьма строга, и одеваться на пляж следовало скромно. Полицейские в штатском целыми днями гуляли по пляжу , высматривая тех, кто слишком обнажился, и подвергая их серьезному штрафу.
Шоу Буффало Билла
В начале XIX века одним из самых популярных развлекательных шоу во всем мире было "Шоу дикого Запада" Буффало Билла. Цирк Буффало Билла выступал не только в США, но и в Европе, и везде пользовался гиганской популярностью. Буффало Билл романтизировал американский Запад, делая его привлекательным для публики, а индейцев изображал агрессивными дикарями.
Рождение трущоб
С развитием промышленной революции в города приезжало все больше людей. Жилья не хватало, да и денег у новоявленных горожан не было. Именно в середине XIX века в крупных промышленных городах начали расти трущобы - кварталы полуразрушенных домов с подозрительной публикой, подвалы, населенные десятками бедолаг стали еще одной приметой времени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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