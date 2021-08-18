Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете

Промышленная революция была временем большого прорыва, но не для всех он был желанен. В середине XIX века из-за бешеных темпов роста промышленности фабрики столкнулись с нехваткой рабочих. Чтобы компенсировать ее, компании начали нанимать детей. Дети были более удобными работниками, чем взрослые, потому что им можно было платить меньше, они были более ловкими и зачастую могли выполнять задачи, с которыми не справились бы взрослые, к тому же почти не выступали против плохих условий труда. Многим семьям был нужен дополнительный доход, поэтому они с готовностью отправляли детей на завод, начиная с четырех лет.