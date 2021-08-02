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Фотохудожник помогает увидеть историю в красках

Фотохудожник помогает увидеть историю в красках (31 фото)

Автор:
02 августа 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Себастьян де Оливейра   интересно   исторические фото   история в цвете   фото   фотографии   фотохудожник   цветные фото   
859
31
Парижанин Себастьян де Оливейра - фотохудожник испециалист по компьютерной графике. А еще он - большой энтузиаст старых фотографий. Он находит интересные исторические снимки и раскрашивает их в фотошопе, помогая современным зрителям взглянуть на историю совершенно новым взглядом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Себастьян де Оливейра   интересно   исторические фото   история в цвете   фото   фотографии   фотохудожник   цветные фото   
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4  комментария
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34k
Alex 2 часа назад
У него "Россия" что ли написано на футболке? Засланный казачок, походу )
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75
Михайло Потапыч Час назад
Хэпбёнрн клёвая.
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9k
Александр 2 часа назад
Круто. Вот бы научится
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