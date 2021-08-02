Фотохудожник помогает увидеть историю в красках

Автор:
02 августа 2021 08:54
Парижанин Себастьян де Оливейра
- фотохудожник испециалист по компьютерной графике. А еще он - большой энтузиаст старых фотографий. Он находит интересные исторические снимки и раскрашивает их в фотошопе, помогая современным зрителям взглянуть на историю совершенно новым взглядом.
Цирковые девушки в Сарасоте, Флорида - Нина Лин, 1949
Блю Айлэнд, Иллинойс, семья идет в кино - Джек Делано, 1943
Жаклин Кокрейн (1906 - 1980), 1939
Алтея Гибсон - победительница Уимблдона с подругой по команде ДарлинХард, 1957
Одри Хэпберн (1929 - 1993), 1956
Парижские девушки на ярмарке, 1935
Семья сборщиков вишни - Джон Вашон, 1940
Нью-Йорк, 1942 - Марджори Коллинз
Пляжи Англии во время войны, 1941
Дождливый день в Питтсбурге - Джон Вашон, 1941
На шоссе 99 в Калифорнии, 1937 - Дороти Ланг
Субботний вечер во Флоренции, Алабама, 1942
Франция, 1967, анонимный автор
Бар в Центральном парке Нью-Йорка, 1942 - Марджори Коллинз
Юные актрисы загорают в рамках акции по продвижению фильма на Каннском кинофестивале, 1957
Бар "О'Рейли", Нью-Йорк, 1942 - Марджори Коллинз
Мэрилин Монро во время отдыха на съемочной площадке - Ева Арнольд, 1960
Семейный пикник у речки в Начиточисе, Луизиана, 1940 - Марион Пост Уолкотт
Американские солдаты возвращаются домой с Первой мировой, 1919
Ингмар Бергман, Хэмфри Богарт и Майкл Кертис на съемочной площадке "Касабланки", 1939
Юнион Стейшен, Чикаго, 1943 - Джек Делано
Зрители на скачкахв Уортингтоне, Мэриленд, 1941 - Марион Пост Уолкотт
Глен Эхо Парк, Монтгомери, Мэиленд, 1943
В ожидании автобуса, 1943
Французские солдаты в увольнении в Париже, Восточный вокзал, 1916
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— переведено специально для fishki.net
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