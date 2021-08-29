Байден задремал на встрече с премьер-министром Израиля

Джозеф Байден давно славится своим талантом засыпать на различных мероприятиях. Об этом неоднократно вспоминал в предвыборных дебатах экс-президент Дональд Трамп и называл своего оппонента «Сонный Джо». Впрочем, за своего президента уже вступился журналист CNN Дэниэл Дейл, он сообщил, что Байден просто внимательно слушал премьер-министра с закрытыми глазами.

2021-08-29T15:07:46+03:00