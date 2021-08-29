Байден задремал на встрече с премьер-министром Израиля

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В четверг прошла совместная пресс-конференция президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Прошла тихо и умиротворённо.
Пока Нафтали Беннет рассказывал о том, что их страны вошли в новый этап дружеских отношений 78-летний президент США успел покемарить в кресле, уютно сложив руки на животе.
В середине своей речи израильский политик заподозрил, что его собеседник находится в объятиях Морфея, но как ни в чём не бывало, продолжил свой монолог уже на камеры.
Джозеф Байден давно славится своим талантом засыпать на различных мероприятиях. Об этом неоднократно вспоминал в предвыборных дебатах экс-президент Дональд Трамп и называл своего оппонента «Сонный Джо». Впрочем, за своего президента уже вступился журналист CNN Дэниэл Дейл, он сообщил, что Байден просто внимательно слушал премьер-министра с закрытыми глазами.
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Метки: байден политика президенты сон сонный джо
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Чего от него хотеть?
Не захрапел - и то хорошо.
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Не каждый из нас доживёт до его лет........
Шо, опять? Ц.