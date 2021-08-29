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Байден задремал на встрече с премьер-министром Израиля

Байден задремал на встрече с премьер-министром Израиля (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2021 15:07
Сообщество : Политика
Метки: байден   политика   президенты   сон   сонный джо   
1570
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В четверг прошла совместная пресс-конференция президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Прошла тихо и умиротворённо.

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Метки: байден   политика   президенты   сон   сонный джо   
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25  комментариев
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11k
net 2 часа назад
Днем поспать всегда в кайф
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545
да пох 3 секунды назад
Да у нас сейчас премьер такой *пестабол *. Что уже пол страны тянет спать от его голоса .У него такие *сладкие* сказки .Вот деда и подкосило .Тем более он знает что этот *мальчик* ненадолго,чего время на него тратить .
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821
QQ 7 минут назад
Доконали старикана
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6k
klop 12 минут назад
Неужели там некому было крикнуть: Проснись ты дрищешь!
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3k
Дмитрий 21 минуту назад
А пальцы чего шевелятся тогда?
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Ему бы вколоть чего ободряющего.
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5k
★Lucifer★ Полчаса назад
Ну старенький он уже.
Чего от него хотеть?
Не захрапел - и то хорошо.
===
Не каждый из нас доживёт до его лет........
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Интересно, как эта шапочка держится на голове у евреев? Наверное, приклеивают на клей Момент.
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−12
ЧпокПупок 48 минут назад
Разбудил бы деда. И хорошая и плохая новость: дед перестал храпеть
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18k
Юрий 53 минуты назад

Ссылка www.youtube.com
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380
Max 57 минут назад
Так почти 80 лет. Помирать скоро... А он в президенты
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397
vtoroyshans Час назад
отстаньте от дедушки
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1k
Роман Бумеров Час назад
И снится дедуле сон... Сделаем америгу великой!!!
Шо, опять? Ц.
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1k
Гарик Час назад
О да, со школы это помню - слушал с закрытыми глазами.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
я тоже засыпаю под сказки на ночь. need to be strong, strong to be good...
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31k
Netyn 2 часа назад
Ну подумаешь у бункерного деда перфокарту зажевало и шо тут такого?
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15k
ЦСКА 2 часа назад
Когда всё пойух
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу он зомби.
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925
zenon 2 часа назад
Бывший президент и премьер-министр потом, тоже давал фору всем. А он намного моложе Байдена.
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8k
insaider 2 часа назад
Старый человек,ну притомился от земных забот.
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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