Бывший президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену доброго пути, а также не заснуть на саммите, за переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", - процитировал Трампа источник со ссылкой на РИА "Новости".
В источнике также отметили, что Трамп в течение своей последней предвыборной кампании постоянно называл Байдена "Сонным Джо", однако президентское кресло старина Джо всё же не проспал.
Напомним, американский президент в рамках своего первого зарубежного турне, уже посетил Великобританию, а на 16 июня в Женеве намечена встреча с Владимиром Путиным.
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Путин вообще когда-нибудь говорил что-то определённо, конкретно?
А когда он на вопрос отвечает, так вообще выспаться можно.
2005 «Я свою задачу вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле ... Поэтому никаких резких изменений в законодательство, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, вносить считаю нецелесообразным».
2005 «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет»
2009 «Мы обещали военным, что в 2010 году закроем все вопросы, связанные с постоянным жильем. Кровь из носу, выполним эту задачу»
Но это был другой Путин, дообнулёвочный.