"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", - процитировал Трампа источник со ссылкой на РИА "Новости".

В источнике также отметили, что Трамп в течение своей последней предвыборной кампании постоянно называл Байдена "Сонным Джо", однако президентское кресло старина Джо всё же не проспал.