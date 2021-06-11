FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 691 пост • 224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Трамп напутствовал Байдена просьбой не спать во время встречи с Путиным

Трамп напутствовал Байдена просьбой не спать во время встречи с Путиным (2 фото)

Автор:
11 июня 2021 04:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Саммит   Трамп   байден   встреча   напутствие   политика   путин   сша   
1328
2

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену доброго пути, а также не заснуть на саммите, за переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Саммит   Трамп   байден   встреча   напутствие   политика   путин   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
158
Евгений Демидов 4 часа назад
Ему с Медведёвым надо встречаться. Они бы на пару там вздремнули...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−12
слава аркадагу Полчаса назад
ну пот солнцеликого действительно тяжело не уснуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Батончик с маком 2 часа назад
Главное чтоб опять с трапа не нае.бнулся. А то потом будут доказывать что это Боширов и Петров банановых кожурок накидали или галоши Бидона мылом намазали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
анатолий горленко 3 часа назад
Да в принципе дельный совет.
Путин вообще когда-нибудь говорил что-то определённо, конкретно?
А когда он на вопрос отвечает, так вообще выспаться можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Иногда лучше спать, чем говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Саня 3 часа назад
Трамп тот еще троль)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Leon Rom Саня Час назад
они там все много 3здят на публику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выбрать идеальную кастрюлю? Как выбрать идеальную кастрюлю? Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах "Лампочку изобрёл чернокожий": Байден призвал рассказать американцам правду "Лампочку изобрёл чернокожий": Байден призвал рассказать американцам правду У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус У Дональда Трампа и его жены подтвержден коронавирус "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136441



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться
7
33
35 проектов "самоделкиных", к которым невозможно придраться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О трансляции затмения в Московском планетарии и "рогах солнечного дьявола"
0
11
О трансляции затмения в Московском планетарии и "рогах солнечного дьявола"
The Walking Dead: The Game
0
3
The Walking Dead: The Game
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#кино#дтп#СССР#позитив#знаменитости#фильм#факты
#Юмор#история#Россия#прикол#авто аварии#автомир#сша#фотографии#дети#Разное
#интересно#интересное#аварии#автомобили#подборка#картинки#футбол#в мире#истории#драка

На что жалуетесь?

Вернуться