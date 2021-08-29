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Сообщество Без кота и жизнь не та 951 пост • 388 подписчиков подписаться
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В Краснодарском крае выставили на продажу православного кота

В Краснодарском крае выставили на продажу православного кота (6 фото)

Автор:
29 августа 2021 13:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: авито   животные   кот   мей кун   православный   продажа   
1521
6
Чего только не найдешь на просторах необъятного интернета. Оказывается, котики тоже бывают "религиозные", ну или же их хозяевам очень хочется в это верить.
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Метки: авито   животные   кот   мей кун   православный   продажа   
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20  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Моего кота недавно ветеринар иудеем сделал
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768
Игорь Меншиков 5 минут назад
Сразу бы написала меняю кота, на такой же мерседес который спалил блогер. Сильная и одинокая женщина меняет приоритеты
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50k
smakido 9 минут назад
Оригинальный маркетинговый ход!
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87
Liberman 19 минут назад
моя кошка Изя, под православную ну никак не прокатит....
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333
Мурчелло Liberman 10 минут назад
Если учесть ,что православие филиал иудаизма,то прокатит ,как нефиг делать.
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Мурчелло Liberman 10 минут назад
Только не говорите ,что Иван русское имя.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Неплохой стартап...
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1k
Паша 41 минуту назад
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670
Алексей Попов Час назад
Где крестили? Где крестик? Где св-во о крещении? Вдруг это "муслим" засланный?
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
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5k
Алексей 2 часа назад
Религиозность этого котика определить не удалось
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9k
Атеист 2 часа назад

А кот об этом знает или так же силком ему это навязали?))
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66k
Hе шути с Пушкиным. 2 часа назад
Крестится слева направо ?..

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18k
Robin Hood 2 часа назад
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26k
Jackson-Motor 2 часа назад
Жизнь разделится на "до" и "после"...13 000 000
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41k
Элек Мек 2 часа назад
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