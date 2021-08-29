В Краснодарском крае выставили на продажу православного кота

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Чего только не найдешь на просторах необъятного интернета. Оказывается, котики тоже бывают "религиозные", ну или же их хозяевам очень хочется в это верить.
Так, в Краснодаре, одна любительница усатых мурлык уверовала, что её питомец – православный. И срочно решила на этом заработать. Ценник выставила не маленький, но уверяет, что это того стоит.
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А кот об этом знает или так же силком ему это навязали?))