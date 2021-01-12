35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу

В мире может происходить что угодно - но пока рядом котейки, становится намного легче! Эта подборка трогательных фотографий с кошками - просто лекарство для тех, кому не хватает капельки добра. Просто посмотрите на них и улыбнитесь!
"Сегодня ему 21. Он был рядом, когда я была трудным подростком, когда поступила в колледж, вышла замуж. Он познакомился с моим малышом, которому уже 4 месяца. Я люблю его всем сердцем"
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"Когда мы взяли Пенни из приюта 10 лет назад, она была пугливой и агрессивной. Сегодня она - самое любящее существо, что мы видели"
Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса, который каждый день приходит на станцию Старая в 22:40. Все проводницы уже знают этого котяру, и всегда готовят для него вкусности, чтобы накормить во время остановки
"Моя странная кошка не выносит одиночества и много плачет, когда я в ванной. Вот что мы придумали. Теперь она всегда принимает ванну со мной!"
"Моя мама - владелица организации, которая заботится о брошенных кошках. Вот одна из них - Мило"
"Кит - особенный кот. У него нет передних зубов и хвоста. А еще, он любит воровать малину, когда хочет есть. Безумно люблю его!"
"Она всегда ждет, пока цветы в саду опадут. Потом она выбирает несколько и приносит в дом, как подарок"
"У меня достижение - 28 дней без алкоголя. Мой друг всегда был рядом - он знал, как это важно для меня"
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ну кошки и коты, ну они только защищаясь могут поцарапать, да и то не смертельно
а так... ну коты неспособны человек зла причинить! и даже если будет
абсолютно беззащитный человеческий дитйныш и взрослый кот/кошка (не ягуар а домашняя кошка) ну они оближут его и лягут рядышком клубочком чтобы согреть,
а что человеческий дитя не голодал, рядом лягушку или мышь [мат] собственноручно принесут и положат