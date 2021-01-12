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Сообщество Без кота и жизнь не та 766 постов • 351 подписчик подписаться
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35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу

35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу (36 фото)

Автор:
12 января 2021 21:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
1022
36
В мире может происходить что угодно - но пока рядом котейки, становится намного легче! Эта подборка трогательных фотографий с кошками - просто лекарство для тех, кому не хватает капельки добра. Просто посмотрите на них и улыбнитесь!
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Метки: животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
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4  комментария
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−154
Владимир 2 часа назад
а ведь на самом деле

ну кошки и коты, ну они только защищаясь могут поцарапать, да и то не смертельно

а так... ну коты неспособны человек зла причинить! и даже если будет
абсолютно беззащитный человеческий дитйныш и взрослый кот/кошка (не ягуар а домашняя кошка) ну они оближут его и лягут рядышком клубочком чтобы согреть,
а что человеческий дитя не голодал, рядом лягушку или мышь [мат] собственноручно принесут и положат
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6k
Nikita Час назад
А ещё говорят, что ничего не понимают.
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу
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