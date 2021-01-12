35 трогательных фото с кошками, которые согреют душу

В мире может происходить что угодно - но пока рядом котейки, становится намного легче! Эта подборка трогательных фотографий с кошками - просто лекарство для тех, кому не хватает капельки добра. Просто посмотрите на них и улыбнитесь!

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"Сегодня ему 21. Он был рядом, когда я была трудным подростком, когда поступила в колледж, вышла замуж. Он познакомился с моим малышом, которому уже 4 месяца. Я люблю его всем сердцем" 0 Источник:

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Люди: "Черные кошки - к неудаче", Черные кошки: 0 Источник:

"Когда мы взяли Пенни из приюта 10 лет назад, она была пугливой и агрессивной. Сегодня она - самое любящее существо, что мы видели" 0 Источник:

"Я вижу своим сердцем" 0 Источник:

"Они выкинули тебя, как мусор. Но для меня ты - самое драгоценное, что у меня есть" 0 Источник:

"А вот мой любимый Пини" 0 Источник:

Женщина нашла свою кошку через 16 дней после торнадо 0 Источник:

Походник проснулся, почувствовав тяжесть на ногах.. У него были гости 0 Источник:

"Муж с марта работает из дома, но наш кот все равно каждый день ждет его с работы" 0 Источник:

Проводница поезда Псков-Москва кормит кота Феликса, который каждый день приходит на станцию Старая в 22:40. Все проводницы уже знают этого котяру, и всегда готовят для него вкусности, чтобы накормить во время остановки 0 Источник:

"Трансформация Нимбуса" 0 Источник:

"Это самое милое, что я сегодня увидела" 0 Источник:

Женщина зашла в приют, и случайно встретила там своего кота, который пропал год назад" 0 Источник:

Мы будем скучать..: "Здесь покоится Джейд - кошка, известная во всем мире" 0 Источник:

"Моя странная кошка не выносит одиночества и много плачет, когда я в ванной. Вот что мы придумали. Теперь она всегда принимает ванну со мной!" 0 Источник:

Мама и дочка 0 Источник:

"Подобрал кота с дороги. Моя собака решила взять его под свою опеку" 0 Источник:

Лучший друг! 0 Источник:

"Моя мама - владелица организации, которая заботится о брошенных кошках. Вот одна из них - Мило" 0 Источник:

Пожарные выносят из огня животных 0 Источник:

Милота! 0 Источник:

Иногда кот - лучшая подставка для головы 0 Источник:

Найди три сердцечка 0 Источник:

Это любовь 0 Источник:

Котеек много не бывает 0 Источник:

"Этот кот залезает на дерево каждый день, чтобы поздороваться с нашей кошкой" 0 Источник:

"Кит - особенный кот. У него нет передних зубов и хвоста. А еще, он любит воровать малину, когда хочет есть. Безумно люблю его!" 0 Источник:

"Это лучшая фотография этих двоих, которую я когда-либо делала" 0 Источник:

"Она всегда ждет, пока цветы в саду опадут. Потом она выбирает несколько и приносит в дом, как подарок" 0 Источник:

Котик - это святое! 0 Источник:

Спасибо добрым людям за спасение этой прелести 0 Источник:

"Когда хочешь золотистого ретривера, но тебе разрешили завести только кота" 0 Источник:

"У меня достижение - 28 дней без алкоголя. Мой друг всегда был рядом - он знал, как это важно для меня" 0 Источник:

Семейное фото 0 Источник: