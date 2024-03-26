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«Собери кота»: шерсть и усы кота за 1000 рублей продаются в Новосибирске

«Собери кота»: шерсть и усы кота за 1000 рублей продаются в Новосибирске

Автор:
26 марта 2024 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Новосибирск   животные   кот   объявление   продажа   собери кота   усы   шерсть   
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Сервис онлайн-объявлений пополнился предложением приобрести усы домашнего питомца. Вместе с усами продавец предлагает купить у него и кошачью шерсть.

«Соберите своего кота». С этих слов пользователь сайта объявлений начинает описание своего товара. В наличии у продавца по имени Андрей есть усы и шерсть кота. Усы, по словам продавца, выпали сами за семь лет, специально никто их не выдирал. «За восемь лет накопилось достаточно», - рассказал хозяин кота.

Продажа кошачьих усов – не редкость. Время от времени такие объявления появляются в Сети. Усы пользуются спросом. Их используют мастера рукоделия, особенно для изготовления глиняных игрушек с усами и при сборке моделей кораблей – в этом случае игрушечные суда оснащают парусами с использованием усов. Еще усы покупают суеверные люди: они кладут их в кошелек для богатства. Считается, что если носить с купюрами кошачий ус, то появится особый нюх на деньги.

К кошачьим усам в Новосибирске продавец предлагает шерсть, она уже скатана в шарики для более удобного хранения. Стоимость шерсти и усов составляет 1000 рублей. Все вырученные деньги хозяин питомца обещает потратить на корм коту.

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Метки: Новосибирск   животные   кот   объявление   продажа   собери кота   усы   шерсть   
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157
DuckTales 2 часа назад
О, у меня есть коллекция усов
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Lexx 2 часа назад
Ус обязательно сам должен выпасть или можно отстричь? А собачий и кроличий подойдёт? А то сейчас у меня много усов будет.))
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1823 поста (1777 в горячем)

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