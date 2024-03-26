«Собери кота»: шерсть и усы кота за 1000 рублей продаются в Новосибирске

Продажа кошачьих усов – не редкость. Время от времени такие объявления появляются в Сети. Усы пользуются спросом. Их используют мастера рукоделия, особенно для изготовления глиняных игрушек с усами и при сборке моделей кораблей – в этом случае игрушечные суда оснащают парусами с использованием усов. Еще усы покупают суеверные люди: они кладут их в кошелек для богатства. Считается, что если носить с купюрами кошачий ус, то появится особый нюх на деньги.



К кошачьим усам в Новосибирске продавец предлагает шерсть, она уже скатана в шарики для более удобного хранения. Стоимость шерсти и усов составляет 1000 рублей. Все вырученные деньги хозяин питомца обещает потратить на корм коту.