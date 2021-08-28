На волю победителей. Пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны от Сталинграда до Берлина

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Война стирает индивидуальность, равняет всех под батальон, роту, полк. Отдельных лиц не разглядеть, они все – противник. В плену же, то, что было просто врагом, рассыпается на личности. Враг должен быть побежден, но поверженный человек нуждается в милосердии.
Все подписи от авторов фотографий.
Все подписи от авторов фотографий.
1.
«В плен». Декабрь 1941.Колонна немецких военнопленных под Москвой. Волоколамское направление. Аркадий Шайхет.
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7.
Женщины конвоируют пленных фашистов. Разгром немцев под Москвой. январь – март 1942. Виктор Темин.
14.
«Группа пленных фашистских вояк из окруженной 16-й немецкой армии в районе Деменска». 1942. Сергей Коршунов.
22.
Советские бойцы и пленный начальник медицинской службы полиции Берлина генерал-майор Карл Эмиль Вробель. 2 мая 1945. Иван Шагин.
27.
Восточно-Померанская операция. 1945 год. Аркадий Шайхет.
Освобождение Данцига (ныне польский город Гданьск).
Освобождение Данцига (ныне польский город Гданьск).
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Что за город такое ДемЕнск??? Есть город ДемЯнск где шли тяжёлые бои и была окружена действительно крупная группировка немцев, которую им в последствии удалось деблокировать.
Дальше смотреть не стал. Автор, готовься лучше! Тебя смотрят не только школьники.
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Абсолютна верно! Колонна прошла в 16 августа 1944 г
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16 августа 1944 года по едва расчищенным от развалин улицам в центре освобожденного Киева медленно шла нескончаемая колонна людей. Пленные солдаты вермахта в своей поношенной, мышино-серой форме провели свой последний «парад» в столице Украины
https://polk.inter.ua/ru/news/text/4635-marsh-plennih-nemtsev-v-kieve-kak-eto-bilohttps://polk.inter.ua/ru/news/text/4635-marsh-plennih-nemtsev-v-kieve-kak-eto-bilo
Я бы, после того через что они прошли, стрелял бы в этих "пленных" не раздумывая, без суда и следствия, как говорится!
нельзя ненавидить вечно...
пс.для советских людей людьми были все нации в отличи от этих арийцев в лохмотьях!
А так да, все люди равны, все важны) Жизни!
ну я немец, шо и меня стрелять собрался?