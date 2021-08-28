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На волю победителей. Пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны от Сталинграда до Берлина

На волю победителей. Пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны от Сталинграда до Берлина (33 фото)

Автор:
28 августа 2021 21:30
Метки: Великая Отечественная война   СССР   люди   страна   фотографии   
421
33
Война стирает индивидуальность, равняет всех под батальон, роту, полк. Отдельных лиц не разглядеть, они все – противник. В плену же, то, что было просто врагом, рассыпается на личности. Враг должен быть побежден, но поверженный человек нуждается в милосердии.
Все подписи от авторов фотографий.
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Метки: Великая Отечественная война   СССР   люди   страна   фотографии   
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603k
NAZARETH 2 часа назад
ЧЁй-то вспомнился этот 3,14дор из Уренгоя...
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3k
RALEXXX 43 минуты назад
В Москве есть такое место, Курьяново называется. Бывшая подмосковная деревня. Так там двухэтажные жилые дома немцы пленные строили. Были на две квартиры, на 4 и на 8. Качественные, просторные, с высокими потолками и с садом.
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Минус ЗА НЕЗНАНИЕ МАТЕРИАЛА! Тупая перепечатка с чего-то! Какие нах.у.й пленные на фото в Киеве? Когда ясно видно, что деревья зелёные стоят! Киев освободили в середине НОЯБРЯ, когда уже белые мухи во всю летали. Фото явно весна-лето 1944 года.
Что за город такое ДемЕнск??? Есть город ДемЯнск где шли тяжёлые бои и была окружена действительно крупная группировка немцев, которую им в последствии удалось деблокировать.
Дальше смотреть не стал. Автор, готовься лучше! Тебя смотрят не только школьники.
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5k
x3matic 2 часа назад
Довольные ублюдки.Они шли убивать,грабить,жечь и уничтожать русских.Они пришли,убивали,жгли и уничтожали.Не знаю что там,кто и по каким причинам проявил такую слабость к этим ублюдкам.Лично мое мнение,я бы не оставил ни одного из них в живых.Ни одного.Любой кто переступил границу,должен был тут сдохнуть.
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27k
pokevon 3 часа назад
Какая выдержка была у наших людей!
Я бы, после того через что они прошли, стрелял бы в этих "пленных" не раздумывая, без суда и следствия, как говорится!
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26
дунаев дмитрий pokevon 3 часа назад
до 1943 стреляли... потом подостыли...
нельзя ненавидить вечно...
пс.для советских людей людьми были все нации в отличи от этих арийцев в лохмотьях!
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5k
hhwost 3 часа назад
"пленный - это твой враг, который очень хотел тебя убить и ограбить, но не смог. и поэтому ты теперь должен его обеспечить жильём, едой и медицинской помощью" (с) не помню кто
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