На волю победителей. Пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны от Сталинграда до Берлина

Война стирает индивидуальность, равняет всех под батальон, роту, полк. Отдельных лиц не разглядеть, они все – противник. В плену же, то, что было просто врагом, рассыпается на личности. Враг должен быть побежден, но поверженный человек нуждается в милосердии.

Все подписи от авторов фотографий.

1. 0 «В плен». Декабрь 1941.Колонна немецких военнопленных под Москвой. Волоколамское направление. Аркадий Шайхет.

2. 0 Портрет немецкого военнопленного. 1941–1945. Георгий Петрусов.

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3. 0 Портрет немецкого военнопленного. 1941–1945. Георгий Петрусов.

4. 0 Пленные немцы. Северо-западный фронт 1942. Тимофей Мельник.

5. 0 Портрет немецкого военнопленного. 1941–1945. Георгий Петрусов.

6. 0 Северо-Западный фронт. Пленные из дивизии СС. 1942. Сергей Коршунов.

7. 0 Женщины конвоируют пленных фашистов. Разгром немцев под Москвой. январь – март 1942. Виктор Темин.

8. 0 Пленные румыны в одесском лагере военнопленных. Август 1941. Анатолий Егоров.

9. 0 Пленные румыны в одесском лагере военнопленных на осмотре у врача. Август 1941. Анатолий Егоров.

10. 0 Первое освобождение Харькова. 1–26 февраля 1943. Аркадий Шайхет.

11. 0 Пленные немцы. Западный фронт. Июль – август 1941. Павел Трошкин.

12. 0 Пленные фашисты на улицах Киева. 1943. Виктор Темин.

13. 0 «В плен». 1 января 1942. Аркадий Шайхет.

14. 0 «Группа пленных фашистских вояк из окруженной 16-й немецкой армии в районе Деменска». 1942. Сергей Коршунов.

15. 0 Без названия. 1942. Георгий Зельма.

16. 0 Сталинградская битва. Февраль 1943. Аркадий Шайхет.

17. 0 Немецкие и итальянские военнопленные. Февраль 1943. Аркадий Шайхет.

18. 0 Пленные фашисты. 1943. Николай Шестаков.

19. 0 Пленные немцы. «Зимние фрицы». 1 января 1943 – 31 марта 1945. Павел Трошкин.

20. 0 Пленные немцы и румыны 1 июня 1943 – 30 апреля 1945. Иван Шагин.

21. 0 «Парад побежденных». Немецкие военнопленные на улицах Москвы. 1944. Дмитрий Бальтерманц.

22. 0 Советские бойцы и пленный начальник медицинской службы полиции Берлина генерал-майор Карл Эмиль Вробель. 2 мая 1945. Иван Шагин.

23. 0 Пленные немецкие солдаты. 1943. Неизвестный автор.

24. 0 Витебское направление. Колонна немецких военнопленных. Июнь– август 1944. Иван Шагин.

25. 0 «Отвоевались». 1 января 1944 – 5 сентября 1945. Калестин Коробицын.

26. 0 Немецкие и венгерские военнопленные. 9 сентября 1944 – 28 октября 1944. Аркадий Шайхет.

27. 0 Восточно-Померанская операция. 1945 год. Аркадий Шайхет.

Освобождение Данцига (ныне польский город Гданьск).

28. 0 «Последние резервы Гитлера». Май 1945. Иван Шагин.

29. 0 Берлинская операция. Немецкие военнопленные. Апрель 1945. Аркадий Шайхет.

30. 0 Пленные гитлеровцы в Будапеште. Январь 1945. Арон Замский.

31. 0 Пленные. 1945. Дмитрий Бальтерманц.

32. 0 Пленные немцы выходят из метро. 1945. Владимир Гребнев.