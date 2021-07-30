С длинными волосами боролись не только в СССР

Хиппи специально не стриглись, чтобы бросить вызов предыдущему поколению и позлить ханжей. Длинные волосы и бороды, ношение возмутительной одежды были видимыми символами сопротивления социальной иерархии и капитализму. Crosby, Stills, Nash & Young даже написали песню "Чуть не постригся" — о хиппаре, который испытывает сомнения по поводу своей хипповой идентичности:

И пока советские активисты были уверены, что длинные волосы — диверсия Запада, бдительные американские патриоты ходили на шествия с транспарантами "Длинные волосы — это коммунизм!"