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С длинными волосами боролись не только в СССР

С длинными волосами боролись не только в СССР (4 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:32
Сообщество : СССР
Метки: СССР   волосы   длинные волосы   люди   факты   фото   
265
4

Консервативно настроенные активисты в СССР гонялись за длинноволосыми поклонниками иностранного рока. Насильно стригли. Пугали взысканиями. Рисовали карикатуры в "Крокодиле".

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Метки: СССР   волосы   длинные волосы   люди   факты   фото   
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5  комментариев
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14k
vikklu Полчаса назад
"И пока советские активисты были уверены, что длинные волосы диверсия Запада, бдительные американские патриоты ходили на шествия с транспарантами "Длинные волосы это коммунизм!""

Пропагандоны всех стран бдят бдительно!
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Показать 1 ответ
83
Zlaja ptica 9 минут назад
.

У нас в деревне были тоже хиппаны, но всех - увы! - уже давно позабирали,
И я один, заплаты ставя на шузы, пытаюсь встать, да, что-то ноги отказали.
Да, я последний из колхозных могикан, лежу и плачу, вспоминая всю систему,
Как на стриту аскали дружно на стакан, как найтовали мы с герлой по кличке Э-э-эмма!
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7k
Кенвуд Полчаса назад
Как-то раз подхожу к остановке, вижу, спиной ко мне стоит девушка с офигенными длинными распущенными волосами, фигурка стройненькая. Решил взглянуть в лицо.... Чуть не блеванул фу фу фу мля. Это парень с небритой рожей, уродище ыбаное.
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