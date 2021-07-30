С длинными волосами боролись не только в СССР

Консервативно настроенные активисты в СССР гонялись за длинноволосыми поклонниками иностранного рока. Насильно стригли. Пугали взысканиями. Рисовали карикатуры в "Крокодиле".
Но длинные волосы вызывали такую бурную реакцию не только у нас! В прогрессивные 1960-е и даже в разнузданные 1970-е американские старшеклассники так же, как и наши, боролись за право носить причёску, "как у битлов". Публичные дебаты на тему мужественности и длинных волосах бушевали в Америке с середины 1960-х годов.
Хиппи специально не стриглись, чтобы бросить вызов предыдущему поколению и позлить ханжей. Длинные волосы и бороды, ношение возмутительной одежды были видимыми символами сопротивления социальной иерархии и капитализму. Crosby, Stills, Nash & Young даже написали песню "Чуть не постригся" — о хиппаре, который испытывает сомнения по поводу своей хипповой идентичности:
И пока советские активисты были уверены, что длинные волосы — диверсия Запада, бдительные американские патриоты ходили на шествия с транспарантами "Длинные волосы — это коммунизм!"
Доходило в США и до судебных процессов. Носители хайра упирали на личную свободу, гарантированную законом. Аргументы против длинноволосых пацанов в школе были связаны с традициями и авторитетом взрослых. И немного гендерной паники. Ведь с этими длинными волосами нельзя отличить мальчиков от девочек! Возникнет хаос из-за размытых гендерных границ.
Убежденные хиппари. Взять бы и постричь!
Источник:
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Пропагандоны всех стран бдят бдительно!
У нас в деревне были тоже хиппаны, но всех - увы! - уже давно позабирали,
И я один, заплаты ставя на шузы, пытаюсь встать, да, что-то ноги отказали.
Да, я последний из колхозных могикан, лежу и плачу, вспоминая всю систему,
Как на стриту аскали дружно на стакан, как найтовали мы с герлой по кличке Э-э-эмма!