Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х

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В середине 1950-х, в эпоху когда жизнь СССР была отрезана от всего остального мира железным занавесом, любопытство американцев достигло предела.
Эдвард Кларк из журнала Life отправился в Союз, чтобы познакомить читателей с бытом простой советской семьи.
Ленинградцы Дмитриевы радушно приняли гостя в свой дом, в результате чего появился фоторепортаж под названием «Жизнь рабочего и его семьи». Приглашаем погрузиться в атмосферу, царившую в отдельной семье.)
Эдвард Кларк из журнала Life отправился в Союз, чтобы познакомить читателей с бытом простой советской семьи.
Ленинградцы Дмитриевы радушно приняли гостя в свой дом, в результате чего появился фоторепортаж под названием «Жизнь рабочего и его семьи». Приглашаем погрузиться в атмосферу, царившую в отдельной семье.)
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3.
Отец за утренним туалетом.
Хотя репортаж и обещает показать нам жизнь обычной рабочей семьи, кажется всё-таки иностранному гостю показали сильно улучшенную версию действительности. Папа-рабочий ходит по дому в отглаженной пижаме… Обратите внимание, какие высокие в квартире потолки, на стене кафельная плитка. А вот кран только один: горячей воды не ждите.
4.
Мать семейства и собачка.
Это, видимо, спальня. Круглый стол, кружевные накидки на подушках, типичный плюшевый коврик на стене, большой шифоньер с зеркалом…
5.
Сын-школьник.
В книжном шкафу ребенок перебирает свои книжки на нижних полках. Центральное же место занимает — конечно, ЛЕНИН… Дверцы шкафа задрапированы шторками.
19.
Мать семейства отправилась на рынок за покупками. Молочницы — в платках, а их покупательница — в пальто и шапочке, при сумке, берет деревенского молочка…
36.
Мы видим что в комнате просторно, круглый стол раздвинут, ковер на стене, буфет с салфеточками по моде 50-х.
38.
Какое же застолье без песен? На столе колбаска, огурцы, консервы… Тут же — пепельница. Все мужчины — при галстуках.
41.
Основное уже, видимо, доедено, на стол переместилась ваза с яблоками. А вот над столом виден роскошный абажур, в углу — модная радиола!
48.
Пора спать. На фото уже другая, небольшая комнатка. Сынок ставит раскладушку. Диван, видимо, только для сидения — не раскладывается.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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Потому что сразу два класса.
Стопудово НКВД визировало каждую фотографию.