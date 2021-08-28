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Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х

Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х (51 фото)

Автор:
28 августа 2021 20:48
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
615
51
В середине 1950-х, в эпоху когда жизнь СССР была отрезана от всего остального мира железным занавесом, любопытство американцев достигло предела.
Эдвард Кларк из журнала Life отправился в Союз, чтобы познакомить читателей с бытом простой советской семьи.
Ленинградцы Дмитриевы радушно приняли гостя в свой дом, в результате чего появился фоторепортаж под названием «Жизнь рабочего и его семьи». Приглашаем погрузиться в атмосферу, царившую в отдельной семье.)
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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6  комментариев
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6k
Шурави Час назад
А что "преувеличено" - в 50-х ещё не было "хрущёвок", так что высокие потолки - норма, плитка в сталинском доме тоже норма, да и горячая вода была. И пижама в 50-х вполне себе реально.
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31k
Korolev Час назад
Прямо мои дед с бабушкой. Всё очень похоже...
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5k
КремлеКот Час назад
"На уроке музыке пионеры почему-то сидят по трое."
Потому что сразу два класса.
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3k
RALEXXX Час назад
Голимые постановочные фотки. Только том Ленина, специально развёрнутый, чтобы видно было, на центральном месте, чего стоит.

Стопудово НКВД визировало каждую фотографию.
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2k
a_komolow 2 часа назад
Может что-то и приукрашено, но вполне правдиво выглядит!
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