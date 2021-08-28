Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х

В середине 1950-х, в эпоху когда жизнь СССР была отрезана от всего остального мира железным занавесом, любопытство американцев достигло предела.

Эдвард Кларк из журнала Life отправился в Союз, чтобы познакомить читателей с бытом простой советской семьи.

Ленинградцы Дмитриевы радушно приняли гостя в свой дом, в результате чего появился фоторепортаж под названием «Жизнь рабочего и его семьи». Приглашаем погрузиться в атмосферу, царившую в отдельной семье.)

1. Семейный обед: белая скатерть, столовые ножи… 0

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3. Отец за утренним туалетом. 0 Хотя репортаж и обещает показать нам жизнь обычной рабочей семьи, кажется всё-таки иностранному гостю показали сильно улучшенную версию действительности. Папа-рабочий ходит по дому в отглаженной пижаме… Обратите внимание, какие высокие в квартире потолки, на стене кафельная плитка. А вот кран только один: горячей воды не ждите.

4. Мать семейства и собачка. 0 Это, видимо, спальня. Круглый стол, кружевные накидки на подушках, типичный плюшевый коврик на стене, большой шифоньер с зеркалом…

5. Сын-школьник. 0 В книжном шкафу ребенок перебирает свои книжки на нижних полках. Центральное же место занимает — конечно, ЛЕНИН… Дверцы шкафа задрапированы шторками.

6. Как и положено, ребенок ходит в школу. 0 На уроке музыке пионеры почему-то сидят по трое.

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8. Кабинет биологии — прекрасен, как музей! Картины, чучела, множество растений… 0

9. Урок труда. 0

10. Как в каждой советской школе, различные кружки по интересам... 0

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12. Пионерское собрание. 0

13. Глава семейства на работе. 0

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17. Столовая при заводе. 0

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19. Мать семейства отправилась на рынок за покупками. Молочницы — в платках, а их покупательница — в пальто и шапочке, при сумке, берет деревенского молочка… 0

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25. Возвращается с полной сумкой продуктов домой. Окна в трамвае совсем замерзли… 0

26. Успела вовремя, привезли газовые плиты. 0

27. Аккуратненько заносим. 0

28. Теперь плита есть, но газа пока нет... 0

29. Готовить будем по старинке, вечером гости будут. 0

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35. Пора принарядиться и к столу... 0

36. Мы видим что в комнате просторно, круглый стол раздвинут, ковер на стене, буфет с салфеточками по моде 50-х. 0

37. Первый тост. Закуски разложены, вина налили даже несовершеннолетнему сыну… 0

38. Какое же застолье без песен? На столе колбаска, огурцы, консервы… Тут же — пепельница. Все мужчины — при галстуках. 0

39. В картишки... 0

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41. Основное уже, видимо, доедено, на стол переместилась ваза с яблоками. А вот над столом виден роскошный абажур, в углу — модная радиола! 0

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43. Стол отодвинули и начались танцы. 0

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45. Действие плавно перетекает на кухню, гостей поубавилось... 0

46. Всех проводили. 0

47. Водные процедуры. 0

48. Пора спать. На фото уже другая, небольшая комнатка. Сынок ставит раскладушку. Диван, видимо, только для сидения — не раскладывается. 0

49. Из дивана достают постельное белье… 0

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