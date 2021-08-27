Ни себе, ни людям: как французы с испанцами остров поделили

Остров был передан в совместное управление Францией и Испанией. В современном международном праве это довольно редкое явление. Самым ярким примером, пожалуй, является Международная космическая станция (МКС), совместно принадлежащая 15-и государствам.





А тогда это было если не в порядке вещей, то по крайней мере никого особо не удивляло. Для него даже придумали специальное слово - кондоминиум! Например, Запорожская сечь была русско-польским кондоминиумом, остров Сахалин русско-японским, а остров Кипр около 300 лет совместно управлялся Византией и Халифом.





Вот и остров Фазан стал такой совместной территорией. Но решение было довольно своеобразным. Согласно мирному договору, права на остров переходили от государства к государству каждые полгода! Т.е. официальные представители встречались дважды в год на острове и со всеми подобающими ритуалами подписывали документы о передаче его друг другу! И до сих пор это делают!