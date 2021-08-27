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Ни себе, ни людям: как французы с испанцами остров поделили

Ни себе, ни людям: как французы с испанцами остров поделили (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 10:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   делешка   интересно   испания   люди   остроф   факты   франция   
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Есть на реке Бидасао, по которой проходит граница Франции и Испании маленький остров. Называется он - остров Фазан(-ов).


Абсолютно ничем не примечательный, если поглядеть со стороны. Около 200 м в длину и около 40 в самом широком месте. Водятся ли там фазаны - доподлинно неизвестно.

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Но то со стороны! А если углубиться в его историю, то окажется, что остров по своему уникален.

По итогам Тридцатилетней войны между Францией и Испанией в 1659 году граница была проведена по реке Бидасао. Обычная практика - много границ на нашем глобусе проходит по рекам. Но была загвоздка - чей остров? Ни одна сторона не желала идти на уступку такого "лакомого" кусочка земли. Потому было принято "соломоново" решение.

Остров был передан в совместное управление Францией и Испанией. В современном международном праве это довольно редкое явление. Самым ярким примером, пожалуй, является Международная космическая станция (МКС), совместно принадлежащая 15-и государствам.


А тогда это было если не в порядке вещей, то по крайней мере никого особо не удивляло. Для него даже придумали специальное слово - кондоминиум! Например, Запорожская сечь была русско-польским кондоминиумом, остров Сахалин русско-японским, а остров Кипр около 300 лет совместно управлялся Византией и Халифом.


Вот и остров Фазан стал такой совместной территорией. Но решение было довольно своеобразным. Согласно мирному договору, права на остров переходили от государства к государству каждые полгода! Т.е. официальные представители встречались дважды в год на острове и со всеми подобающими ритуалами подписывали документы о передаче его друг другу! И до сих пор это делают!

Вся комичность и нелепость ситуации в том, что остров этот никогда не представлял абсолютно никакой ценности. Ни в стратегическом плане, ни в навигационном, ни в каком другом. Но впоследствии он из-за своеобразного статуса стал часто использоваться для переговоров между Францией и Испанией.


Сейчас доступ на остров официально запрещён, но данный запрет также выглядит немного нелогичным, учитывая, что Франция с Испанией находятся в Шенгенском договоре, по которому пересечение границ является абсолютно свободным для граждан обеих стран. Да и доплыть до него не составляет никакого труда - 30 и 45 м соответственно из Испании и Франции - что часто делают любители нарушать законы. Причём, законы, за нарушение которых ничего не будет!


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Метки: в мире   делешка   интересно   испания   люди   остроф   факты   франция   
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35k
Франц Лефорт Полчаса назад
Вспомнился фильм " Закон есть закон" с Фернанделем и Тото! Замечательная комедия 1958 г. Рекомендую.
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Ну дебилы же. СССР и Китай воевали за остров Даманский, а тут такая расслабуха. Видно, европейцы совсем уже расслабились, поэтому муслимы их и взяли голыми руками.
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27k
lem02 23 минуты назад
Не вижу ни чего нелепого в данной ситуации. Вижу уважение к законам, истории, традициям. В конце концов прекрасный пример как страны могут и должны договариваться. Наши острова на Амуре и вспоминать не хочу...
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