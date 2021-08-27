Ни себе, ни людям: как французы с испанцами остров поделили

Есть на реке Бидасао, по которой проходит граница Франции и Испании маленький остров. Называется он - остров Фазан(-ов).
Абсолютно ничем не примечательный, если поглядеть со стороны. Около 200 м в длину и около 40 в самом широком месте. Водятся ли там фазаны - доподлинно неизвестно.
Но то со стороны! А если углубиться в его историю, то окажется, что остров по своему уникален.
По итогам Тридцатилетней войны между Францией и Испанией в 1659 году граница была проведена по реке Бидасао. Обычная практика - много границ на нашем глобусе проходит по рекам. Но была загвоздка - чей остров? Ни одна сторона не желала идти на уступку такого "лакомого" кусочка земли. Потому было принято "соломоново" решение.
Остров был передан в совместное управление Францией и Испанией. В современном международном праве это довольно редкое явление. Самым ярким примером, пожалуй, является Международная космическая станция (МКС), совместно принадлежащая 15-и государствам.
А тогда это было если не в порядке вещей, то по крайней мере никого особо не удивляло. Для него даже придумали специальное слово - кондоминиум! Например, Запорожская сечь была русско-польским кондоминиумом, остров Сахалин русско-японским, а остров Кипр около 300 лет совместно управлялся Византией и Халифом.
Вот и остров Фазан стал такой совместной территорией. Но решение было довольно своеобразным. Согласно мирному договору, права на остров переходили от государства к государству каждые полгода! Т.е. официальные представители встречались дважды в год на острове и со всеми подобающими ритуалами подписывали документы о передаче его друг другу! И до сих пор это делают!
Вся комичность и нелепость ситуации в том, что остров этот никогда не представлял абсолютно никакой ценности. Ни в стратегическом плане, ни в навигационном, ни в каком другом. Но впоследствии он из-за своеобразного статуса стал часто использоваться для переговоров между Францией и Испанией.
Сейчас доступ на остров официально запрещён, но данный запрет также выглядит немного нелогичным, учитывая, что Франция с Испанией находятся в Шенгенском договоре, по которому пересечение границ является абсолютно свободным для граждан обеих стран. Да и доплыть до него не составляет никакого труда - 30 и 45 м соответственно из Испании и Франции - что часто делают любители нарушать законы. Причём, законы, за нарушение которых ничего не будет!
Источник:
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