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Треугольные стеклянные бутылки

Треугольные стеклянные бутылки (6 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:27
Сообщество : СССР
Метки: СССР   бутылка   интересно   тара   факты   фото   
688
6

Промышленность Советского Союза выпускала очень много странных вещей, которые в наше время вышли из употребления по самым разным причинам.

Каждый хотя бы раз видел странные пирамидальные упаковки молока, однако еще в СССР были и треугольные стеклянные бутылки.


Правда, распространены они были далеко не так широко и предназначались для весьма специфической жидкости. Узнаем, зачем же они были нужны.

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В начале второй половины XX века такие треугольные бутылки можно было увидеть в каждом продуктовом магазине страны. Более того, они имелись на многих советских кухнях и активно использовались хозяйками. По документам бутылка такой формы проходили как аптечная, а не пищевая тара. Для чего же они были нужны и зачем на заводах страны понадобилось специально делать еще и бутылки треугольной формы? На самом деле, все очень просто.


Предназначалась треугольная тара для разлива уксусной эссенции. В треугольные бутылки в СССР наливалась только она. Никакие другие, в том числе пищевые жидкости, в бутылку подобной формы в 1950-1970-е годы не разливались. Прежде всего стоит напомнить, что такое уксусная кислота, уксусная эссенция и столовый уксус (или просто уксус).

Уксусная кислота – это одна из слабейших кислот, однако вместе с тем очень опасный реагент для человека. В концентрированном виде уксусная кислота оставляет ожоги, может привести к отравлению и смерти. Применяется она в промышленности. Известно вещество с глубокой древности, как подобный продукт производства спиртных напитков.


Обычный уксус в свою очередь широко используется в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Столовый уксус – это раствор воды и уксусной кислоты, причем доля последней в нем колеблется от 3 до 15%, что делает его фактически безопасным (пить все равно не стоит!). Кроме того, есть уксусная эссенция, которая выпускается для решения бытовых и пищевых целей.


Однако, не в «сыром» виде, так как содержание уксусной кислоты в эссенции может достигать 70%, что делает ее смертельно ядовитой для человека. Соответственно уксусная кислота – это просто 100-процентный химический реагент без содержания воды.


Собственно теперь должно быть очевидно, зачем в СССР уксусную эссенцию разливали в специальные бутылки. Так как жидкость была потенциально опасна для жизни и здоровья, ее помещали в легко узнаваемую визуально и на ощупь тару. Даже взяв такую бутылку в кромешной темноте, станет сразу понятно, что пить из нее не стоит.


Помимо трёхгранной формы, данный вид тары отличался наличием специальных полосок на углах. Это мерные деления, которые помогали хозяйкам разводить вручную уксусную эссенцию в обычный столовый уксус, смешивая реагент с водой. Каждая маленькая полоска на грани – это 0.1 литра. Каждая большая – 0.5 литра.

Так, для получения 4% столового уксуса нужно было отлить объем эссенции, соответствующий одному маленькому делению.


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Метки: СССР   бутылка   интересно   тара   факты   фото   
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3k
Александр 20 минут назад
Совпадение?

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8
Nane First NameLast 17 минут назад
Во дела. Даже в детстве таких не видел. Видать, в наши края таких не завозили. А ещё рассказывают, что при СССР все жили одинаково
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14k
vikklu 37 минут назад
Она ещё хорошо склеивала магнитную ленту Тип-2 и Тип-6. Десятый уже не брала, другая основа была.
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13k
куджо 44 минуты назад
Кстати, в детствепомню у бабушки в сарае квадратные банки стеклянные, стенки толстые, на аквариум похожие, как потом выяснилось это были банки из под аккумуляторов
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