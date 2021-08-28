Каждый хотя бы раз видел странные пирамидальные упаковки молока, однако еще в СССР были и треугольные стеклянные бутылки.

Правда, распространены они были далеко не так широко и предназначались для весьма специфической жидкости. Узнаем, зачем же они были нужны.