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Морж Уолли путешествует по европейскому побережью и "угоняет" лодки

Морж Уолли путешествует по европейскому побережью и "угоняет" лодки (8 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истори   морж   моржи   морские обитатели   фото   
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Морж по кличке Уолли стал настоящей знаменитостью в Европе. Еще зимой он заснул на айсберге близ Гренландии, а затем оказался на юге. Теперь его постоянно замечают где-то у берега, а в последнее время он начал активно штурмовать лодки.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   истори   морж   моржи   морские обитатели   фото   
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