Морж Уолли путешествует по европейскому побережью и "угоняет" лодки

Известно, что моржи иногда преодолевают большие расстояния, у экспертов опасения, что появление Уолли может быть связано с изменением климата. По их словам, Арктика может нагреваться куда быстрее, чем мы предполагаем. "Ближе к Европе появляется множество арктических видов, и это вызывает беспокойство. Это действительно поднимает много вопросов об изменении климата," - говорит Эмер Кивени, основатель Ассоциации исследований океана ORCA Ireland.