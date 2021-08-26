Морж Уолли путешествует по европейскому побережью и "угоняет" лодки

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Морж по кличке Уолли стал настоящей знаменитостью в Европе. Еще зимой он заснул на айсберге близ Гренландии, а затем оказался на юге. Теперь его постоянно замечают где-то у берега, а в последнее время он начал активно штурмовать лодки.
Этого моржа в последние несколько месяцев замечали в нескольких местах у берегов Англии и Ирландии. Позже он получил кличку Уолли (Wally), а еще, люди узнали его историю. Еще зимой он заснул на айсберге близ родной Гренландии, а после - каким-то образом приплыл на юг.
Местные виды отличаются от тех, среди которых вырос Уолли - но морж старается вовсю наслаждаться незапланированным путешествием. Его много раз замечали и фотографировали у берега, а пару недель назад его заметили работники компании Clonakilty Distillery в Ирландии. Морж лежал в их лодке, которая находилась в воде у берега.
Сотрудники были удивлены и одновременно рады видеть необычного гостя. А на этой неделе Уолли вновь заметили в лодке - на этот раз у берегов ирландской деревни Крукхейвен. Морж опять решил расслабиться, и забрался в чужую лодку поспать. Видимо, теперь он думает, что лодки - это места отдыха для моржей.
Уолли продолжает наслаждаться своим приключением - и кажется, ему это нравится! Правда, местные жители уже начали беспокоиться, ведь 800-килограммовый моржик может легко разрушить чью-то лодку. В связи с этим жители Сент-Мэри даже купили ему понтон, который он мог использовать вместо лодки - Уолли опробовал его, но пробыл на нем недолго.
Известно, что моржи иногда преодолевают большие расстояния, у экспертов опасения, что появление Уолли может быть связано с изменением климата. По их словам, Арктика может нагреваться куда быстрее, чем мы предполагаем. "Ближе к Европе появляется множество арктических видов, и это вызывает беспокойство. Это действительно поднимает много вопросов об изменении климата," - говорит Эмер Кивени, основатель Ассоциации исследований океана ORCA Ireland.
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