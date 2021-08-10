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Какая милота: реакция коалы на массаж

Какая милота: реакция коалы на массаж (8 фото + 2 видео)

Автор:
10 августа 2021 12:50
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   коала   коалы   медведи   мило   фото   
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Коала по кличке Эльза живет в австралийском парке для животных. Ее спасли из дикой природы, когда она была еще совсем маленькой - мама не могла заботиться о ней, поэтому ее забрали в центр спасения. С тех пор Эльза счастливо живет там, и стала главной любимицей сотрудников. Взгляните на ее милейшую реакцию на массаж!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   коала   коалы   медведи   мило   фото   
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