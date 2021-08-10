Какая милота: реакция коалы на массаж

Коала по кличке Эльза живет в австралийском парке для животных. Ее спасли из дикой природы, когда она была еще совсем маленькой - мама не могла заботиться о ней, поэтому ее забрали в центр спасения. С тех пор Эльза счастливо живет там, и стала главной любимицей сотрудников. Взгляните на ее милейшую реакцию на массаж!