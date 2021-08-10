Какая милота: реакция коалы на массаж

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Коала по кличке Эльза живет в австралийском парке для животных. Ее спасли из дикой природы, когда она была еще совсем маленькой - мама не могла заботиться о ней, поэтому ее забрали в центр спасения. С тех пор Эльза счастливо живет там, и стала главной любимицей сотрудников. Взгляните на ее милейшую реакцию на массаж!
Коала по кличке Эльза (Elsa) живет в австралийском парке рептилий Australian Reptile Park, что находится на центральном побережье Нового Южного Уэльса. Когда-то ее спасли из дикой природы совсем малышкой, потому что ее мама не могла ухаживать за ней, и у нее не было молока. Сотрудники центра спасения позаботились о маленькой коале, и взяли в свои добрые руки.
Теперь подросшая Эльза - главная любимица сотрудников парка. Она очень нежное и милое создание, а еще - она очень любит, когда ей делают массаж. На этих фото сотрудница парка по имени Хейли делает массаж коале, и по блаженному выражению ее мордочки можно понять, что Эльза вовсю наслаждается процессом!
Когда-то именно Хейли взяла малышку Эльзу к себе домой, чтобы по часам кормить ее из пипетки. Девушка выходила животное, и между ними появилась крепкая связь. Сейчас Эльзе уже два года, а она все также любит свою опекуншу и радуется каждой встрече.
Вот какой Эльзу спасли из дикой природы
За время, проведенное в парке, у Эльзы появилась лучшая подруга - спасенный вомбат по кличке Хоуп (Hope). Сотрудники на время поместили вомбата в вольер Эльзы, пока ее вольер чистили, а позже обнаружили, что парочка сдружилась. Вомбаты - ближайшие родственники коал, поэтому эти виды спокойно могут дружить. С тех пор они часто проводили время вместе, и жили в одном вольере.
Вот как коалы кайфуют от массажа:
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