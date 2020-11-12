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На Ямале обнаружили крупнейшее лежбище моржей

На Ямале обнаружили крупнейшее лежбище моржей (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   морж   моржи   морские животные   россия   фото   ямал   
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Впервые за историю на российском полуострове Ямал обнаружили крупнейшее лежбище моржей - ученые насчитали у берегов Карского моря около трех тысяч особей. Это хороший знак, так как места обитания моржей много лет находятся под угрозой из-за разведки залежей нефти и газа, и увеличения судоходства. Такое крупное лежбище может быть признаком того, что популяция восстанавливается.

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Метки: дикая природа   животные   морж   моржи   морские животные   россия   фото   ямал   
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