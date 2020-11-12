На Ямале обнаружили крупнейшее лежбище моржей

У берегов Карского моря на полуострове Ямал обнаружили крупнейшее за всю историю лежбище моржей. По подсчетам ученых, сейчас там находится около трех тысяч особей - они размножаются и социализируются. "Это лежбище уникально тем, что здесь есть как самки, так и самцы моржей, а также детеныши разного возраста," - рассказал Александр Соколов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН.