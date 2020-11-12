На Ямале обнаружили крупнейшее лежбище моржей

Впервые за историю на российском полуострове Ямал обнаружили крупнейшее лежбище моржей - ученые насчитали у берегов Карского моря около трех тысяч особей. Это хороший знак, так как места обитания моржей много лет находятся под угрозой из-за разведки залежей нефти и газа, и увеличения судоходства. Такое крупное лежбище может быть признаком того, что популяция восстанавливается.
У берегов Карского моря на полуострове Ямал обнаружили крупнейшее за всю историю лежбище моржей. По подсчетам ученых, сейчас там находится около трех тысяч особей - они размножаются и социализируются. "Это лежбище уникально тем, что здесь есть как самки, так и самцы моржей, а также детеныши разного возраста," - рассказал Александр Соколов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН.
Ученые назвали находку "уникальной лабораторией под открытым небом", позволившей им изучать и следить за тысячами моржей. В последние годы эти животные оказались под угрозой из-за деятельности человека, разведки залежей нефти и газа, и увеличения судоходства. Именно поэтому такое крупное лежбище - очень хороший знак, который говорит о том, что популяция восстанавливается.
Эксперты взяли образцы ДНК моржей, а также снабдили несколько особей датчиками, чтобы следить за их передвижениями в течение нескольких месяцев. Теперь в планах ученых - выяснить причины такого массового скопления моржей на Ямале, определить динамику роста популяции, а также разработать план по сохранению лежбища.
Такого большого лежбища не находили за всю историю:
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