Общительный тюлень приплыл к людям за обнимашками

В Дорсете, графстве на юго-западе Англии, появилась новая местная знаменитость - тюлень по кличке Сэмми. Этот дикий тюлень удивительно дружелюбен и общителен, часто приплывает к отдыхающим на пляже и требует у них обнимашек. Вот такая прелесть!
Тюлень по кличке Сэмми (Sammy) - новая звезда пляжа в английском городе Уэймут. По какой-то таинственной причине этот милейший тюлень очень дружелюбен и общителен, и тысячи людей влюблены в него. Он любит приплывать на пляж, чтобы пообщаться с местными жителями, а еще - он постоянно пытается залезть на чужие доски для серфинга.
Фотограф Уилл Бэдман (Will Badman) специально отправился на пляж, где обитает Сэмми, чтобы сделать его фотографии - и из него получилась прекрасная фотомодель! Тюлень с удовольствием позировал, и наслаждался всеобщим вниманием.
×
Оказывается, Сэмми впервые появился на этом пляже в разгар карантина. В то время пляж был почти пустым, так как большинство людей проводили время дома. Это было идеальное место для него, чтобы ловить рыбу и отдыхать.
С недавних пор местная группа волонтеров решила следить за Сэмми, чтобы его сильно не беспокоили. "У Сэмми есть любимое занятие - неожиданно выпрыгивать из воды на спины людей, и как будто обнимать их. Но не забывайте, что он дикое животное, поэтому ему всегда нужно пространство," - говорит фотограф.
Источник:
Ссылки по теме:
- Смеющиеся тюлени - лекарство от любой хандры!
- Горилла, потерявшая малыша год назад, наконец стала матерью
- Во Владивостоке овчарка выкармливает двух брошенных львят
- Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене
- Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...