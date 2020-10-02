Общительный тюлень приплыл к людям за обнимашками

С недавних пор местная группа волонтеров решила следить за Сэмми, чтобы его сильно не беспокоили. "У Сэмми есть любимое занятие - неожиданно выпрыгивать из воды на спины людей, и как будто обнимать их. Но не забывайте, что он дикое животное, поэтому ему всегда нужно пространство," - говорит фотограф.