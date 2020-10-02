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Общительный тюлень приплыл к людям за обнимашками

Общительный тюлень приплыл к людям за обнимашками (8 фото)

Автор:
02 октября 2020 10:40
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   мило   морские обитатели   тюлени   тюлень   фото   
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В Дорсете, графстве на юго-западе Англии, появилась новая местная знаменитость - тюлень по кличке Сэмми. Этот дикий тюлень удивительно дружелюбен и общителен, часто приплывает к отдыхающим на пляже и требует у них обнимашек. Вот такая прелесть!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   мило   морские обитатели   тюлени   тюлень   фото   
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Том Сойер Полчаса назад
Зверушки куда как добрее людей.....
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