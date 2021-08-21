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Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку"

Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку" (7 фото)

Автор:
21 августа 2021 09:09
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   идеи   львы   туризм   фото   южная африка   
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Львиный заповедник в Южной Африке представил свою новую идею для туристов. Теперь можно "поближе познакомиться" с львами безопасным и гуманным для животных способом - с помощью специальной клетки.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   идеи   львы   туризм   фото   южная африка   
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5  комментариев
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1k
kosterok 2 часа назад
"Садит", ааа мои глаза кровоточат...
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9k
Бендер Родригес 50 минут назад
Ну кто-нибудь, обязательно догадается протиснуть руку между прутьев, с целью погладить, а его пьяный товарищ, будет ему орать, "Не лезь, она тебя сожрëт! "...
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
тс, наверно, пропускал уроки русского языка в своей деревне
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4k
livaneth 2 часа назад
А они в курсе, что львы иногда писают.
А лев-самец может и намеренно пометить то, что считает своим - ну, как кот тапки.
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11
Decamerone livaneth 2 часа назад
да уж, золотой дождь львами это что-то
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