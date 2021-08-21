Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку"

Теперь клетка используется как аттракцион для туристов, и по словам руководства парка, никак не вредит животным. "Мы предлагаем этот опыт общения с дикой природой уже долгое время. Безопасность как наших гостей, так и львов - наш приоритет. А для самих львов, это обогащение в форме умственной и физической стимуляции, что полезно для любых животных в неволе," - говорит директор заповедника Сюзанна Скотт.