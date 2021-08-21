Заповедник в ЮАР сажает туристов в "клетку"

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Львиный заповедник в Южной Африке представил свою новую идею для туристов. Теперь можно "поближе познакомиться" с львами безопасным и гуманным для животных способом - с помощью специальной клетки.
Львиный заповедник GG Conservation в Харрисмите, Южная Африка, представил нововведение - "клетку" для туристов. Это способ поближе познакомиться с царями зверей без вреда для них и для людей. Эту клетку заповеднику подарил немецкий профессиональный фотограф, который часто использовал ее для съемок.
Теперь клетка используется как аттракцион для туристов, и по словам руководства парка, никак не вредит животным. "Мы предлагаем этот опыт общения с дикой природой уже долгое время. Безопасность как наших гостей, так и львов - наш приоритет. А для самих львов, это обогащение в форме умственной и физической стимуляции, что полезно для любых животных в неволе," - говорит директор заповедника Сюзанна Скотт.
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Пока туристы находятся в клетке, они обычно фотографируют львов, а те явно интересуются новыми гостями и любопытным предметом - запрыгивают на клетку, бродят вокруг и обнюхивают. По словам руководства, клетку регулярно проверяют инженеры - чтобы удостовериться, что она выдержит большой вес, если на нее запрыгнет лев.
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А лев-самец может и намеренно пометить то, что считает своим - ну, как кот тапки.