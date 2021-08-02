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Франция радуется рождению малышей панд

Франция радуется рождению малышей панд (6 фото)

Автор:
02 августа 2021 16:55
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   новости   панда   панды   фото   
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Рождение панды - всегда радостная новость в мире, ведь защитники животных много лет ведут программы по сохранению этих исчезающих мишек. Недавно в зоопарке Боваль в центральной Франции родились два малыша панды. Мамой стала панда Хуань Хуань, привезенная из Китая.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарк   новости   панда   панды   фото   
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2  комментария
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22k
Ваня Час назад
хорошая новость... нас хоть по настоящему животные радуют...
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Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Криминальная хроника: в Подмосковье законная группировка пандитов забила стрелку французопандамам.

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