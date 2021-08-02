Франция радуется рождению малышей панд

Зоопарк Боваль, что находится в центральной Франции, поделился радостной новостью - там родились два малыша панды. Это уже второй раз, когда панда Хуань Хуань становится мамой в зоопарке. Эту панду привезли из Китая в 2012 году вместе с самцом Юань Цзы после долгих переговоров, и они стали первыми пандами в стране.