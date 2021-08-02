Франция радуется рождению малышей панд

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Рождение панды - всегда радостная новость в мире, ведь защитники животных много лет ведут программы по сохранению этих исчезающих мишек. Недавно в зоопарке Боваль в центральной Франции родились два малыша панды. Мамой стала панда Хуань Хуань, привезенная из Китая.
Зоопарк Боваль, что находится в центральной Франции, поделился радостной новостью - там родились два малыша панды. Это уже второй раз, когда панда Хуань Хуань становится мамой в зоопарке. Эту панду привезли из Китая в 2012 году вместе с самцом Юань Цзы после долгих переговоров, и они стали первыми пандами в стране.
Два детеныша родились здоровыми и активными, весом 149 и 129 граммов. За родами панды наблюдала целая команда ветеринаров, в том числе двое - из Китая. Размножение панд - как в неволе, так и в дикой природе - затруднено, и защитники животных уже много лет пытаются сохранить и увеличить популяцию этих исчезающих мишек на планете.
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Хотя недавно Китай сообщил хорошие новости о том, что панд в дикой природе становится больше (на сегодня - около 1800 особей), усилия по их размножению не прекращаются. Поэтому весь мир радуется каждой новости о рождении очередной панды - ведь это большой шаг к спасению вида!
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