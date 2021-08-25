Жительница Черногории побила рекорд по безделью

Правила соревнования гласят, что участники должны лежать на покрывалах, не покидая его как можно дольше. Можно спать, читать, использовать гаджеты, пить и есть, но вставать запрещено. В туалет участники конкурса могли сходить лишь раз в 8 часов.

Отличный конкурс!