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Жительница Черногории побила рекорд по безделью

Жительница Черногории побила рекорд по безделью (4 фото)

Автор:
25 августа 2021 16:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   забавное   интересное   новости   смешное   события   
2187
4
Женщина приняла участие в самом ленивом состязании в мире, за что получила 300 евро.
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Это ежегодный конкурс среди ленивых, который проходит в черногорском селе Брезна, правда в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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Метки: в мире   забавное   интересное   новости   смешное   события   
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19  комментариев
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Fishki_surfer 2 часа назад
Я бы победил на конкурсе ленивых, но мне лень туда идти.
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Kozlodoev 11 минут назад
Скучный конкурс...
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alexis Час назад
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Moon24 Час назад
Ничего сложного , взять ноут и сотовый , запастись памперсами и лежи себе на здоровье )))
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Ivan Час назад
С содраганием представляю этот конкурс. В 9 лет компрессию заработал, с дерева упал и пол года на растяжке лежал... Ну нахер...
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a_komolow Час назад
Жестковато там лежать!
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11k
кира Час назад
Просто они по транссибу не ездили. Там неделю кроме как лежать, делать нечего.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Слабаки!
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15k
homerchik Час назад
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9k
harlamov 2 часа назад
Похоже это конкурс у кого крепче мочевой пузырь))
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317
Мурчелло 2 часа назад
За такие деньги даже напрягаться западло.
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31k
Netyn 2 часа назад
Раз в 8 часов на горшок?
Значит пивка не попить(((
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да это они со мной не соревновались
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996
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Хочу такой отпуск.
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