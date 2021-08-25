Жительница Черногории побила рекорд по безделью

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Женщина приняла участие в самом ленивом состязании в мире, за что получила 300 евро.
Дубравка Аксич из Подгорицы пролежала под деревом почти пять суток, целых 117 часов. Призом за такую повышенную лень стал бонус в 300 евро.
Как сообщают организаторы этого оригинального конкурса, всего лишь пять минут не хватило Николе Бошковичу до первого места, а на третьем стал Марко Вукович, который пролежал 115 часов.
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Это ежегодный конкурс среди ленивых, который проходит в черногорском селе Брезна, правда в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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Значит пивка не попить(((