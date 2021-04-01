Женщина подумала, что у нее не беременность, а склероз

Однако боль не проходила и усиливалась, поэтому Мелисса вызвала скорую. Пока врачи ехали она родила в ванной мальчика. Он родился весом 2,9 кг и совершенно здоров.



Родители мальчика конечно счастливы, хотя до сих пор находятся в некотором шоке, ведь они понятия не имели, что Мелисса беременна.

Как? Нет, правда, как можно не заметить собственную беременность?