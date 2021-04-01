Женщина подумала, что у нее не беременность, а склероз

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Жительница штата Массачусетс внезапно родила в ванной мальчика.
В американском городе Пибоди женщине по имени Мелисса Сарджкофф внезапно стало плохо. Она подумала, что причина боли в рассеянном склерозе, которым она страдала раньше, поэтому сначала не придала ей особого значения.
Однако боль не проходила и усиливалась, поэтому Мелисса вызвала скорую. Пока врачи ехали она родила в ванной мальчика. Он родился весом 2,9 кг и совершенно здоров.
Родители мальчика конечно счастливы, хотя до сих пор находятся в некотором шоке, ведь они понятия не имели, что Мелисса беременна.
Как? Нет, правда, как можно не заметить собственную беременность?
Родители мальчика конечно счастливы, хотя до сих пор находятся в некотором шоке, ведь они понятия не имели, что Мелисса беременна.
Как? Нет, правда, как можно не заметить собственную беременность?
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была у меня знакомая, которая до пятого месяца думала, что у нее гастрит. Но у нее был это первый ребенок, а еще и поставлен диагноз "бесплодие", она вообще предположить не могла, что сможет забеременеть.
Ниче, второго уже растят)))
Случай из моей практики. Шестой курс института, мы в приемном отделении одной из больниц, цель - наблюдать за приемом специалистов. Мы с одногруппницей пристали к гинекологу. Сидим у нее в кабинете, она смотрит поступающих, мы смотрим, слушаем. В дверь просовывается медсестра: "Мариванна, хирург просит посмотреть девочку, привезли как аппендицит, там его в помине нет, а он пальпирует беременную матку!". Заводят пациентку. Девочка 16 лет. Общее впечатление - незабудка: скромно одета, ни грамма косметики, косичка, лицо невинное. Гинеколог начала расспрашивать: половой жизнью живешь? - нет - а жила? - один раз было - когда было? - в декабре. Дело происходит в мае. Та-дам! Ну, лезь на кресло. Укладывает её, девочка худенькая - вот он, обычный беременный живот, как раз 20-21 неделя, что называется, только показался. Не знала, что ли? Не знала... Сцену полуобморока матери и дрожащих губ со слезами опустим. Так что всё бывает. Эта, видать, один раз попробовала, не сообразив, что от этого дети бывают, да носила, видать, хорошо, без токсикоза, а насчет месячных не обратила внимания. У кого-то вес 200 кг и цикл и так нерегулярный. У кого-то олигофрения. Кто-то наркоманит, ей вообще всё до звезды. У кого-то болезни, за которые можно принять все симптомы беременности (как у героини поста). Да мало ли!
Я бы подумал, что эт прикол на 1 апреля, но ведь такие новости уже были ранее. Чтож за пипец какой-то