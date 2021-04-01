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Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021» Всем привет! В этом посте мы решили собрать все самое веселое, креативное и необычное, что появляется сегодня в интернете на тему 1 апреля. Будем весь день искать новые приколы, обновляя данный... Читать дальше
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Женщина подумала, что у нее не беременность, а склероз

Женщина подумала, что у нее не беременность, а склероз (2 фото)

Автор:
01 апреля 2021 14:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дети   забавное   интересное   новости   роды   события   странное   фото   
901
2
Жительница штата Массачусетс внезапно родила в ванной мальчика.

Источник:

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Метки: дети   забавное   интересное   новости   роды   события   странное   фото   
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Nane First NameLast Час назад
Одна женщина путала противозачаточные и успокоительные пилюли. Теперь у неё 9 детей, но её это совершенно не волнует.
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11k
Юрий Николаевич 24 минуты назад
Фельдшер скорой рассказывал. 80-е годы, начало. Получили вызов, женщина 40 лет сильные боли в животе. Приехали, врач, дед лет за 70, осматривает и говорит, "до больницы не довезем, роды примем дома". Женщина от такого заявления просто офигела, думала дедок сбрендил. Ведь не девочка, трое детей. Она решила что климакс начался и перестала предохраняться а то что живот растет "списала" на гормональный сбой. Роды прошли нормально не смотря на возраст. Вскоре муж пришел с работы, "очень обрадовался". Пришлось отпаивать раствором антисептическим 96%-м. А мамашку с ребенком отвезли в роддом.
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28k
minimalism Автор поста Юрий Николаевич 8 минут назад
как вообще после троих детей можно не заметить?! ну в общих чертах похожи симптомы-то...

была у меня знакомая, которая до пятого месяца думала, что у нее гастрит. Но у нее был это первый ребенок, а еще и поставлен диагноз "бесплодие", она вообще предположить не могла, что сможет забеременеть.

Ниче, второго уже растят)))
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
Бл..ть, как можно, как можно....МОЖНО! Каждый год в разных странах и городах нашей страны регулярно появляются аналогичные новости. Значит, не так это невероятно, чтобы удивляться и обвинять женщин в тупости, в природе не то бывает.
Случай из моей практики. Шестой курс института, мы в приемном отделении одной из больниц, цель - наблюдать за приемом специалистов. Мы с одногруппницей пристали к гинекологу. Сидим у нее в кабинете, она смотрит поступающих, мы смотрим, слушаем. В дверь просовывается медсестра: "Мариванна, хирург просит посмотреть девочку, привезли как аппендицит, там его в помине нет, а он пальпирует беременную матку!". Заводят пациентку. Девочка 16 лет. Общее впечатление - незабудка: скромно одета, ни грамма косметики, косичка, лицо невинное. Гинеколог начала расспрашивать: половой жизнью живешь? - нет - а жила? - один раз было - когда было? - в декабре. Дело происходит в мае. Та-дам! Ну, лезь на кресло. Укладывает её, девочка худенькая - вот он, обычный беременный живот, как раз 20-21 неделя, что называется, только показался. Не знала, что ли? Не знала... Сцену полуобморока матери и дрожащих губ со слезами опустим. Так что всё бывает. Эта, видать, один раз попробовала, не сообразив, что от этого дети бывают, да носила, видать, хорошо, без токсикоза, а насчет месячных не обратила внимания. У кого-то вес 200 кг и цикл и так нерегулярный. У кого-то олигофрения. Кто-то наркоманит, ей вообще всё до звезды. У кого-то болезни, за которые можно принять все симптомы беременности (как у героини поста). Да мало ли!
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
А у меня друг родил. Тоже не знал, месячных то и не было! И тоже 1 апреля!
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12k
Yasen_Perec Полчаса назад
А вдувал ей пьяный слепой.
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6k
Игорь 40 минут назад
действительно - склероз. И не только....
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8k
Атеист Час назад
у неё склероз + слабоумие.
Я бы подумал, что эт прикол на 1 апреля, но ведь такие новости уже были ранее. Чтож за пипец какой-то
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12k
U55R Час назад
В американском штате Пибоди?
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28k
minimalism Автор поста U55R 45 минут назад
городе, конечно же, спасибо, исправлено)
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5k
Leo Sun Час назад
Фишки превратились в американский "СпидИнфо"
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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minimalism

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