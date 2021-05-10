Выход из френдзоны существует - парень это доказал

Житель Нигерии выложил фотографии со своей невестой, которые подтвердили, что один из самых сложных квестов в жизни можно пройти.

Муйива Маталуко был вполне успешным молодым человеком - у него было собственное новостное агентство, он был известным журналистом и активно принимал участие в различных социальных проектах, чтобы помочь своей стране. И у него был друг - Кейт, с которой он познакомился еще во время учебы и все 12 лет был в нее влюблен. Девушка, в свою очередь, не обращала на него внимания на протяжении 10 лет. Но Муйива не сдавался и всегда находился неподалеку от девушки, на случай если вдруг она передумает.