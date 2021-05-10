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Выход из френдзоны существует - парень это доказал

Выход из френдзоны существует - парень это доказал (3 фото)

Автор:
10 мая 2021 15:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жизнь   забавное   интересное   правда   смешное   соцсети   френдзона   
2409
3
Вот только это заняло столько лет, что поневоле задумаешься - а оно того стоило?

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Метки: жизнь   забавное   интересное   правда   смешное   соцсети   френдзона   
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12  комментариев
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
То есть она 12 лет держала его за запасной аэродром и трахалась с другими, а этот олень ждал когда она передумает чтоб поцеловать в губы которые пересосали 10 членов Лагоса, отмыть её от пота и слюней других мужиков и наконец то переспать с ней.
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124k
Алексей 24 минуты назад
Подкаблучник года
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3k
aleksei Полчаса назад
У парня явно психические проблемы, это больше на одержимость похоже
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2k
Владимир Полчаса назад
типичный олень!
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64k
Максим Час назад
а через полгода они разведутся. Потому, что он то её ждал, а она .. она себе ни в чем не отказывала.. И когда её стукнул возраст и она поняла что вокруг то пусто, тут то и обратила внимание на богатенького дурачка))
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10k
звинг Час назад
Думаю если бы он ее послал, все случилось бы гораздо быстрее...
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25
vova old Час назад
попросить просто поипатьСя за эти десять лет У него Мозгов не хватило? и что он сам эти десять лет делал? дрочил? тогда нафиг такой мужик этой бабе надели бабы вышла вчерашнего у неё был запасной аэродром и не рассказывайте сказки про не замечала
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14k
vikklu Час назад
Я конечно понимаю, что самая лучшая новость, это отсутствие новостей, но хотелось бы чего поинтересней.
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4k
Sanar 2 часа назад
Всё у этих негров не как у людей.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
когда перед ней встал выбор - муйива или кот, она думала 30 месяцев.
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