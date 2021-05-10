Выход из френдзоны существует - парень это доказал

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Вот только это заняло столько лет, что поневоле задумаешься - а оно того стоило?
Житель Нигерии выложил фотографии со своей невестой, которые подтвердили, что один из самых сложных квестов в жизни можно пройти.
Муйива Маталуко был вполне успешным молодым человеком - у него было собственное новостное агентство, он был известным журналистом и активно принимал участие в различных социальных проектах, чтобы помочь своей стране. И у него был друг - Кейт, с которой он познакомился еще во время учебы и все 12 лет был в нее влюблен. Девушка, в свою очередь, не обращала на него внимания на протяжении 10 лет. Но Муйива не сдавался и всегда находился неподалеку от девушки, на случай если вдруг она передумает.
Муйива Маталуко был вполне успешным молодым человеком - у него было собственное новостное агентство, он был известным журналистом и активно принимал участие в различных социальных проектах, чтобы помочь своей стране. И у него был друг - Кейт, с которой он познакомился еще во время учебы и все 12 лет был в нее влюблен. Девушка, в свою очередь, не обращала на него внимания на протяжении 10 лет. Но Муйива не сдавался и всегда находился неподалеку от девушки, на случай если вдруг она передумает.
В конце 2018 года, когда Кейт переехала в новый район Лагоса, они стали больше общаться и стали лучшими друзьями. Муйива был счастлив, что впервые за 10 лет он проводит со своей ненаглядной практически каждый день.
Тесное общение стало мало-помалу работать парню в плюс. Кейт заметила, что Муйива, которого она знала больше десяти лет, относится к ней гораздо лучше, чем другие мужчины. Она еще два с половиной года думала и наконец пришла к выводу, что Муйива нравится ей больше чем просто друг.
Тесное общение стало мало-помалу работать парню в плюс. Кейт заметила, что Муйива, которого она знала больше десяти лет, относится к ней гораздо лучше, чем другие мужчины. Она еще два с половиной года думала и наконец пришла к выводу, что Муйива нравится ей больше чем просто друг.
Они стали встречаться и тут уж парень не терялся. Уже через девять месяцев у них состоялась свадьба.
"Знакомые десять лет, друзья 30 месяцев, влюблённые девять месяцев, партнеры на всю оставшуюся жизнь!".
Десятки людей поздравили Муйива в твиттере со столь радостным событием, а журналисты мгновенно растиражировали эту историю, назвав парня "королем френдзоны".
Муйива, кстати, спокойно относится к этому титулу, ведь ему удалось!
"Знакомые десять лет, друзья 30 месяцев, влюблённые девять месяцев, партнеры на всю оставшуюся жизнь!".
Десятки людей поздравили Муйива в твиттере со столь радостным событием, а журналисты мгновенно растиражировали эту историю, назвав парня "королем френдзоны".
Муйива, кстати, спокойно относится к этому титулу, ведь ему удалось!
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