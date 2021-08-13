Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси

И вот, анонимный продавец опубликовал объявление, где рассказал, что на салфетке, помимо слез Месси, присутствует еще и его носовая слизь. Стоимость за такой товар он поставил в миллион долларов. И даже согласен отправить ее покупателю в любую точку мира.