Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси

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Футболист не сдержал слез на прощальной конференции по поводу его ухода из "Барселоны".
Форвард сборной Аргентины расплакался перед началом прощального выступления, которое прошло в воскресенье, 8 августа, на стадионе "Камп Ноу". Жена Месси протянула ему салфетку, которой он утер слезы.
И вот, анонимный продавец опубликовал объявление, где рассказал, что на салфетке, помимо слез Месси, присутствует еще и его носовая слизь. Стоимость за такой товар он поставил в миллион долларов. И даже согласен отправить ее покупателю в любую точку мира.
О том, что Месси уходит из "Барселоны" стало известно 5 августа. Футболист не смог подписать новый контракт с клубом из-за проблем последнего с финансированием и из-за правил испанской Ла Лиги.
Лионель Месси - воспитанник клуба, он выступал за "Барселону" с 2003 года.
Лионель Месси - воспитанник клуба, он выступал за "Барселону" с 2003 года.
Вот так представляется покупатель этой салфеточки:
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Метки: знаменитости интересное месси новости смешное футбол
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