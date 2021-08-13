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Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси

Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: знаменитости   интересное   месси   новости   смешное   футбол   
867
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Футболист не сдержал слез на прощальной конференции по поводу его ухода из "Барселоны".

Источник:

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Метки: знаменитости   интересное   месси   новости   смешное   футбол   
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15  комментариев
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35k
Франц Лефорт 4 часа назад
Не,ну раз с соплями надо больше просить.....
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33k
Гёз Уленшпигель 40 минут назад
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Комментарий удален
−2
2k
Domax3000 48 минут назад
Это как в третьих героях. "Слёзы Месси", "Бюст Роналду" и "Прицел Аршавина"... Эти три малых артефакта, собранных воедино, составляют один супер-артефакт, вызывающий мощное заклинание "Стон фанатов", деморализующее противника.
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3k
Еркен Час назад
За такие деньги он машину хорошую купит, а если его спросят откуда машина, он смело скажет - "Наплакал!"
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 2 часа назад
Взял, вышморкался, поплакал на салфетку какой то левый поц и выдал это за 1 милл. $.
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7k
Миха 3 часа назад
Ёпрст - я понял схему - давайте за массово известными, публичными людьми теперь бегать следом и метёлкой в совок заметать пыль и песок с земли из-под каблуков, которыми те наступают на землю? Песок потом рассыпать по порционным индивидуальным целлофановым пакетам с зип-застежками и перепродавать за космические деньги?

Остановите Землю - я сойду (С)
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373k
Алексей 3 часа назад
давайте быть честными.не со слезами,а с соплями
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34
RUSSfan 3 часа назад
И какой-то же дибил купит...
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Впридачу к салфетке прилагается за 100 косарей ган@дон Месси
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14k
vikklu 4 часа назад
Даже трудно представить, сколько будет стоить туалетная бумажка, после того, как он ею подотрётся.
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9k
MakDag 4 часа назад
Роналду купит.
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