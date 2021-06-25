"Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин"

Хо Ван Ланг совершенно не знал, как устроен социум, как общаться с людьми, какие есть правила. Его брат как-то раз сравнил его с младенцем, заключенным в мужское тело. Ван Ланг не знал ничего не только о женщинах, но и о простых понятиях морали, о том, что такое добро, что такое зло.

"Если бы я попросил Ланга кого-нибудь избить, он сделал бы это, не раздумывая. Он не знает разницы между добром и злом. Он всего лишь ребенок. Большинство людей понимают, что в жизни хорошо, а что плохо, но не мой брат".