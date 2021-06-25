"Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин"

2771
5
49-летний Хо Ван Ланг в данный момент живет в скромной деревне Вьетнама. Но еще восемь лет назад он жил вне цивилизации и убегал от каждого человека, который встречался ему.
В далеком 1972 году, когда была война во Вьетнаме, он вместе братом и отцом убежал в джунгли в районе Тайча, что в провинции Куангнгай. И с тех пор он жил истинным Маугли. Вместе с отцом он научился охоте, они ели почти все, что могли найти в джунглях, начиная с фруктов и заканчивая лягушками и змеями.
Отец никогда не рассказывал Хо Ван Лангу о том, что в мире существуют женщины. Он узнал об их существовании только в 41 год, когда повстречался с Альваро Сересо и тот ему рассказал, что в мире есть не только такие как он. И благодаря тому же Сересо отец с сыном выбрались из джунглей и стали жить в деревне.
×
Хо Ван Ланг совершенно не знал, как устроен социум, как общаться с людьми, какие есть правила. Его брат как-то раз сравнил его с младенцем, заключенным в мужское тело. Ван Ланг не знал ничего не только о женщинах, но и о простых понятиях морали, о том, что такое добро, что такое зло.
"Если бы я попросил Ланга кого-нибудь избить, он сделал бы это, не раздумывая. Он не знает разницы между добром и злом. Он всего лишь ребенок. Большинство людей понимают, что в жизни хорошо, а что плохо, но не мой брат".
"Если бы я попросил Ланга кого-нибудь избить, он сделал бы это, не раздумывая. Он не знает разницы между добром и злом. Он всего лишь ребенок. Большинство людей понимают, что в жизни хорошо, а что плохо, но не мой брат".
Самым тяжелым в жизни Хо Ван Ланга был именно первый год в цивилизации, ведь помимо отсутствия социальных навыков, ему пришлось сталкиваться с новыми вирусами и бактериями. У него регулярно возникали серьезные проблемы со здоровьем.
Но невзирая на все сложности вьетнамец не закрывается от новой жизни и старается приспособиться к ней как можно быстрее. Современный мир кажется ему очень шумным, но он все равно ему нравится. Хо Ван Ланг был сильно поражён первой поездкой на машине, а еще больше его удивило то, что некоторые животные дружны с людьми. Ведь в джунглях все животные от него убегали.
Хо Ван Ланг с радостью воспринимает свои новые возможности и ведет очень активный образ жизни. Правда его отец не так восторженно воспринял возвращение "домой", в основном он проводит время в своей комнате и хочет снова вернуться в привычные джунгли.
Хо Ван Ланг с радостью воспринимает свои новые возможности и ведет очень активный образ жизни. Правда его отец не так восторженно воспринял возвращение "домой", в основном он проводит время в своей комнате и хочет снова вернуться в привычные джунгли.
Источник:
Еще крутые истории!
- Самое кровавое преступление маори
- Когда разница в росте - не преграда любви
- Интересные неожиданные находки - часть 2
- Интересные неожиданные находки
- Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера
23
Понравилось23
Новости партнёров
Очередное доказательство теории Дарвина. Причем, почти экспериментальное.
Судя по всему "узнал о существовании женщин", это такой эвфемизм.
================
Почему-то навеяло:
В день совершеннолетия Багира завела Маугли в хижину. Долго слышались стоны, возня. Наконец, выползает довольная Багира, выходит Маугли, чешет голову и говорит:
- Надо же! А я думал, этой штукой можно только землю рыхлить и орехи колоть!
В оригинальном произведении Багира - самец. Он "она" только в советском мультике.