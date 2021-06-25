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Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин

Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин (5 фото)

Автор:
25 июня 2021 17:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   джунгли   интересное   истории   мужчина   новости   события   
2771
5
49-летний Хо Ван Ланг в данный момент живет в скромной деревне Вьетнама. Но еще восемь лет назад он жил вне цивилизации и убегал от каждого человека, который встречался ему.
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Метки: Вьетнам   джунгли   интересное   истории   мужчина   новости   события   
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15  комментариев
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239
Cаня Час назад
Повезло чуваку. 40 лет счастливо и беззаботно прожил.
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au3 Минуту назад
Странно, что не возникал вопрос, как люди размножаются. В лесу живя должен был прекрасно знать, что с членом делают животные
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3k
Том Джоуд 3 минуты назад
Так и Бог (по Библии), создал человека по образу и подобию своему, но не дал ему понятия добра и зла. Этот случай, показывает каким бы был Адам, если бы не съел тот пресловутый плод.
Очередное доказательство теории Дарвина. Причем, почти экспериментальное.
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33k
Alex 4 минуты назад
Немного чувак потерял.
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4k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Иногда лучше 40 лет дрочить и трахать дупло,чем когда тебе женщина е@бет мозги не раздеваясь
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1k
a_komolow 39 минут назад
Вьетнамский Маугли!
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
Да, чувак очень долго пробыл наедине с собой.
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−14
Flexx U 2 часа назад
Что со мной происходит думал он встретив женщин. Почему он встал???
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин"
================
Почему-то навеяло:
В день совершеннолетия Багира завела Маугли в хижину. Долго слышались стоны, возня. Наконец, выползает довольная Багира, выходит Маугли, чешет голову и говорит:
- Надо же! А я думал, этой штукой можно только землю рыхлить и орехи колоть!
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11k
koleos72 2 часа назад
"а ещё я им землю пашу!" ©
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