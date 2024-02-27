Чайник-таун

Чай – пожалуй, самый распространённый и популярный напиток в мире. И некоторые люди, отдавая ему дань, даже строят здания в виде заварочных чайников.
Получается оригинально и креативно. И о таком важном мероприятии как выпить чашечку чая и отвлечься от повседневной суеты такие архитектурные произведения забыть не позволяют, и просто радуют душу и глаз необычным видом.
Старая заправка в небольшом городке Зилла, штат Вашингтон, США. Построенная в 1920-х годах в качестве политического заявления, эта маленькая аккуратная бывшая заправочная станция выглядит как чайник. В июле 2012 года она была отреставрирована и перенесена на своё нынешнее место в западной части города. Чайник оборудовали неработающими старинными бензоколонками, и он стал туристическим центром.
Забавный сарай для чайников Иэна Хантера в Роксбургшире на юге Шотландии – один из финалистов британского конкурса «Сарай года 2014».
Симпатичное кафе в Феодосии под названием «Замок чая».
Китайский художник создал дом, похожий на чайник, да ещё и поместил его на дерево.
Удивительная конструкция является частью дома на дереве, в котором живёт и который спроектировал Гу Юэцзи из китайской провинции Гуандун.
Это чудное и чудесное здание – музей чая в округе Мейтан, что в китайской провинции Гуйчжоу. Считается родиной зелёного чая.
Лаконичный и строгий пример минимализма: Торре Галатея в Фигерасе, Испания.
Крепкий чайничек в Галвестоне, Техас, – одна из самых примечательных архитектурных диковинок города. Его исключительно приземистая и прочная конструкция уберегла его от урагана «Айк» и других катаклизмов, которые нанесли ущерб другим зданиям в Галвестоне.
Стоит на одном и том же месте у залива уже более 50 лет. Дом был построен человеком по имени Клейтон Э. Стокли, который изначально планировал превратить уникальное строение в торговую площадь.
Известная кофейня Bob's Java Jive в Такоме.
Не совсем дома, но тоже вполне заслуживающие внимания произведения чайникового направления в архитектуре.
А вам попадалось что-то подобное – здания и строения в форме чайников?
Источник:
- Гармония старины и современности на примере архитектуры
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