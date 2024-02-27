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Чайник-таун

Чайник-таун

Автор:
27 февраля 2024 13:43
Сообщество : Строитель
Метки: Китай   архитектура   вид   здание   кафе   музей   оформление   сооружение   чай   чайник   
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Чай – пожалуй, самый распространённый и популярный напиток в мире. И некоторые люди, отдавая ему дань, даже строят здания в виде заварочных чайников.

Получается оригинально и креативно. И о таком важном мероприятии как выпить чашечку чая и отвлечься от повседневной суеты такие архитектурные произведения забыть не позволяют, и просто радуют душу и глаз необычным видом.

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Старая заправка в небольшом городке Зилла, штат Вашингтон, США.  Построенная в 1920-х годах в качестве политического заявления, эта маленькая аккуратная бывшая заправочная станция выглядит как чайник. В июле 2012 года она была отреставрирована и перенесена на своё нынешнее место в западной части города. Чайник оборудовали неработающими старинными бензоколонками, и он стал туристическим центром.

Забавный сарай для чайников Иэна Хантера в Роксбургшире на юге Шотландии – один из финалистов британского конкурса «Сарай года 2014».

Симпатичное кафе в Феодосии под названием «Замок чая».

Китайский художник создал дом, похожий на чайник, да ещё и поместил его на дерево.

Удивительная конструкция является частью дома на дереве, в котором живёт и который спроектировал Гу Юэцзи из китайской провинции Гуандун.

Это чудное и чудесное здание – музей чая в округе Мейтан, что в китайской провинции Гуйчжоу. Считается родиной зелёного чая.

Лаконичный и строгий пример минимализма: Торре Галатея в Фигерасе, Испания.

Крепкий чайничек в Галвестоне, Техас, – одна из самых примечательных архитектурных диковинок города. Его исключительно приземистая и прочная конструкция уберегла его от урагана «Айк» и других катаклизмов, которые нанесли ущерб другим зданиям в Галвестоне.

Стоит на одном и том же месте у залива уже более 50 лет. Дом был построен человеком по имени Клейтон Э. Стокли, который изначально планировал превратить уникальное строение в торговую площадь.

Известная кофейня Bob's Java Jive в Такоме.

Не совсем дома, но тоже вполне заслуживающие внимания произведения чайникового направления в архитектуре.

А вам попадалось что-то подобное – здания и строения в форме чайников?

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Метки: Китай   архитектура   вид   здание   кафе   музей   оформление   сооружение   чай   чайник   
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Alexbux1 21 минуту назад
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Сдаётся мне джентельмены, что это кофейник.
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