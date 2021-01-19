Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (ZHA) выиграло конкурс на строительство башни-небоскреба в деловом центре, расположенном в Шэньчжэне (Китай). Такого еще никто не делал! Это будут две 400-метровые стеклянные башни с общим основанием, а внутри расположится целый город - офисы, магазины, рестораны, гостиница, выставочные залы и пр.
Шэньчжэнь - мегаполис в южно-восточной провинции Гуандун, который связывает Китай с Гонконгом.
Проект, получивший название Tower C, будет построен в технологическом хабе Shenzhen Bay Super Headquarters Base в районе Большого заливе Гуандуна, Гонконга и Макао. Расширение и развитие делового центра в этом месте продвигается быстрыми темпами. Строительство Tower C будет способствовать дальнейшему укреплению репутации Шэньчжэня как центра технологических инноваций и прогресса.
Проект, получивший название Tower C, будет построен в технологическом хабе Shenzhen Bay Super Headquarters Base в районе Большого заливе Гуандуна, Гонконга и Макао. Расширение и развитие делового центра в этом месте продвигается быстрыми темпами. Строительство Tower C будет способствовать дальнейшему укреплению репутации Шэньчжэня как центра технологических инноваций и прогресса.
Башня C будет представлять собой "многомерный вертикальный город", в котором разместятся штаб-квартиры самых известных китайских компаний. Здесь смогут работать до 300 тысяч человек. Также будут созданы условия для проведения международных конференций и выставок, и это помимо упомянутых уже магазинов, ресторанов и отеля. Для мини-города уже предусмотрено строительство отдельной станции метро, а также парковок для автомобилей, велосипедов и другого транспорта.
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На территории вокруг башни запланирована парковая зона. Сады с аквапоникой будут украшать и террасы самого здания - и выполнять при этом важную функцию фильтрации воздуха. Что еще? Конечно же, предусмотрено использование солнечных батарей, сбор и переработка дождевой воды, система естественной вентиляции, система "умного освещения" и многое другое, без чего невозможно строительство современного объекта такого уровня.
Обратите внимание на проем в основании башни. По замыслу архитекторов, он должен продемонстрировать идею о том, что этот небоскреб предназначен для всех жителей города, а не только для бизнесменов и сотрудников крупных компаний, которые будут там работать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Архитектура и сооружения архитектура архитектура будущего башня дизайн здания и сооружения китай небоскреб
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