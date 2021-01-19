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Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба

Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба (5 фото)

Автор:
19 января 2021 16:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   архитектура будущего   башня   дизайн   здания и сооружения   китай   небоскреб   
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Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (ZHA) выиграло конкурс на строительство башни-небоскреба в деловом центре, расположенном в Шэньчжэне (Китай). Такого еще никто не делал! Это будут две 400-метровые стеклянные башни с общим основанием, а внутри расположится целый город - офисы, магазины, рестораны, гостиница, выставочные залы и пр.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   архитектура будущего   башня   дизайн   здания и сооружения   китай   небоскреб   
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8  комментариев
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11k
робт 2 часа назад
я конечно не эксперт
подруга рассказала...
больше похоже на двухдырочный самотык с присоской и удобным для захвата пальцами отверстием в основании
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18k
Will2006 робт 45 минут назад
Дедушка Фрейд в акуе от ваших ассоциаций
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4k
elllfa Полчаса назад
красивый тандем получился
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115
Сеня Быгэмотиг 43 минуты назад
главное по-больше скотча завести
главное по-больше скотча завести
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149
Серёга. 59 минут назад
Ждём фотку с гусями из России
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3k
ваня панкин 2 часа назад
стекло, бетон, железо - как по мне отстой...
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2k
Илья ваня панкин 12 минут назад
Ну да, согласен: деревянный нужно было отбабахать)
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