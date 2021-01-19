Знаменитая команда архитекторов представила проект футуристического небоскреба

Башня C будет представлять собой "многомерный вертикальный город", в котором разместятся штаб-квартиры самых известных китайских компаний. Здесь смогут работать до 300 тысяч человек. Также будут созданы условия для проведения международных конференций и выставок, и это помимо упомянутых уже магазинов, ресторанов и отеля. Для мини-города уже предусмотрено строительство отдельной станции метро, а также парковок для автомобилей, велосипедов и другого транспорта.