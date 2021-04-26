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Китайцы строят башню в форме бесконечности

Китайцы строят башню в форме бесконечности (14 фото)

Автор:
26 апреля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: O-Tower   ynews   Ханчжоу   архитектура   достопримечательность   интересно   китай   новости   
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В китайском Ханьчжоу, на востоке страны, будет возведена гигантская башня в форме бесконечной петли. В футуристическом здании разместится отдел исследований и разработок крупнейшего китайского производителя смартфонов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: O-Tower   ynews   Ханчжоу   архитектура   достопримечательность   интересно   китай   новости   
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5  комментариев
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26k
Антон 17 минут назад
Я бы сказал, в форме чего это здание, но промолчу.
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10k
ss Антон 10 минут назад
Причём они как бы хотят показать, что мол всем вам... Вот это здание.
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6k
Ф Ив 22 секунды назад
Петлю Мёбиуса или математический символ бесконечности это здание напоминает меньше всего.
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57k
Александр Ломовицкий 6 минут назад
я слишком испорчен для такой формы здания но это точно не петля Мебиуса
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15k
Maks Es 15 минут назад
Это называется "Петля Мёбиуса".
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