Китайцы строят башню в форме бесконечности

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В китайском Ханьчжоу, на востоке страны, будет возведена гигантская башня в форме бесконечной петли. В футуристическом здании разместится отдел исследований и разработок крупнейшего китайского производителя смартфонов.
Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group опубликовало проект поразительного футуристического здания O-Tower, которое будет строиться в Ханьчжоу. В невероятной башне в форме бесконечной петли разместится исследовательское подразделение компании Орро - крупнейшего китайского производителя смартфонов.
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Только три первых этажа башни будут доступны для широкой публики, на остальных разместится отдел исследований и разработок Орро. На первых трех этажах разместятся, в частности, выставочный зал, столовая и помещения для проведения семинаров.
Главной длстопримечательностью башни будет сад-сквер, полный зелени, во внутреннем дворе, который разрабочики проекта называют "гостиной для горожан".
Архитекторы утверждают, что O-Tower - не просто красивое здание, но и символэкологической, экономической и социальной ответственности и ответственного гражданина".
Как заявляют архитекторы, во главу угла в новом проекте они ставят удобство и благополучие людей. Для того, чтобы люди могли общаться, под крышей зд ания расположатся крытые террасы с местами для сидения, где можно будет проводить совещания с видом на озеро.
Как сообщили архитекторы, окна и углы здания спроектированы таким образом, чтобы исключить появление солнечных бликов.
Архитекторы с вниманем отнеслись к экологическим аспектам строительства: благодаря оригинальному проекту и нестандартной форме здание на 52% меньше стандартного нагревается от солнечных лучей, что призвано уменьшить потребление энергии на его кондиционирование.
Ханчжоу - популярное направление для внутреннего туризма, благодаря своим природным красотам. По мнению проектировщиков, после открытия башни Орро город станет одним из центров высокотехнологичных исследований в стране.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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