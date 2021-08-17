"Рокки": интересные факты и фото со съёмок

Результатом импровизации стала пробежка Рокки по набережной. Режиссер Джон Эвилдсен ехал вместе со Сталлоне по набережной и им показалось, что на ней могут получиться красивые кадры.

Без какой-либо специальной подготовки снималась и сцена пробежки по рынку, а продавец, бросающий Рокки апельсин и вовсе не являлся актёром. Видимо, продавцу просто хотелось покормить спортсмена.