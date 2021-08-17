"Рокки": интересные факты и фото со съёмок

Этот фильм стал прорывным дебютом для Сильвестра Сталлоне. Никому не известный сценарист с сотней долларов в кармане отказался продавать свой сценарий за 350 000 долларов.
Дело в том, что Сталлоне хотел быть не только сценаристом, но и актёром. Закрепление главной роли в "Рокки" за Сталлоне, было обязательным условием для желающих экранизировать сценарий.
Сценарием заинтересовалась студия United Artists, видя в главной роли какую-нибудь звезду кино. Когда в студии узнали, что главную роль должен исполнить Сталлоне, они урезали бюджет. А продюсеры, которые этот сценарий на студию принесли, были вынуждены подписать соглашение о том, что они понесут личную ответственность, в случае перерасхода бюджета.
Перерасход таки случился и продюсеры заложили собственное имущество, чтобы закончить работу.
Сталлоне тоже шёл на риск. Он продал свой сценарий всего за один доллар и работал за копеечный актёрский гонорар.
Финансовое состояние актёра хорошо демонстрирует случай с его псом Баткасом. Будущей звезде кино было нечем кормить пса и он продал его. Но как только у Сталлоне начало что-то получаться, собаку он выкупил обратно.
Фильм был снят всего за 28 дней, растягивать ленту не позволял бюджет. Показателем размера бюджета является такой факт, что главной статьей расходов, при производстве, оказались затраты на грим.
В фильме довольно много импровизации. Импровизацией являются и некоторые из культовых кадров.
Результатом импровизации стала пробежка Рокки по набережной. Режиссер Джон Эвилдсен ехал вместе со Сталлоне по набережной и им показалось, что на ней могут получиться красивые кадры.
Без какой-либо специальной подготовки снималась и сцена пробежки по рынку, а продавец, бросающий Рокки апельсин и вовсе не являлся актёром. Видимо, продавцу просто хотелось покормить спортсмена.
Бегать Сталлоне приходилось много. Актёру даже пришлось бросить курить, чтобы не задыхаться во время съёмок. Времени на передышки не было.
Итоговый бюджет фильма составил 1,1 миллиона долларов. А вот в мировом прокате "Рокки" собрал 225 миллионов. Фильм принёс своим создателям колоссальный успех.
Фильм вышел в 1976 году и стал самым кассовым фильмом года. Более того, "Рокки" стал первой спортивной картиной, которую наградили "Оскаром" как лучший фильм.
Карьера Сталлоне пошла в гору и вскоре он станет главной звездой боевиков своей эпохи.
Источник:
- "Блейд": интересные факты и фото со съёмок фильма
- "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года
- "Остров Дракона": 15 интересных фактов о знаменитом боевике с Брюсом Ли
- Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат"
- «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас?
Понравилось79