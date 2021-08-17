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"Рокки": интересные факты и фото со съёмок

"Рокки": интересные факты и фото со съёмок (9 фото)

Автор:
17 августа 2021 10:07
Сообщество : Кино
Метки: Сильвестр Сталлоне   боевик   кино   рокки   съемка   факты   фильм   
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9

Этот фильм стал прорывным дебютом для Сильвестра Сталлоне. Никому не известный сценарист с сотней долларов в кармане отказался продавать свой сценарий за 350 000 долларов.

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Метки: Сильвестр Сталлоне   боевик   кино   рокки   съемка   факты   фильм   
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7  комментариев
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15k
Serg2001 6 часов назад
И, заметьте, никакой антисоветчины... Как и в Первом Рэмбо. Это уже потом понеслось...
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316
Сергей Сергеев Serg2001 5 часов назад
"Рэмбо, первая кровь" вообще фильм антивоенный и во многом антиамериканский. Штатовская полиция там выведена не в очень положительном ключе.
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1k
Borman Час назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Сталкер 2 часа назад
Тупейшее киноговно.
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Во так и куется успех. До Роки Сталлоне был третьеразрядным порноактером, а после стал великим американским актером. Ну а в 80х президентом стал фанатичный антикоммунист Рейган, в Америке поднялась волна патриотизма, после позора Вьетнама, и Слай начал ловить успех и бабки. Начал мочить коммуняк у русских на экране. Сначала на ринге, как Роки, а потом во Вьетнаме и Афганистане как американский спецназер специального назначения Ремба. Все таки чутье на бабло у Слая хорошее. Деньги не пахнут.
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