"Остров Дракона": 15 интересных фактов о знаменитом боевике с Брюсом Ли





"Боевички" были одним из самых популярных жанров на видеокассетах. Их выставляли на первые ряды в видеопрокате и на полках в собственной коллекции фильмов ;). Ну, и как же не вспомнить одного из популярных актеров этого жанра - Брюса Ли?

Сразу уточню, что "Остров дракона" это вариант от наших бравых переводчиков. Оригинальное название фильма "Выход Дракона" (Enter the Dragon). Но чаще всего у нас встречается именно первый вариант. Остров есть? Есть! Дракон (то есть Ли) на острове есть? Есть! Что вам еще надо? ;)