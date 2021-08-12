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"Остров Дракона": 15 интересных фактов о знаменитом боевике с Брюсом Ли

"Остров Дракона": 15 интересных фактов о знаменитом боевике с Брюсом Ли (6 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:32
Сообщество : Кино
Метки: боевик   брюс ли   интересно   кино   остров дракона   факты   фильм   
695
6

В прошлом году было восемьдесят лет (!!!) со дня рождения этого знаменитого актера. Ну, а сегодня я предлагаю вспомнить пожалуй, самый известный фильм с участием Брюса Ли - "Остров Дракона".

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Метки: боевик   брюс ли   интересно   кино   остров дракона   факты   фильм   
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7k
КОСТЯН Час назад
Один из лучших фильмов с Брюсом
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398
Отец Пигидий 38 минут назад
Да, в те времена он считался лучшим и непобедимым. Пока не появились современные бойцы кино, с более качественной постановкой боёв.
Майкл Джет Уайт, Скотт Адкинс...да даже ветеран Ван Дамм, по технике в много раз превосходят Брюса.
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17k
KOSTELLO Час назад
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