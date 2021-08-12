"Остров Дракона": 15 интересных фактов о знаменитом боевике с Брюсом Ли

В прошлом году было восемьдесят лет (!!!) со дня рождения этого знаменитого актера. Ну, а сегодня я предлагаю вспомнить пожалуй, самый известный фильм с участием Брюса Ли - "Остров Дракона".
"Боевички" были одним из самых популярных жанров на видеокассетах. Их выставляли на первые ряды в видеопрокате и на полках в собственной коллекции фильмов ;). Ну, и как же не вспомнить одного из популярных актеров этого жанра - Брюса Ли?
Сразу уточню, что "Остров дракона" это вариант от наших бравых переводчиков. Оригинальное название фильма "Выход Дракона" (Enter the Dragon). Но чаще всего у нас встречается именно первый вариант. Остров есть? Есть! Дракон (то есть Ли) на острове есть? Есть! Что вам еще надо? ;)
И сразу же интереснейший факт. Фильм снимался без... звука. Диалоги, звуки природы и боя были наложены "на ленту" позже...
"Остров Дракона" стал первым полнометражным фильмом о китайских единоборствах снятый в Голливуде.
Для финального боя "с боссом" в зеркальной комнате было использовано около 8 000 зеркал разного размера. К слову, в 1984 году подобную сцену в зеркальной комнате можно увидеть в фильме 1984 года "Конан-разрушитель" с "Железным Арни" в главной роли.
На съемках "Острова Дракона" Брюс Ли познакомился с Джеки Чаном, который работал в массовке фильма. Ну, и в одной из сцен не рассчитал, и "немножко сильно" травмировал Джеки. В качестве извинения пообещал снимать Чана во всех своих следующих фильмах. Правда, Ли так и не смог сдержать свое обещание - "Остров Дракона" стал его последним полным фильмом...
Сцена в которой герой Ли заманивает самонадеянного бойца в лодку, которая привязана за кораблем ("Победа без борьбы") была описана еще в китайской рукописи XVI века.
Площадки на острове, на которых обучались бойцы главного злодея, были "закамуфлированными" теннисными кортами.
Декорации к фильму возводило около пяти сотен китайских рабочих.
Кассеты с саундтреком к "Острову Дракона" были проданы внушительным тиражом в 500 000 копий.
Бюджет фильма 850 000 долларов, кассовые сборы только в США показали отличный результат в 25 000 000 долларов.
Бойцы сумо приехали для съемок из Японии. Режиссер фильма Роберт Клауз выдвинул одно требование "Пусть это будут максимально большие парни".
Брюс Ли кроме исполнения главной роли, стал так же одним из сценаристов "Острова Дракона".
Рекламная компания фильма в США началась задолго от начала выхода "Острова Дракона". Реклама печаталась в таких известных журналах как Time Magazin. Wall Street, Esquire и прочих.
Создатели знаменитой серии компьютерных игр Mortal Kombat Джон Тобиас и Эд Бун, и не скрывали что идею своего турнира они как раз подчерпнули из "Острова Дракона". Ну, а Брюс Ли стал Лю Кангом ;). А имя главного злодея фильма Shih Kien - вам никого не напоминает?;)
В 2004 году в США, фильм "Остров Дракона" был помещен на сохранение в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса. Признали его культурным достоянием - шах и мат тем, кто считает что жанр "кинобоевиков" не несет никакой ценности ;).
Источник:
- Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино
- Интересные факты о советском каратэ-боевике "Фанат"
- Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо"
- "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма
- Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»
Понравилось23
Майкл Джет Уайт, Скотт Адкинс...да даже ветеран Ван Дамм, по технике в много раз превосходят Брюса.