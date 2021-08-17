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"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов

"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов (11 фото + 3 видео)

Автор:
17 августа 2021 10:01
Сообщество : Кино
Метки: Не бойся   актеры   кино   комедия   факты   фильм   фото   я с тобой   
3966
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Советская музыкальная приключенческая двухсерийная комедия о том, чем может обернуться поездка на родину.

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Метки: Не бойся   актеры   кино   комедия   факты   фильм   фото   я с тобой   
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19  комментариев
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30k
Volga_34 6 часов назад
Служил в советское время в Азербайджане. Местное ТВ смотрели исключительно тогда, когда там была звезда ихнего новостного тв - Гамида Омарова.. Эти глазища запомнились на всю жизнь.

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−35
orys shoshka 10 минут назад
Гусман еще фильмы снимал какие?
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13k
MrForstd 14 минут назад
Есть вопрос на который я не нашёл ответа, хотя особо и не искал если честно, но вдруг кто знает.
- Почему в титрах в конце каждой серии написано режиссёр - Самед Лазымов, а считается Юлий Гусман?? Кто это такой вообще - Самед Лазымов? Да и оператором тоже указан другой человек - МУРАДОВ АЛЕКПЕР ЮНУС ОГЛЫ, хотя его уже можно найти и у него даже в биографии указано, что он снимался в этом фильме...
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107k
Москвичка Полчаса назад
Сколько в Советском Союзе было создано замечательных фильмов, которые хочется смотреть-пересматривать и ещё раз пересматривать.
Один из любимейших, из моего советского детства. Лови плюс, автор!
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3k
Анонимный Трезвенник 2 часа назад
Есть еще и продолжение "Не бойся, я с тобой! 1919" https://ru.wikipedia.org/wiki/Не_бойся,_я_с_тобой!_1919https://ru.wikipedia.org/wiki/Не_бойся,_я_с_тобой!_1919
Судя по отзывам на Кино-театр.ру гуано еще то:
"...Как и с большинством современных римейков, получилась жалкая пародия на оригинальную картину.
Грустно видеть постаревших и немощных ветеранов оригинального фильма, которые пытаются что-то там изобразить. Не увидел в упор я ни Рустама, ни Сан Саныча - все фальшивое, как сюрикен в финале.
И откровенное рука-лицо при виде азербайджанского "Вин Дизеля" по прозвищу "Волкодав"...."

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/hud/96585/forum/https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/hud/96585/forum/
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32k
Aleksandr 3 часа назад
Фильм сам неплохой, но качество съемки просто ужас...то ли пленка-говно, то ли камера...
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10k
Roy Batty 3 часа назад
вот что за навязчивая идея была - если детский фильм или комедия, то обязательно петь надо?
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6k
Alexander Ostrovsky 3 часа назад
"Взглядом ночи, а не дня
Жизнь встречает здесь меня
И не каждому она улыбнётся.
Человеком быть решись -
Человечьей станет жизнь.
Человечество с тебя и начнётся". (с)
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270
Николай 3 часа назад
классный фильм, спасибо что напомнили ;-)
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12k
Кархародон 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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900
Виталий 3 часа назад
Хорошая песня
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51
elenrill 3 часа назад
я думал, ты хороший мужик. а ты - плохой мужик. жадный... (с)
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10k
Василий Сургайло 4 часа назад
>>Говорят, что после выхода фильма в СССР диагностировали множество переломов пальцев – дети и взрослые на спор пытались протыкать металлические питьевые бачки.>>

Нуууу, металлических питьевых бочек у нес не было... Но пальцы болели реально))) Проткнуть пытались что ни попадя)))
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8k
Sapsan 4 часа назад
За Кантемирова лайк!
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5k
Nikolay 4 часа назад
Хороший фильм, недавно с удовольствием пересматривал с семьей. Самый любимый персонаж -Джафар «Трёхглазый». Очень харизматичный злодей получился! Чем то на Абдуллу из "Белого солнца пустыни" похож
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12k
Сергей 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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718
Электрик 6 часов назад
Спасибо за пост ТС!!!
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