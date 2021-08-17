"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов

Советская музыкальная приключенческая двухсерийная комедия о том, чем может обернуться поездка на родину.
В детстве "Не бойся, я с тобой" был один из самых любимых фильмов. И не только у меня. Практически все ровесники в моём окружении (плюс-минус 5 лет) с большой теплотой вспоминают этот фильм. Вне зависимости от пола – и мужчины, и дамы.
Отмечу сразу – не «любимых детских», а «любимых в детстве». Это далеко не одно и то же.
Пересматривая его сейчас, ловишь себя на мысли, что в нынешнее время он уже выглядит… ну, не знаю, как выразить… наверное, простым и наивным. Но очень тёплым и родным, при этом.
А в чем же секрет успеха этого фильма? Чем покорил сердца зрителей и зрительниц Юлий Гусман?
Однозначный ответ дать тяжело. Ведь каждому нравится своё. Одним – лихой сюжет со стрельбой и погонями, другим – романтическая любовь Теймура и Телли, третьим – замечательные песни и музыка, четвёртым – благородные герои, владеющие навыками боевых искусств.
Стоп! А вам ничего не напоминает смешение вот этого всего в одном фильме? Любовь, которой мешают обстоятельства, обаятельные плохие и хорошие крутые герои, драки, погони, песни и танцы?
Да ведь это составляющие очень популярных в то время в СССР индийских фильмов! Похоже, что Юлий Гусман подсмотрел рецепт успешного кино у болливудских киношников. Если не ошибаюсь, это смешение боевика, комедии, драмы, мелодрамы и мюзикла у них называется «масала».
Ну да, танцев у Гусмана не хватает, но это уже спишем на специфику азербайджанских традиций. Видимо в Закавказье не принято танцевать при всяком удобном (и неудобном) случае.
Но остальные ингредиенты коктейля все имеются.
И надо отметить, что эти составляющие – все на уровне.
Сюжет – в лучших традициях вестерна. Уточню, именно вестерна, а не истерна, ведь в нём нет одной из главных составляющих советского истерна – борьбы за Советскую власть.
Есть хорошие крутые парни.
Есть плохой шериф – пристав в исполнении Юрского.
Жадный раджа – Фарзали-бек Велибеков.
Главный злодей – Джафар «Трёхглазый»
Прекрасная линия о счастливых влюблённых, которым нужна помощь.
Музыка – фактически бенефис Полада Бюль-Бюль оглы («О! Как он поет! Как он поет! Он душу из меня вынимает!»).
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Но есть и другие интересные работы. К примеру «Урок борьбы» в исполнении группы Стаса Намина («Рука крошит отточенную сталь»)
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Или «Интеллигент» в исполнении Владимира Винокура
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Но отдельно надо отметить карате – именно это в фильме нравилось миллионам мальчишек, ещё не видевших фильмов с Брюсом Ли или Чаком Норрисом.
Говорят, что после выхода фильма в СССР диагностировали множество переломов пальцев – дети и взрослые на спор пытались протыкать металлические питьевые бачки.
И всё это разбавлено замечательным юмором.
В целом, можно подытожить – Гусман нашёл идеальный рецепт для фильма, чтобы он полюбился зрителю тех лет. Полюбился на столько, что и сегодня его пересматривают с любовью.
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- Почему в титрах в конце каждой серии написано режиссёр - Самед Лазымов, а считается Юлий Гусман?? Кто это такой вообще - Самед Лазымов? Да и оператором тоже указан другой человек - МУРАДОВ АЛЕКПЕР ЮНУС ОГЛЫ, хотя его уже можно найти и у него даже в биографии указано, что он снимался в этом фильме...
Один из любимейших, из моего советского детства. Лови плюс, автор!
Судя по отзывам на Кино-театр.ру гуано еще то:
"...Как и с большинством современных римейков, получилась жалкая пародия на оригинальную картину.
Грустно видеть постаревших и немощных ветеранов оригинального фильма, которые пытаются что-то там изобразить. Не увидел в упор я ни Рустама, ни Сан Саныча - все фальшивое, как сюрикен в финале.
И откровенное рука-лицо при виде азербайджанского "Вин Дизеля" по прозвищу "Волкодав"...."
Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/hud/96585/forum/https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/hud/96585/forum/
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там певец в главной роли -- что ещё делать?
Жизнь встречает здесь меня
И не каждому она улыбнётся.
Человеком быть решись -
Человечьей станет жизнь.
Человечество с тебя и начнётся". (с)
Нуууу, металлических питьевых бочек у нес не было... Но пальцы болели реально))) Проткнуть пытались что ни попадя)))