"Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов

Отмечу сразу – не «любимых детских», а «любимых в детстве». Это далеко не одно и то же.





Пересматривая его сейчас, ловишь себя на мысли, что в нынешнее время он уже выглядит… ну, не знаю, как выразить… наверное, простым и наивным. Но очень тёплым и родным, при этом.





А в чем же секрет успеха этого фильма? Чем покорил сердца зрителей и зрительниц Юлий Гусман?





Однозначный ответ дать тяжело. Ведь каждому нравится своё. Одним – лихой сюжет со стрельбой и погонями, другим – романтическая любовь Теймура и Телли, третьим – замечательные песни и музыка, четвёртым – благородные герои, владеющие навыками боевых искусств.