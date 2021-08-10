"Блейд": интересные факты и фото со съёмок фильма

Сегодня, говоря о кино про супергероев, нам в первую очередь приходит на ум Marvel. Началось же всё с фильма, о не самом популярном герое комиксов.
Изначально, на главную роль в фильме, кроме Уэсли Снайпса, рассматривались ещё Дэнзел Вашингтон и Лоуренс Фишберн. В итоге, остановились на кандидатуре Снайпса.
Помимо того, что Уэсли Снайпс исполнил главную роль, он также стал продюсером этого фильма.
Сам Снайпс больше хотел исполнить роль Чёрной пантеры, но когда понял, что про этого супергероя кино снимут ещё не скоро, согласился на роль Блейда.
Со своим персонажем, до фильма, Уэсли Снайпс был плохо знаком. Получившийся на экране персонаж, скорее импровизация актёра, чем каноничный Блейд.
Роль главного антагониста, первоначально, была предложена Джету Ли, но актёр отказался, отдав предпочтение съёмкам в другом фильме.
Роль досталась Стивену Дорффу. Этот актёр был большим любителем импровизации и резко реагировал на критику. Это вызывало периодические конфликты между ним и Уэсли Снайпсом. Но по итогу, общий язык был найден, а воспоминания о совместной работе у актёров остались достаточно приятные.
Импровизации в фильме вообще было довольно много, да и от первоисточника фильм отошел довольно далеко.
Например, в оригинале, Блейд был англичанином. В фильме же, он стал американцем.
Карен должна была быть белой девушкой, но по настоянию Уэсли Снайпса, её сыграла чёрная актриса.
Персонаж Донала Лога должен был появиться только в начале фильма, но то, как он играл настолько понравилось режиссёру, что роль Лога решили расширить.
Концовка, согласно, оригиналу, должна была быть апокалиптической, но её приберегли для дальнейших фильмов про Блейда.
Саундтрек к фильму предложили написать группе The Prodigy, которая была на пике популярности во второй половине 90-х. Группа отказалась, сославшись на высокую загруженность работой.
В успех фильма мало кто верил. В кинотеатры "Блейд" должен был попасть сразу после фильма "Бэтмен и Робин". Но, последний оказался, мягко говоря, не самым удачным фильмом. В итоге, фигура Бэтмена не затмила Блейда, а даже наоборот.
При бюджете в 45 миллионов долларов, "Блейд" собрал в мировом прокате чуть более 131 миллиона. Не самый хороший результат, но этого вполне хватило для того, чтобы запустить в производство следующие части фильма.
Источник:
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Понравилось22
Фильм неплохой. Персонаж колоритный. Тот случай когда Негр не испортил кино в отличии от Звездных войн, куда дисней начал пихать негров в угоду политкорректности. А они там не пришей не пристегни.