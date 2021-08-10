"Блейд": интересные факты и фото со съёмок фильма

Изначально, на главную роль в фильме, кроме Уэсли Снайпса, рассматривались ещё Дэнзел Вашингтон и Лоуренс Фишберн. В итоге, остановились на кандидатуре Снайпса.

Помимо того, что Уэсли Снайпс исполнил главную роль, он также стал продюсером этого фильма.

Сам Снайпс больше хотел исполнить роль Чёрной пантеры, но когда понял, что про этого супергероя кино снимут ещё не скоро, согласился на роль Блейда.

Со своим персонажем, до фильма, Уэсли Снайпс был плохо знаком. Получившийся на экране персонаж, скорее импровизация актёра, чем каноничный Блейд.