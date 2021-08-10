FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5215 постов • 1097 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Блейд": интересные факты и фото со съёмок фильма

"Блейд": интересные факты и фото со съёмок фильма (10 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:46
Сообщество : Кино
Метки: блейд   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
492
10

Сегодня, говоря о кино про супергероев, нам в первую очередь приходит на ум Marvel. Началось же всё с фильма, о не самом популярном герое комиксов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: блейд   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
599
manul74 11 минут назад
Нормальный негр который работает и не ноет про всякие БЛМ и кто ему что должен.
Фильм неплохой. Персонаж колоритный. Тот случай когда Негр не испортил кино в отличии от Звездных войн, куда дисней начал пихать негров в угоду политкорректности. А они там не пришей не пристегни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…» Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Золушка» 8 интересных фактов о фильме «Золушка» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

374474



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
0
115
И как только я смог выжить в то время? Во время моего детства при СССР
30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно
5
77
30 фактов, показывающих, что узнавать новое никогда не поздно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Больные на голову
1
12
Больные на голову
25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать
1
38
25 инстаграм-блогеров, богатству которых можно только позавидовать
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Ноут, который тянет всё: выбираем компьютер для дел и развлечений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#фотографии#ynews#подборка#интересное#дтп#прикольные#актеры
#интересно#история#СССР#животные#прикол#новости#аварии#позитив#фильм#страна
#факты#кино#Россия#картинки#спорт#олимпиада#автомобили#автомир#Украина#gif

На что жалуетесь?

Вернуться