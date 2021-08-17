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Выразили почтение: в российском городе перед визитом губернатора отмыли грунтовую дорогу

Выразили почтение: в российском городе перед визитом губернатора отмыли грунтовую дорогу (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 09:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Серов   грунтовая дорога   дорога   полив   поливальная машина   свердловская область   
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Чиновники всегда хотят выслужиться перед вышестоящим начальством, но в городе Серове немного перегнули палку.

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Метки: Серов   грунтовая дорога   дорога   полив   поливальная машина   свердловская область   
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3k
twincam 5 часов назад
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Ну вообще то не отмыли, а полили, чтобы не было пыли.
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482
Миша 3 часа назад
Траву вдоль дорожки не подкрасили. Неуважуха.
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7k
кот всегда ... 3 часа назад
это антисептик
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364
Елена Букреева 3 часа назад
Пыль превратили в грязь.
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13k
motorocker 4 часа назад
Губернатор приезжал в Домодедово фасады старых домов побели, а с тылу всё осыпается.
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15k
Serg2001 4 часа назад
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34
RUSSfan 4 часа назад
"Полив данной дороги произведён по заявке местных жителей." Вопрос! Жители в курсе?
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4k
Михаил 4 часа назад
с.ку! за эту подачи новости надо сажать на 5 лет. Не помыли дорогу. а увлажнили и прибили пыль. Так делали в ссср, если кто помнит.
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24k
Владимир 5 часов назад
Пропылесосили хоть перед тем как мыть?
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878
Оксид Бетона 5 часов назад
- Дети, как обычно, перед началом уроков, каждому по конфетке?
- Как обычно? А ничего, что на прошлой неделе, ты мне три пальца линейкой отрубила!?
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−35
orys shoshka 5 часов назад
Страна третьего мира, куле
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2k
Денис 5 часов назад
Ну тут два варианта
1. Прогиб, но очень тупой.
2. Подколка, чтобы губернатор застрял вместе со свитой, но тогда мало полили.
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10
Kirill Samuilov 5 часов назад
Когда желание выслужиться оказывается сильнее логики и даже инстинкта самосохранения
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7k
КОСТЯН 5 часов назад
Завидую Серебрякову... Молодец, что свалил из этой страны дураков и быдло... Можете минусить быдлопатриоты бл. Мне стыдно что я русский!
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91
Вадим В. Новоженов КОСТЯН 4 часа назад
Так в чём проблема? А, бабла нет свалить? Вместо того, чтобы "лысого гонять" на "Фишках", вставай, иди, заработай и вали из России. А ты, судя по большому кол-ву, т.н. "кармы", постоянно сидишь здесь. Или боишься изменений в своей жизни, поэтому не иммигрируешь? Тогда это навсегда - смирись, что ты трус и слабак и молча зарабатывай "карму" дальше)))).
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91
Вадим В. Новоженов КОСТЯН 4 часа назад
Ты точно из этого места и родился.
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91
Вадим В. Новоженов КОСТЯН 2 часа назад
Смешной ты, КОСТЯН ))). Давай, смеши дальше, у меня времени пока полно, такси в аэропорт только вечером. Смеши ещё, а то 3 недели в Марокко будет не до тебя: сам понимаешь - пляж, бар, экскурсии)).
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3k
Феликс Дзержинский 6 часов назад
Нужно было, всю пыль с улицы убрать и вывезти за город.
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−39
рудольф кох 6 часов назад
это прорыв или рывок?
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7k
КОСТЯН 6 часов назад
страна дебилов бл...
разметку забыли нанести
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205k
Барон Мюнхгаузен 7 часов назад
Чтобы не было пыли, всех делов-то...
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