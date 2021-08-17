Выразили почтение: в российском городе перед визитом губернатора отмыли грунтовую дорогу

Запись посмотрел даже губернатор и пошутил над мэром Серова на своей страничке в "Инстаграм":

"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили".



В комментариях к записи жители вспомнили другие случаи, когда перед визитом губернатора посыпали грунтовые дороги песком или же протёрли все сидения на стадионе.