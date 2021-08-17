Выразили почтение: в российском городе перед визитом губернатора отмыли грунтовую дорогу

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Чиновники всегда хотят выслужиться перед вышестоящим начальством, но в городе Серове немного перегнули палку.
16 августа губернатор Свердловской области приехал с рабочим визитом в город Серов. Евгений Куйвашев посетил несколько объектов и собрался на отдалённую улицу, чтобы обсудить с местными жителями её бесплатную газификацию.
Журналисты приехали раньше губернатора на улицу и вместе с жильцами были удивлены, что непосредственно перед приездом Куйвашева по улице проехала поливальная машина и полила дорогу. Грунтовую дорогу.
Журналисты приехали раньше губернатора на улицу и вместе с жильцами были удивлены, что непосредственно перед приездом Куйвашева по улице проехала поливальная машина и полила дорогу. Грунтовую дорогу.
Запись посмотрел даже губернатор и пошутил над мэром Серова на своей страничке в "Инстаграм":
"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили".
В комментариях к записи жители вспомнили другие случаи, когда перед визитом губернатора посыпали грунтовые дороги песком или же протёрли все сидения на стадионе.
"Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили".
В комментариях к записи жители вспомнили другие случаи, когда перед визитом губернатора посыпали грунтовые дороги песком или же протёрли все сидения на стадионе.
На вопросы журналистов пресс-секретарь главы Серова рассказала: "Полив данной дороги произведён по заявке местных жителей. С целью пылеподавления. Асфальтирование не планируется — в реестре муниципальных дорог она числится как щебёночная".
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- Как обычно? А ничего, что на прошлой неделе, ты мне три пальца линейкой отрубила!?
1. Прогиб, но очень тупой.
2. Подколка, чтобы губернатор застрял вместе со свитой, но тогда мало полили.
Нагородил 7 верс до небес какой то херни))) "карма" "лысого гонять"... Иди книжки читай, мож в башке твоей тупой поменьше бреда станет
разметку забыли нанести
они еще разрушение метаном озонового слоя ему не вменили)))
Какая была заявка, когда она была?
Не сомневаюсь, что все хотят асфальт.
Щебёнку по краям дороги видно, но на самой дороге нет.
Дорога ровная, нет никаких ям и выбоин, видно, что за ней следят.
То, что грязь развели - плохо, но такая грязь после каждого дождя. Или нет?
И о чем спор? Ну, полили, ну, пошутил губернатор над мэром по этому поводу. И что?
О чем спор?