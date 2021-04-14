Чтобы справиться с проблемой, надо провести диагностику. Что, в общем-то, несложно, но действовать придется методом исключений:

1. Неподходящая для полива вода. Воду из-под крана надо обязательно отстаивать перед поливом. Иначе богатый набор не слишком полезных компонентов, содержащихся в ней, обязательно скажется на состоянии будущего перца и томатов. Такая вода влияет на состав почвы, делая условия произрастания некомфортными и даже вредными.

2. Отсутствие полива. Здесь все просто: если случайно пропустить очередной полив, то нежные молодые листочки быстро начнут желтеть, вянуть и сворачиваться в трубочки. Рассаду надо сразу полить и убрать в затененное место. Обычно уже на следующий день ситуация нормализуется.

3. Избыток освещения. Безусловно, зелень нуждается в солнечном свете для роста и развития. Но при переизбытке солнца ее листья начинают как бы гореть и запекаться. Место расположения тары с рассадой нужно сменить на более затененное.

4. Слишком сухой воздух в помещении. Эту проблему можно исправить, разместив в комнате одну или несколько емкостей, наполненных водой.

5. Переизбыток влаги. Слишком частый и обильный полив тоже негативно сказывается на состоянии зелени. Его нужно сократить и понаблюдать за состоянием рассады.

6. Действие вредителей. Если кончики листьев заворачиваются, желтеют и отпадают, то с высокой долей вероятности причина кроется в паутинном клеще. Наглядным доказательством выступает появление на листочках черных точек. Поврежденные нужно срезать, а рассаду обработать препаратом «Фитоверм».