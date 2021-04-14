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Высохшая рассада: что нужно знать, чтобы не попрощаться с мечтой о богатом урожае?

Высохшая рассада: что нужно знать, чтобы не попрощаться с мечтой о богатом урожае? (3 фото)

Автор:
14 апреля 2021 10:55
Сообщество : Дачники
Метки: Зелены   дефицит   кончик   лист   полив   почемучка   причина   рассада   
327
3

Неопытные или начинающие дачники нередко сталкиваются с ситуацией, когда у рассады сохнут кончики листьев, а сама она вянет, превращаясь в чахлую и безжизненную. Как выявить истинные причины и в будущем исключить промахи?

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Метки: Зелены   дефицит   кончик   лист   полив   почемучка   причина   рассада   
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1  комментарий
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−84
Вован Час назад
есть поговорка
БОГ на стороне больших батальонов!

ну так же и в сельском хозяйстве, рассада на балконе никого еще не спасла... и джае на даче

нужны гектары полей и теплиц
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