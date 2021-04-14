Неопытные или начинающие дачники нередко сталкиваются с ситуацией, когда у рассады сохнут кончики листьев, а сама она вянет, превращаясь в чахлую и безжизненную. Как выявить истинные причины и в будущем исключить промахи?
Любители повозиться с грядками в основной массе не приобретают рассаду на рынке или в магазине, а заботливо выращивают ее из семян своими руками. Поэтому вдвойне обидно и досадно, когда упругие сильные всходы на глазах превращаются в пожелтевшие чахлые кустики со скрученными сухими листочками.
Чтобы справиться с проблемой, надо провести диагностику. Что, в общем-то, несложно, но действовать придется методом исключений:
1. Неподходящая для полива вода. Воду из-под крана надо обязательно отстаивать перед поливом. Иначе богатый набор не слишком полезных компонентов, содержащихся в ней, обязательно скажется на состоянии будущего перца и томатов. Такая вода влияет на состав почвы, делая условия произрастания некомфортными и даже вредными.
2. Отсутствие полива. Здесь все просто: если случайно пропустить очередной полив, то нежные молодые листочки быстро начнут желтеть, вянуть и сворачиваться в трубочки. Рассаду надо сразу полить и убрать в затененное место. Обычно уже на следующий день ситуация нормализуется.
3. Избыток освещения. Безусловно, зелень нуждается в солнечном свете для роста и развития. Но при переизбытке солнца ее листья начинают как бы гореть и запекаться. Место расположения тары с рассадой нужно сменить на более затененное.
4. Слишком сухой воздух в помещении. Эту проблему можно исправить, разместив в комнате одну или несколько емкостей, наполненных водой.
5. Переизбыток влаги. Слишком частый и обильный полив тоже негативно сказывается на состоянии зелени. Его нужно сократить и понаблюдать за состоянием рассады.
6. Действие вредителей. Если кончики листьев заворачиваются, желтеют и отпадают, то с высокой долей вероятности причина кроется в паутинном клеще. Наглядным доказательством выступает появление на листочках черных точек. Поврежденные нужно срезать, а рассаду обработать препаратом «Фитоверм».
Состояние листьев может о многом рассказать внимательному огороднику. Если они небольшого размера и бледные, то, скорее всего, растение испытывает недостаток азота. Если листья желтеют и скручиваются в трубочки, то зелень испытывает дефицит железа и калия. В случае с нехваткой фосфора кустики могут приобретать пурпурный или фиолетовый оттенок. О дефиците магния сигнализирует желтоватая окраска с белесыми вкраплениями.
Для устранения перечисленных проявлений необходимо использовать подкормку типа «Идеал», «Изумруд» и им подобные. То есть если уход за рассадой осуществляется регулярно, своевременно и в полной мере, то вызывать пожелтение и скручивание листочков могут вредители или болезни, для устранения которых необходимо использовать фунгициды и инсектициды.
Источник:
- Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
- Обязательно ли купировать доберманам уши?
- Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
- Вода в ухе: причины попадания, проявление, возможные последствия
- Почему в поисках капитана Гранта героям романа Жюля Верна пришлось посетить все материки, через которые проходила параллель 37° 11' ю. ш.?
Понравилось10
БОГ на стороне больших батальонов!
ну так же и в сельском хозяйстве, рассада на балконе никого еще не спасла... и джае на даче
нужны гектары полей и теплиц