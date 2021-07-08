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По каким причинам дождевые черви выползают после дождя на поверхность?

По каким причинам дождевые черви выползают после дождя на поверхность? (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:53
Сообщество : Животные
Метки: асфальт   дождь   дорога   кислород   кислотность   поверхность   почемучка   червь   
1978
2

Когда после дождя черви на асфальте – в большом количестве – это вызывает вопросы у тех, кто впервые сталкивается с таким явлением. Какие факторы заставляют кольчатых покидать привычную среду обитания?

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Метки: асфальт   дождь   дорога   кислород   кислотность   поверхность   почемучка   червь   
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28k
LEPA 2 часа назад
Всё гораздо проще и печальнее.

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31k
Aleksandr 8 минут назад
На первой картинке навозные черви, а не выползки...
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8k
Алексей 45 минут назад
наиболее правдоподобным нам кажется следующее объяснение : - автор д.о.л.б.о.ё.б малолетний - сделал громкое название поста, но по сути собрал сплетни
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362
Andiks Час назад
А вы сердца их в красно-винном соусе пробовали?
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532
Старичок Час назад
неужели не ясно, чтобы рыбакам легче их было собирать для рыбалки.
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10k
Василенко Татьяна Час назад
Увидела пост перед обедом... Да еще с фотками... А у меня сколецифобия с самого раннего детства... Автору - Вы сделали мой день лёгким, т.к. есть я сегодня просто не смогу...
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22k
Батончик с маком Час назад
Все любят под теплым дождичком погулять.
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Оксид Бетона 2 часа назад
Почему, почему? Потому что иди на ху.й, вот почему!
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8k
Uron 2 часа назад
что-то подобное мы слышали в советских школах
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Почему их, выползших, такую лёгкую добычу, не жрут птицы - вот интересный вопрос. Может, в этом и разгадка выползания?
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362
Andiks Едондер пуп 51 минуту назад
Да-а, олухи мы ещё те-е. За вами зайдем, если дома будете.
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Andiks Едондер пуп Полчаса назад
Всё те же на закусь!
Я Великобритании живу, ваше условие вполне выполнимо (интересная тавтология), "после дождичка в четверг" у нас всегда. Почти.
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Andiks Едондер пуп 4 минуты назад
Никогда не постукивал. Просто сообщал.
Я не учёный, рядом стою.
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