1. Нехватка кислорода. В дождь почва пропитывается водой, и ее обитатели испытывают дефицит кислорода. То есть дождевые черви начинают задыхаться от его нехватки. Соответственно, они стремятся наверх, чтобы восполнить его недостаток.

2. Повышение скорости движения. Черви – это существа, которые постоянно движутся. И исследователь Крис Лоу из Великобритании выдвинул версию, что они выбираются именно на твердый асфальт по той причине, что по твердой поверхности можно преодолеть значительно большее расстояние. Теория достаточно сомнительная, но тоже имеет право на существование.

3. Защитный рефлекс. Еще одна версия гласит, что дождевые капли при ударе о землю создают вибрации. Они похожи на те, что создают главные естественные враги дождевых червей – кроты. Ощутив ее, обитатели подземелья инстинктивно стремятся наверх, чтобы спастись от нападения и сохранить жизнь.

4. Изменение температуры почвы. Во время ливня меняется привычная для дождевых червей температура, понижаясь на несколько градусов. Они это хорошо ощущают и стремятся попасть в более комфортные условия.

5. Изменение кислотности почвы. После дождя баланс меняется, и почва становится более кислой. Такая среда вызывает не только дискомфортные ощущения, но и представляет опасность для тонкой кожи червей.

6. Взаимодействие друг с другом. Зоологи при изучении дождевых червей выяснили, что они общаются и взаимодействуют в рамках группы посредством тактильного контакта. Неизвестно, зачем именно они это делают, но предположительно это позволяет им решать какие-то общие задачи.