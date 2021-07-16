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Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет

Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет (4 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: асфальт   в мире   дорога   интересно   сша   факты   фото   
1266
4

Если вы даже никогда не были в США, то наверняка видели в кинофильмах, что возле американских домов наряду со стриженым газоном и отсутствием высоких заборов лежит всегда красивая асфальтированная дорога.

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Метки: асфальт   в мире   дорога   интересно   сша   факты   фото   
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21  комментарий
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8k
Lev Asriev Час назад
1.Какая же это покраска? Когда на крышу битумную мастику наносят, ты говоришь "красят крышу?"
2."дышать ее парами очень вредно. В силу этого ее нанесением занимаются специальные работники"-сам понял, что сказал? Работники с жабрами наверно.
3.Консистенция-простыми словами-это степень густоты. Как можно писать :"консистенция высыхает" или "обрабатывать асфальт подобной консистенцией"-это же просто безграмотно!
Вроде тема интересная, но читать и редактировать то, что постишь-просто необходимо.
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11k
Bill 14 минут назад
https://www.google.com/maps/@37.9759449,-121.2539622,3a,75y,162.61h,80.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_kJ1gTi3RCc9Dv7BYPMB5A!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.com/maps/@37.9759449,-121.2539622,3a,75y,162.61h,80.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_kJ1gTi3RCc9Dv7BYPMB5A!2e0!7i13312!8i6656
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922
bigkoss 19 минут назад
Почему плац перед штабом черный и красивый перед приездом начальства?
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50k
stabskapitan 21 минуту назад
И где там хорошие дороги? На фото Нью-Йорк
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9k
Majul 22 минуты назад
Дело не в покраске, а в том, как часто эту дорогу используют. Как много машин проезжают по дороге около дома в подобных местах? 10-15 два-три в день? Сравниваем с любой улицей.
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6k
КОСТЯН 48 минут назад
Потому, что их там кладут по всем правилам и не преследуется цель спи*з*дить пол сметы и закатать как нибудь то, что осталось..
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3k
ride 49 минут назад
Перед домами такие дорожки, потому что на них просто нет нагрузки. Проедет одна-две машины и все. Это же частный дом!
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717
klklkl Час назад
Интересно, а кто у них кошаков и курей от этого битума отлепляет пока он сохнет? Тоже специальная служба небось?
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1k
Горец U Час назад
Правда?!..
У меня парк через дорогу. В парке проложена асфальтовая дорога, метра 4 шириной. По Нея, в основном, гуляют человек и ездят велосипедисты с прочей экзотической частью любителей колес.
Асфальту 15 лет. Он в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Пару раз в месяц проезжает уборочная техника.
В общем все дело в интенсивности движения по дороге.
В случае автора это десять машин в день.
А вот возьмём Кутузовский проспек.
Да хоть Софронова поставь асфальт расписывать, развалится полотно за год.
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74
Sergei Час назад
У нас в городе дорогами занимаются армяне. И вот на кой хрен бы им делать их качественно и надолго? Проще с мэром договориться и ремонтировать каждый год... Отличная схема...
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28k
Fat Lynx Час назад
Там прям докуя чего можно перенять в плане строительства и содержания дорог.
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10k
Енот Полиграфович Час назад
Наверное у них дорогами занимаются те кто это умеет делать...да и к тому же армяне не участвуют в ремонте и строительстве дорог.
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