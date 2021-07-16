Почему дорожки перед американскими домами могут не портиться несколько лет

Если вы даже никогда не были в США, то наверняка видели в кинофильмах, что возле американских домов наряду со стриженым газоном и отсутствием высоких заборов лежит всегда красивая асфальтированная дорога.
Такая картина действительно захватывает дух и создает впечатление аккуратного и облагороженного дома. Более интересно то, что это покрытие может не меняться даже десяток лет. Ниже мы рассказываем, в чем состоит секрет американцев и что позволяет дорожке сохранять приемлемый вид столь долгое время.
Трудности покраски
Да, все дело в том, что американцы красят асфальт. Если для россиян это показалось бы слишком трудоемким и ненужным процессом, то жители США смирились и постоянно подкрашивают дорогу. Люди с более высоким достатком могут позволить себе проложить брусчатку или плитку вместо асфальта, однако у большинства лежит именно он.
Возле большинства американских домов есть такая дорожка
Покраску совершают в практичных целях, чтобы предотвратить быстрое разрушение асфальта. Дело в том, что в таких домах обычно проживают семьи, имеющие в собственности автомобиль. Так, нагрузка на дорожное покрытие оказывается довольно высокой, отчего и требуется дополнительная защита, которую и обеспечивает краска.
Всем американцам известно, что полностью заменять само покрытие из-за его разрушения будет слишком дорого. В силу этого они и стали пользоваться известным принципом — лучше предупреждать разрушения, чем позже их устранять. В итоге каждые примерно пять лет они наносят новый слой краски на свои подъездные дорожки.
Лучше предупредить разрушения, чем их устранять
Техника силкоутинга
Эта столь сложная техника, позволяющая сохранить дорожку не только в целости, но и в привлекательном виде, называется силкоутинг. С ее помощью дорогу покрывают черной краской, созданной на основе кварцевого песка и битума. В состав краски входит еще множество добавок, которые направлены на то, чтобы защищать покрытие от самых разных типов повреждений: воздействия солнца, низких температур, воды и бензина.
Покраску производят специалисты
Технология нанесения краски не является трудной, но дышать ее парами очень вредно. В силу этого ее нанесением занимаются специальные работники. Наносят ее всего за несколько часов, а высыхает консистенция на протяжении более долгого времени — примерно 8 часов. Если регулярно обрабатывать асфальт подобной консистенцией, то ремонтировать покрытие не придется несколько десятков лет.
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2."дышать ее парами очень вредно. В силу этого ее нанесением занимаются специальные работники"-сам понял, что сказал? Работники с жабрами наверно.
3.Консистенция-простыми словами-это степень густоты. Как можно писать :"консистенция высыхает" или "обрабатывать асфальт подобной консистенцией"-это же просто безграмотно!
Вроде тема интересная, но читать и редактировать то, что постишь-просто необходимо.
У меня парк через дорогу. В парке проложена асфальтовая дорога, метра 4 шириной. По Нея, в основном, гуляют человек и ездят велосипедисты с прочей экзотической частью любителей колес.
Асфальту 15 лет. Он в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Пару раз в месяц проезжает уборочная техника.
В общем все дело в интенсивности движения по дороге.
В случае автора это десять машин в день.
А вот возьмём Кутузовский проспек.
Да хоть Софронова поставь асфальт расписывать, развалится полотно за год.