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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
13 августа 2021 21:49
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
545
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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2k
Trilik 46 минут назад
Странный шар, невесомый. Контакта с водой вообще нет.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
11.
В Древней Греции сова была символом мудрости. А поскольку она была еще и символом богини Афины (богиня мудрости), а город Афины назвали в честь богини Афины, то сова красовалась на афинских монетах.
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