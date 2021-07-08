18 фотографий из прошлого, чья особенная атмосфера чувствуется даже через экран

Правда, туда попадают только самые важные, но при этом не всегда самые интересные моменты из жизни наших предшественников. А им было, какими интересностями похвастаться перед потомками! Здесь мы собрали 18 фотографий, которые покажут, какие необычные моменты происходили в разные моменты прошлого в самых отдалённых или близких уголках планеты.







1. Акробаты балансируют на верхушке Эмпайр-стейт-билдинг, 1934 год