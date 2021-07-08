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18 фотографий из прошлого, чья особенная атмосфера чувствуется даже через экран

18 фотографий из прошлого, чья особенная атмосфера чувствуется даже через экран (19 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосферные фото   история   люди   прошлое   фото   фото из прошлого   
554
19

О том, что происходило в прошлые годы и века, многие из нас узнают из учебников истории.

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Метки: атмосферные фото   история   люди   прошлое   фото   фото из прошлого   
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5  комментариев
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4k
Vasiliy Час назад
Хм... Вот мне интересна конструкция саней/санок или на чем они там катаются... Почему следов на снегу не остается?
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700
Fiverknot 8 минут назад
Дерево жалко, где ещё такое огромное найдешь.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Как можно спилить 1300-летнее дерево ??? ну что за дебилы ...
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Видимо тогда уже понял, что королем ему не быть.
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694
ekolog67 Час назад
дерево жалко
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