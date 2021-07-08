18 фотографий из прошлого, чья особенная атмосфера чувствуется даже через экран

О том, что происходило в прошлые годы и века, многие из нас узнают из учебников истории.
Правда, туда попадают только самые важные, но при этом не всегда самые интересные моменты из жизни наших предшественников. А им было, какими интересностями похвастаться перед потомками! Здесь мы собрали 18 фотографий, которые покажут, какие необычные моменты происходили в разные моменты прошлого в самых отдалённых или близких уголках планеты.
1. Акробаты балансируют на верхушке Эмпайр-стейт-билдинг, 1934 год
2. Французские солдаты проходят мимо пса с трубкой, 1915 год
3. Принц Чарльз заскучал на коронации своей матери Елизаветы II, 1953 год
Принц стоит между своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой, и своей тётей, принцессой Маргарет.
4. Родственники пришли навестить пациентов в больнице Осло во время эпидемии дифтерии, 1905 год
5. Съёмки кулинарного шоу в 1963 году
6. Мужчина позирует на фоне склада пиломатериалов
Онтарио, Канада, 1872 год.
7. Древняя статуя Майя, которую обнаружили в джунглях Гондураса
1885 год.
8. Фредди Меркьюри со своей матерью в 1947 году
9. Семья лесорубов и 1300-летнее дерево, которое они спилили
10. Пастухи слушают музыку
Азербайджан, 1939 год
11. Конкурс на звание обладательницы самых красивых ног
Англия, 1936 год.
12. Полицейский под прикрытием в Нью-Йорке, 1969 год
13. Солдат держит в руках вьетнамскую сколопендру
Вьетнамская война, 1967 год.
14. Джордж Буш-старший катается с горки вместе с Арнольдом Шварценеггером
15. Последствия тушения пожара в минусовую температуру
США, 1920 год.
16. Статуя Русалочки в Копенгагене с противогазом на лице
Это произошло во время протестов против загрязнения окружающей среды в 1970 году.
17. Мужчина стоит на коленках у статуи Рамсеса Великого, 1856 год
18. Дирижабль R33 готовится к своему первому вылету, 1919 год
Источник:
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