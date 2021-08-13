Художница создает потрясающие рисунки тушью, используя свои бедра как холст

Ранда Хаддадин прославилась тем, что рисует тушью на собственных бедрах. Причем не только за счет необычного «холста», но и самих рисунков – ее работы, которые часто изображают цветы и архитектурные достопримечательности, элегантны, полны мелких деталей и похожи на настоящие татуировки.