FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2279 постов • 421 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художница создает потрясающие рисунки тушью, используя свои бедра как холст

Художница создает потрясающие рисунки тушью, используя свои бедра как холст (31 фото)

Автор:
13 августа 2021 17:51
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   рисунок   рисунок тушью   художшница   
75
31

Ранда Хаддадин прославилась тем, что рисует тушью на собственных бедрах. Причем не только за счет необычного «холста», но и самих рисунков – ее работы, которые часто изображают цветы и архитектурные достопримечательности, элегантны, полны мелких деталей и похожи на настоящие татуировки.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: искусство   рисунок   рисунок тушью   художшница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Перст Указующий Полчаса назад
если б она научилась рисовать на собственной заднице, это да, было бы хайпово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zulluz 12 минут назад
красиво. мимолетно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как и чем живет наша золотая молодежь (10 фото) Как и чем живет наша золотая молодежь (10 фото) Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Реализм на грани сюрреализма Реализм на грани сюрреализма Жан Жак Гранвилль - отец абсурда Жан Жак Гранвилль - отец абсурда Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны Житель Кубани смастерил из покрышек мифического Леотавра весом полтонны
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

294971



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы
4
234
Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы
Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих
1
138
Не ешьте это немедленно: о проблемах худеющих
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие фотографии из олимпийского Токио
0
25
Лучшие фотографии из олимпийского Токио
Японской олимпийской чемпионке заменят укушенную мэром золотую медаль
0
0
Японской олимпийской чемпионке заменят укушенную мэром золотую медаль
Есть такая работа - мусор разгребать
Есть такая работа - мусор разгребать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#дтп#картинки#фильм#СССР#сша#полиция#интересное
#история#факты#кино#животные#новости#аварии#авто аварии#фотографии#комментарии#дети
#интересно#Россия#ynews#подборка#прикол#автомобили#автомир#Украина#приколы#интернет

На что жалуетесь?

Вернуться