«Сначала вы видите закрытую дверь, и вам может казаться, что в жизни все закрыто. Но поднимаясь на каждую ступеньку, вы достигаете таких стадий, как сознание или свободная воля. И на седьмом и последнем уровне вы понимаете, что жизнь только началась, и вы никогда не должны отпускать ее », - сказала Амзиан.