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Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции

Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 08:20
Сообщество : Искусство
Метки: Гонсало Борондо   видео   искусство   оптическая иллюзия   рисунок   фото   франция   художник   
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Гонсало Борондо - уличный художник, чьи работы украшают здания и улицы по всему миру, но эта была названа самым красивым уличным произведением искусства Франции 2020 года.

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Метки: Гонсало Борондо   видео   искусство   оптическая иллюзия   рисунок   фото   франция   художник   
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