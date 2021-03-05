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Гонсало Борондо - уличный художник, чьи работы украшают здания и улицы по всему миру, но эта была названа самым красивым уличным произведением искусства Франции 2020 года.
По словам Абида Амзиана, руководителя городского фестиваля уличного искусства, фреска Борондо, расположенная на этой парадной лестнице на улице Жюль-Боделок в традиционном районе Булонь-сюр-Мер, является аллегорией жизни.
«Сначала вы видите закрытую дверь, и вам может казаться, что в жизни все закрыто. Но поднимаясь на каждую ступеньку, вы достигаете таких стадий, как сознание или свободная воля. И на седьмом и последнем уровне вы понимаете, что жизнь только началась, и вы никогда не должны отпускать ее », - сказала Амзиан.
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