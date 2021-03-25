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Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле

Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле (32 фото)

Автор:
25 марта 2021 07:59
Сообщество : Искусство
Метки: Хоссейн Диба   искусство   подборка   рисунок   талант   фото   
737
32

Среди героев, которых он воссоздал в максимально реалистичном людском обличье, персонажи из Симпсонов, Человека-паука, Истории игрушек и даже Рика и Морти.

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Метки: Хоссейн Диба   искусство   подборка   рисунок   талант   фото   
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3  комментария
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33k
AGM Час назад
Круто. Симпсоны пожалуй лучшие в этом варианте из тех что видел до этого. А Жасмин что то уж сильно на Белуччи похожа.
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93
alex Полчаса назад
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20k
SerGProS Полчаса назад
"Когда трехмерные модели переводят на трехмерные модели"
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