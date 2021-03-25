Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле

Можно, наверное, согласиться с тем, что некоторые детские телешоу оказали очень большое влияние на нашу жизнь, и обычно мультфильмы, которые мы смотрели в детстве, остаются в нашей памяти на долгие годы.

При этом привязанность некоторых людей к определённым персонажам может быть очень сильной и в большинстве случаев чисто ностальгической, однако в последнее время мы видим, что всё больше и больше людей косплеят, рисуют или используют любые другие средства для воссоздания своих любимых персонажей из любимых детских телешоу.