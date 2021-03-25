Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле

Среди героев, которых он воссоздал в максимально реалистичном людском обличье, персонажи из Симпсонов, Человека-паука, Истории игрушек и даже Рика и Морти.
Можно, наверное, согласиться с тем, что некоторые детские телешоу оказали очень большое влияние на нашу жизнь, и обычно мультфильмы, которые мы смотрели в детстве, остаются в нашей памяти на долгие годы.
При этом привязанность некоторых людей к определённым персонажам может быть очень сильной и в большинстве случаев чисто ностальгической, однако в последнее время мы видим, что всё больше и больше людей косплеят, рисуют или используют любые другие средства для воссоздания своих любимых персонажей из любимых детских телешоу.
Художник из Турции по имени Хоссейн Диба (Hossein Diba), находясь на самоизоляции, переосмыслил некоторых популярных персонажей поп-культуры, изобразив их в образах чуть ли не самых настоящих людей. Среди героев, которых он воссоздал в максимально реалистичном людском обличье, персонажи из Симпсонов, Человека-паука, Истории игрушек и даже Рика и Морти.
Творения турка вращаются вокруг моделирования, скульптуры, затенения и текстурирования персонажей для популярных видеоигр, кино, 3D-печати и т.д.. Его работа, невзирая на то, что он внештатный художник, требует не только больших знаний определённого программного обеспечения, но также ещё и анатомии человека, поскольку изображения Хоссейна полностью трёхмерны и очень детализированы.
«Я считаю, что одной из самых уникальных вещей является то, что я могу создавать в своём стиле разных персонажей и показывать зрителям различные взгляды на одних и тех же персонажей. Каждый дизайн проходит своё собственное путешествие, что делает его более увлекательным», — рассказал Хоссейн.
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