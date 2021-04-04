Жан Жак Гранвилль - отец абсурда

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Французский художник-иллюстратор начала XIХ века Жан-Жак Гранвилль, урожденный Жан Игнас Исидор Жерар, прославился своими карикатурами и иллюстрациями - сложными, наполненными абсурдными фигурами и столь же абсурдными по смыслу. Его рисунки цепляют глаз, привлекаятщательно выписанными абсурдными подробностями.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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