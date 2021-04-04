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Жан Жак Гранвилль - отец абсурда

Жан Жак Гранвилль - отец абсурда (27 фото)

Автор:
04 апреля 2021 16:21
Сообщество : Искусство
Метки: Жан-Жак Гранвилль   живопись   иллюстрация   искусство   карикатура   рисунок   творчество   франция   
612
27
Французский художник-иллюстратор начала XIХ века Жан-Жак Гранвилль, урожденный Жан Игнас Исидор Жерар, прославился своими карикатурами и иллюстрациями - сложными, наполненными абсурдными фигурами и столь же абсурдными по смыслу. Его рисунки цепляют глаз, привлекаятщательно выписанными абсурдными подробностями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жан-Жак Гранвилль   живопись   иллюстрация   искусство   карикатура   рисунок   творчество   франция   
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5  комментариев
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1k
valns 2 часа назад
Он не отец абсурда, он - сын героинового прихода
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Alexander Час назад
Прекрасные иллюстрации к учебнику по психиатрии.
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
"Так и не смог я в тот вечер понять,
Кто же кого из них вывел гулять")
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Ловите наркомана! 2 часа назад
Спасибо. Не знал об этой, э-э-э, творческой личности, вот
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