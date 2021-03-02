Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

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Изображение сбегающего из тюрьмы человека, появившееся на стене бывшей тюрьмы, вызвало у людей волнительные чувства относительно того, что его создателем может быть Бэнкси.
Данная картина была замечена на стене тюрьмы Рединг, которая не функционирует с 2013 года.
На рисунке изображён мужчина, держащийся за верёвку, которая выполнена из чего-то похожего на связанные между собой простыни, к одному из концов которой привязана пишущая машинка.
Беглец уставился вниз, в сторону земли, будто бы оценивает расстояние до твёрдого покрытия для совершения прыжка.
Пока неясно, нанёс ли это изображения на стену Бэнкси. На данный момент известный уличный художник ничего об этом не публиковал в своём Instagram.
Если подтвердится, что сбегающий преступник был изображён Бэнкси, то это, вероятнее всего, может стать толчком для активистов, которые желают превратить бывшее исправительное учреждение в центр искусства, а не в очередные роскошные апартаменты для продажи.
Беглец уставился вниз, в сторону земли, будто бы оценивает расстояние до твёрдого покрытия для совершения прыжка.
Пока неясно, нанёс ли это изображения на стену Бэнкси. На данный момент известный уличный художник ничего об этом не публиковал в своём Instagram.
Если подтвердится, что сбегающий преступник был изображён Бэнкси, то это, вероятнее всего, может стать толчком для активистов, которые желают превратить бывшее исправительное учреждение в центр искусства, а не в очередные роскошные апартаменты для продажи.
Отметим, что в ноябре прошлого года, застройщик Artisan Real Estate отказался от покупки здания, внесенного в список памятников архитектуры II степени, где в период с 1895 по 1897 год по обвинению в безнравственности отбывал заключение поэт и драматург Оскар Уайльд.
Находясь там, он написал поэму «Баллада Редингской тюрьмы» — и некоторые думают, что это произведение изображает обретение писателем свободы.
Находясь там, он написал поэму «Баллада Редингской тюрьмы» — и некоторые думают, что это произведение изображает обретение писателем свободы.
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