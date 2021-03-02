Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

На рисунке изображён мужчина, держащийся за верёвку, которая выполнена из чего-то похожего на связанные между собой простыни, к одному из концов которой привязана пишущая машинка.



Беглец уставился вниз, в сторону земли, будто бы оценивает расстояние до твёрдого покрытия для совершения прыжка.



Пока неясно, нанёс ли это изображения на стену Бэнкси. На данный момент известный уличный художник ничего об этом не публиковал в своём Instagram.



Если подтвердится, что сбегающий преступник был изображён Бэнкси, то это, вероятнее всего, может стать толчком для активистов, которые желают превратить бывшее исправительное учреждение в центр искусства, а не в очередные роскошные апартаменты для продажи.