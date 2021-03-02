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Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы

Новая картина Бэнкси на стене бывшей тюрьмы (3 фото)

Автор:
02 марта 2021 07:59
Сообщество : Искусство
Метки: бэнкси   в мире   искусство   картина   рисунок   тюрьма   фото   художник   
187
3
Изображение сбегающего из тюрьмы человека, появившееся на стене бывшей тюрьмы, вызвало у людей волнительные чувства относительно того, что его создателем может быть Бэнкси.

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Метки: бэнкси   в мире   искусство   картина   рисунок   тюрьма   фото   художник   
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2  комментария
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
что им все так восхищаются то?
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
3,13дорам место в тюрьме, так же как и вандалам
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