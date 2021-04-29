FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2198 постов • 415 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Реализм на грани сюрреализма

Реализм на грани сюрреализма (28 фото)

Автор:
29 апреля 2021 09:49
Сообщество : Искусство
Метки: Андрей Шатилов   искусство   картины   рисунок   талант   фото   художник   
11344
28
Я хочу вас познакомить с молодым современным художником Андреем Шатиловым. Его картины нельзя отнести к одному стилю живописи. На его полотнах сюрреализм переплетается с классической живописью, символизм с реализмом. Художник создал свой особый стиль.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Андрей Шатилов   искусство   картины   рисунок   талант   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
10
53
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
53  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Garpia121 10 часов назад
Есть очень интересные работы. Мне понравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Валерий 17 минут назад
есть очень классные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Инсулин4ег 37 минут назад
Очень талантливо - вот только все работы депрессивные, даже-те, где все улыбаются. Что-то у художника во внутреннем мире не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Konstantin Klipikov 43 минуты назад
Мрачновато, депрессивно, эклектично, иронично, если не сказать гротескно... Но цепляет. А посему - пусть будет, ибо "пусть цветут тысячи цветов"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Альберт Час назад
На банках со сгущенкой никогда не писали "высший сорт".
"Молоко цельное, сгущенное с сахаром"
Мелким шрифтом указывались: процент жирности, завод-изготовитель, гост и цена 1 пояса - 55 коп.
Это сейчас пишут всякую херню, типа "ГОСТ - РЕЗЕРВ" и прочую "завлекуху"...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юлия Ч Час назад
ЗдОрово!! Особенно понравились Пушечное мясо, Старик в окне и Гагарин! Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Wolliger Mensch 2 часа назад
Художник не осилил вагон метро...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Без маски 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
Наталья 2 часа назад
Ну ладно, художника обидеть может каждый, хорошо хоть в гитлеры не пошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
onna.a 2 часа назад
Ну... ничего,но Никулин почему то печальный везде. Зато Гагарин хорош в любом случае. И ничего,что купюры скомканые. Она их заработала. Разгладит и пошлет родителям. И купит своим детям всё,что захочет. А парень из "банки"(цинковой?...) уйдет к звёздам. Да и вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
Наталья 2 часа назад
В американской живописи что-то ну очень похожее. И не Ворхолл и не Грант Вуд, но этот стиль я где-то видела..Ощущение не очень , как будто Мики-мауса всунунли Гагарину в одно место , кавказских товарищей зачемто втпихнули в православный храм, а людоедов из "Безумного Макса" пытаються пропихнуть в пионервожатые. какой-то микс из совка и попкорона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Vadim 4 часа назад
Не зашло, но интересно! Возможно многим понравиться, мысли прикольные, но мрачные. Отторжение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VooDoo 5 часов назад
если честно, то такое ощущение что кто-то решил перенести фотошоп в живопись, вроде и должно оригинально смотреться, но кажется набором не оригинальных клише. но я не художественный критик, так что у "умных" людей эти картины даже и топчик)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 5 часов назад
У мента на заднем плане патроны кончились?

Пошел затарится перед задержанием "за распитие"?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 5 часов назад
Магазин "Охотник", за патронами - логично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lola Luc72 4 часа назад
Тогда ментов не было, а если и были, то только для отъявленной сволоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
Наталья Lola 2 часа назад
Во времена взрослой жизни Цоя был сухой закон. За распитие в общественном месте отправляли в обезьянник или вытрезвитель. Продажа вина вместо кваса безумная фантазия автора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lola Наталья 2 часа назад
И? Какое это имеет отношение ко мне, позвольте полюбопытствовать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
Наталья Lola 2 часа назад
Вы вообще, о чем? А я об этом:..."Тогда ментов не было....."Ваше позвольте уточнить? Я как бы прозрачно намекаю, что милиция была и поводов для тесного общение с гражданами у них было побольше чем сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей 6 часов назад
Диагноз ясен... Мухи и пчелы...У нас вся говноинтеллигенция-мухи . Что фильмы ,что картины-мрак и депресуха. В США выгнаные на улицу ипотечники вешают на уже не свой дом флаг США,а у нас художник живя в собственной квартире,стоимостью в несколько сот тысяч долларов ,клянет государство за свою нищету.Мерзость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад Варакин Алексей 4 часа назад
Лёша, тебя политикой с утра по голове трахнули что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lola Варакин Алексей 4 часа назад
Красота в глазах смотрящего. Никакой нищеты в данных картинах так и не увидела. Про либеройдных упырьков согласна на все 100%, но данные работы показались написанными с любовью, хотя и не без вскрытия острых углов. А где их нет, этих углов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Lola Час назад
Что и говорить картины прикольные,но чувство тоски и уныния никуда не деть. И углы эти задолбали!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 6 часов назад
Я назвал бы это эскизами. Для того, чтобы они стали картинами, нужно прорисовать деталюшечки. Но в ХХ веке придумали этому оправдание, новый стить типа. Для лентяев. Или халтурщиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
expert 6 часов назад
мне очень нравится. супер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич 6 часов назад
Судя по некоторым картинам - у него явно какой-то диагноз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
expert 6 часов назад
с удовольствием сходил бы на выставку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ваня панкин 7 часов назад
есть интересные работы, а есть и не очень...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Георгий Курасов: современный авангард Георгий Курасов: современный авангард Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства Лувр оцифровал и бесплатно показал полмиллиона произведений искусства Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Эта оптическая иллюзия - самое красивое произведение уличного искусства во Франции Кто кричит на картине Мунка Кто кричит на картине Мунка Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле Художник нарисовал персонажей поп-культуры в реалистичном стиле
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368236



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
3
190
В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
Прощай, черный Абдулла!
7
106
Прощай, черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Душевный тренд в TikTok сближает родителей и детей
1
4
Душевный тренд в TikTok сближает родителей и детей
Концепт электрородстер - Cyberster
0
0
Концепт электрородстер - Cyberster
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#в мире#красота#факты#картинки#отдых#города#криминал#автомир
#фото#природа#животные#люди#подборка#сша#СССР#автомобили#питомцы#еда
#прикол#Россия#дтп#история#аварии#авто аварии#интересное#дети#позитив#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться