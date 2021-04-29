Реализм на грани сюрреализма

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Я хочу вас познакомить с молодым современным художником Андреем Шатиловым. Его картины нельзя отнести к одному стилю живописи. На его полотнах сюрреализм переплетается с классической живописью, символизм с реализмом. Художник создал свой особый стиль.
1.
И как бы вы не относились к каждому из этих направлений, надеюсь, что картины Андрея Шатилова не оставят вас равнодушными.
2.
Андрей Шатилов родился в 1987 году в Ахтубинске. В родном городе он окончил художественное училище, а потом переехал в Волгоград, где уже учился в Институте Художественного образования.
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3.
В 2010 году Андрей занимает второе место на Международном конкурсе живописи, и тогда же проходит его первая персональная выставка. Картины Андрея Шатилова написаны маслом на холсте.
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