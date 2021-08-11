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Свиноносая носатая змея: Всегда улыбается и лопает жаб, как воздушные шарики, прямо в горле

Свиноносая носатая змея: Всегда улыбается и лопает жаб, как воздушные шарики, прямо в горле (9 фото)

Автор:
11 августа 2021 21:44
Метки: змеи   интересно   факты   
266
9

Одна из самых сложных вещей в жизни — сохранять оптимизм. Но свиноносая носатая змея справляется. Она находится почти на самом дне пищевой цепи и отчаянно сражается за каждый день, но её чешуйчатый носик всегда поднят вверх, а с мордашки не сходит улыбка!

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Метки: змеи   интересно   факты   
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au3 2 часа назад
"Она находится почти на самом дне пищевой цепи "

хотя лопает жаб
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