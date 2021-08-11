Свиноносая носатая змея: Всегда улыбается и лопает жаб, как воздушные шарики, прямо в горле

Одна из самых сложных вещей в жизни — сохранять оптимизм. Но свиноносая носатая змея справляется. Она находится почти на самом дне пищевой цепи и отчаянно сражается за каждый день, но её чешуйчатый носик всегда поднят вверх, а с мордашки не сходит улыбка!
Живёт позитивная рептилия в малопривлекательных районах. Её вотчина — прерии, полупустыни и каменистые предгорья почти по всей Северной Америке. Против плотоядной общественности у свиноносой змейки нет почти никакой защиты. Размерами она не блещет — её максимум 80 сантиметров. А яд настолько слабый, что им и букашку то прикончить сложно. Единственное, что спасает змейку на просторах дикого-дикого запада, — окрас. Пятнистая шкурка животины подозрительно напоминает шкурку гремучей змеи. Её-то знают и боятся все в округе.
Но что делать, если трюк с переодеванием раскусили? Импровизировать!
Свиноносая змея — та ещё актриса. В её репертуаре два беспроигрышных номера. Трюк номер раз: притвориться другой опасной змеёй — коброй. Приподнявшись на дыбы, свиноносая змея плющит кожу на шее и шипит как натуральная кобра. Для профилактики она и цапнуть пару раз может. Напуганный хищник убежит, так и не узнав, что укус змейки абсолютно безобиден.
Трюк номер два: притворись мёртвым и невкусным. Как и наши ужи, свиноносые змеи знают толк в годной трагедии. Если после парочки этюдов с коброй хищник сказал: «Не верю!» — свиноносая змея моментально теряет сознание, бьётся в агонии и начинает жутко вонять. От такого перфоманса неискушенный зритель точно будет в шоке. Хищник быстро потеряет интерес к «мёртвому» и вонючему трупику, зато змейка воскреснет и уползёт радоваться жизни дальше.
Увы, на одних хищниках невезучесть нашей героини не заканчивается. Свиноносая змея питается всякой мелочью: насекомыми, рептилиями и амфибиями. Верхнюю строчку в топе любимых блюд занимают жабы — они составляют до 80% от всего рациона. Но они же являются самым геморройным лакомством из всего списка меню!
Дело в том, что жабы в Северной Америке не пальцем деланы. Они почему-то не хотят, чтобы их ели. Некоторые из них настолько ядовиты, что и человека прикончить могут. А некоторые, попав хищнику в пасть, раздуваются до таких размеров, что становятся у них поперёк горла. Буквально.
Но позитивная животина не вешает нос! Змейка научилась есть даже самых токсичных амфибий — благодаря развитым надпочечникам яд на рептилию не действует. Ну а если жаба надулась и не хочет залезать в пасть, свиноносая змея просто прокалывает её, как воздушный шарик! В качестве иголки выступают клыки, спрятанные глубоко в недрах пасти.
Одного земноводного нашей героине хватит на несколько недель. Это время змейка проведёт в тишине и спокойствии, в собственноносно вырытом жилище. А вы что, думали, поросячий пятачок для красоты нужен? Свиной «нос» покрыт вытянутыми и крепкими чешуйками. Им змейка копает землю, как лопатой. Так что животина всегда может обеспечить себя собственным жильём. Будь у меня такая возможность, я бы тоже ходил с перманентной лыбой.
Зимой змейка не выползает из своего убежища 2-5 месяцев, пережидая холода. Зато почти сразу после пробуждения начинаются любовные игрища. Их результат — кладка из 4-24 яиц. Через 2 месяца на свет появятся змеята — такие же самостоятельные и уверенные, как и их родители. С первых часов они готовы радоваться жизни и уплетать вкусняшки.
Моя оценка носатой свиноносой змее: 8 прокушенных жаб из 10. Такая сила духа редкость даже среди людей, для животных она почти уникальна. Респект этой змейке!
Источник:
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хотя лопает жаб