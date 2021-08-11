Свиноносая носатая змея: Всегда улыбается и лопает жаб, как воздушные шарики, прямо в горле

Одного земноводного нашей героине хватит на несколько недель. Это время змейка проведёт в тишине и спокойствии, в собственноносно вырытом жилище. А вы что, думали, поросячий пятачок для красоты нужен? Свиной «нос» покрыт вытянутыми и крепкими чешуйками. Им змейка копает землю, как лопатой. Так что животина всегда может обеспечить себя собственным жильём. Будь у меня такая возможность, я бы тоже ходил с перманентной лыбой.