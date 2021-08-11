Хучжи – драгоценные футляры для ногтей

Китайцы верили, что длинные ногти, как антенны являются проводниками в общении с богами, а «напрямую» всегда легче выпросить то, чего другим не дано.
Нам кажутся диковатыми восточные признаки высокого положения в обществе, например, переломанные пополам «лотосовые ножки», которыми едва ли получалось ходить.
Хотя на самом деле это все совершенно аналогичные европейской аристократической моде явления – только высшая знать могла позволить себе носить тугие корсеты, огромные платья и парики, подчеркивая, что им нет необходимости обслуживать себя, не говоря уж о производительном труде.
Ровно для этого появилась и держалась несколько веков китайская мода на очень длинные ногти – даже и сейчас, говорят, среди «новых китайцев» можно встретить достаточно обладателей длиннющих ногтей на мизинце. Тем самым владелец ногтей сигнализировал о своей состоятельности и праздном образе жизни.
Мода китайской аристократии на длинные ногти зародилась еще в средние века, но особенно популярной стала в 18-19-м веке. Именно тогда знатные китайцы стали отращивать особенно выдающиеся ногти, до 15 см длиной – а ранее носили не более пары сантиметров, аккуратно подстриженные и все одинаковой длины.
До конца 18-го века китайские аристократы носили хоть и длинные, но не экстремальные ногти.
Чаще всего супердлинные ногти растили женщины, хотя и отдельные мужчины тоже увлекались отращиванием, но реже, обычно останавливаясь на средней длине. И, конечно, иметь все ногти очень длинными было совсем некомфортно, так что оставляли расти по два ногтя на каждой руке, на мизинце и на безымянном пальце.
А чтобы, во-первых, украсить себя, а во-вторых, защитить сокровища от поломок, стали носить специальные ювелирные украшения-футляры, которые называли «чжиджитао» или «хучжи», в переводе – защита пальцев/ногтей.
Хучжи представляли из себя украшенный твердый «коготь» с отверстием для кончика пальца, его делали из драгоценных металлов, кости или раковины и декорировали камнями, эмалью и перьями.
Сейчас антикварные покрытия для ногтей, изготовленные двести лет назад, являются предметом коллекционирования – причем большинство сохранившихся хучжи не так уж и ценны с точки зрения материалов, они чаще всего серебряные с полудрагоценными камнями. И вообще их очень много, и можно купить ноготок за довольно небольшие деньги.
Это от того, что хучжи были очень желанным аксессуаром, поэтому даже некоторые не очень бедные крестьянки имели в шкатулке пару медных когтей, которые надевали на праздники. Хотя настоящего ногтя, который хучжи должен защитить, под ним, конечно, не было.
Вряд ли эти девушки со студийных фотографий начала 20-го века настолько знатны, чтобы носить настоящие длинные ногти.
Сохранилось много фотоснимков очень нарядно одетых китайских девушек, выставляющих вперед руки с драгоценными украшениями на ногтях. Но это не значит, что все они аристократки с длинными ногтями, большей частью – состоятельные мещанки, разодевшиеся ради фотоснимка и надевшие «аксессуары власти».
Поэтому многие из сохранившихся хучжи имеют с обратной стороны застежку или шпильку: у них в целях экономии было двойное или даже тройное назначение. Декоративные ювелирные коготки надевали еще и как брошки или украшения для волос.
Источник:
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