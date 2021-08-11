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Хучжи – драгоценные футляры для ногтей

Хучжи – драгоценные футляры для ногтей (8 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Хучжи   интересно   познавательно   факты   фото   футляр для ногтей   
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Китайцы верили, что длинные ногти, как антенны являются проводниками в общении с богами, а «напрямую» всегда легче выпросить то, чего другим не дано.

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Метки: Хучжи   интересно   познавательно   факты   фото   футляр для ногтей   
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