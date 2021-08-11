Хучжи – драгоценные футляры для ногтей

Ровно для этого появилась и держалась несколько веков китайская мода на очень длинные ногти – даже и сейчас, говорят, среди «новых китайцев» можно встретить достаточно обладателей длиннющих ногтей на мизинце. Тем самым владелец ногтей сигнализировал о своей состоятельности и праздном образе жизни.

Мода китайской аристократии на длинные ногти зародилась еще в средние века, но особенно популярной стала в 18-19-м веке. Именно тогда знатные китайцы стали отращивать особенно выдающиеся ногти, до 15 см длиной – а ранее носили не более пары сантиметров, аккуратно подстриженные и все одинаковой длины.