Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"

Мне захотелось вам рассказать о картине "Письмо с фронта", не привязываясь к памятным датам и событиям. На мой взгляд, для того, чтобы вспомнить - не нужен повод...
Поговорим сегодня об известном советском художнике Александре Лактионове и далее будут приведены и другие его работы. Я часто вам рассказываю, дорогие читатели, что люблю изучать биографии разных художников.
Всегда интересна не только лишь живопись, но и сама творческая жизнь человека, то, как он шел к своим достижениям, развивал свои таланты, как его картины рождались и проходили путь от признания к тризне или наоборот.
Наверняка, многие из вас знают и помнят картину "Письмо с фронта". В старых учебниках русского языка или литературы ее часто печатали и задавали писать по ней сочинения.
А вместе с тем у этой картины очень интересная история, начиная от момента ее создания и далее, когда она стала всенародно известной и любимой.
На создание полотна ушло несколько лет. Художнику очень важно было максимально реалистично написать солнечный день, со всеми его тенями и светом, поэтому он выбирал исключительно подходящие дни для натуры. Вообще, творчество Лактионова можно назвать так - реализм до мозга костей. Достаточно лишь взглянуть на другие его работы.
Задумка написать сюжет на военную тематику родилась у художника еще в годы эвакуации, когда он вместе с семьей жил с семьей в Самарканде, а после поселился в небольшом городке Загорске (1943 год). Сюжет, как это часто бывает, "пришел" сам. В годы войны все жили надеждой на скорую победу, да в ожидании весточки с фронта. Заветные "треугольнички" тогда, казалось, были на вес золота...
Однажды художник встретил солдата с ранением, который нес ту самую заветную весточку от своего сослуживца. Солдат спросил дорогу до дома, где жила семья боевого товарища, а художник с радостью его проводил и понял, что сюжет найден, а идея обрела очертания.
Это был жаркий летний день 1943 года, таким он навсегда и остался в этой картине "Письмо с фронта". Любопытно, что уже через несколько лет появилось несколько копий этой же картины, сделанной самим художником. Но, когда она впервые была написана, то вообще могла и не дойти до зрителя...
Виной всему цензура. В 1947 году написанное полотно разместилось в Третьяковской галерее. Оно было подготовлено к выставке и должно было пройти строгий отбор комиссии. Это был совсем непростой отбор, ведь учитывались не только мастерство художника, как он смог передать характеры, образы и многое другое. Цензура негодовала! Нельзя такое показывать, как же так, советская семья представлена не в лучшем свете, что подумают о нас иностранцы! Какие-то проломленные полы, разбитые, обшарпанные стены, люди, одетые бедно...
Все-таки картину допустили до выставки, организаторы сделали все возможное для этого, но разместить ее удалось, что называется в самых дальних углах. "Малый зал" Третьяковки, да еще где-то в простенке... Это, конечно, художника, не могло не огорчить, но он воспрял духом, когда узнал об отзывах на это полотно, которые оставляли зрители.
Не смотря на "задворки" картина манила к себе. Многие перед ней просто плакали...Еще свежи были раны потерь и горечь воспоминаний. А тот реализм, с которым автор создал полотно, позволял быть участником этой сцены и так же вслушиваться, всматриваться в каждую строчку, которая долетала с фронта...
Уже после картина обрела признание и всемирную известность, а Александр Лактионов получил за нее Сталинскую премию. Вот такая интересная судьба у этой картины.
Источник:
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Лучше бы ТС об этом рассказал:
"Писал полотно художник уже в послевоенные годы. Причем - с натуры. Бывалый фронтовик на картине, который смолит самокрутку, - это 24-летний десантник Владимир Нифонтов. Как вспоминали жители Загорска, Владимир был орлом, - статный, с обворожительной улыбкой. Лактионов изобразил его на картине инвалидом, с палочкой. На самом деле фронтовику посчастливилось вернуться с войны целым и невредимым. Он был глубоко верующим человеком. И, как сам считал, именно вера в Бога спасла его от пуль."
"Работал над картиной Александр Лактионов только по утрам, когда светило солнце. Писал полотно около двух лет, за это время художник и фронтовик крепко сдружились."
"Рыжеволосая девушка с красной повязкой "ПВО" на руке - Ольга Быстрова. Вместе с мамой, бабушкой и братишкой она жила в соседней с Лактионовыми комнате. В 1941 году Быстровым пришлось покинуть родной хутор на Смоленщине. От наступавших фашистов бежали, в чем были. Сначала оказались в Рязанской области, где жили по чужим углам. А потом дядя, который контуженным вернулся в Загорск с войны, позвал их к себе. Когда Ольга Быстрова позировала художнику, ей было 19 лет. С фронта она не дождалась ни отца, ни старшего брата."
"Мальчика, читающего письмо с фронта, Александр Лактионов писал со своего сына Сережи, девочку - с Риты Лобановой, которая жила по соседству. В начале войны ее семью из Смоленска эвакуировали в Куйбышев. Отец ушел на фронт и пропал без вести подо Ржевом. Тоже, как и Быстровы, долго скитались, пока не получили весточку от тети из Загорска; та настоятельно звала к себе."
"Ну а пожилая женщина на картине - Ритина бабушка. Ей было уже 57, неподвижно позировать, "печься на солнце", ей было нелегко. Чтобы не уставали ноги, она обувала старенькие тапочки."
В 1948 году за картину «Письмо с фронта» А. И. Лактионов был удостоен Сталинской премии первой степени.