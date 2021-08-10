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Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"

Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта" (6 фото)

Автор:
10 августа 2021 10:12
Сообщество : Искусство
Метки: Письмо с фронта   Цензура   интересно   картина   познавательно   факты   фото   
987
6

Мне захотелось вам рассказать о картине "Письмо с фронта", не привязываясь к памятным датам и событиям. На мой взгляд, для того, чтобы вспомнить - не нужен повод...

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Метки: Письмо с фронта   Цензура   интересно   картина   познавательно   факты   фото   
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14k
seller-k 38 минут назад
Про цензуру по-подробнее

Лучше бы ТС об этом рассказал:

"Писал полотно художник уже в послевоенные годы. Причем - с натуры. Бывалый фронтовик на картине, который смолит самокрутку, - это 24-летний десантник Владимир Нифонтов. Как вспоминали жители Загорска, Владимир был орлом, - статный, с обворожительной улыбкой. Лактионов изобразил его на картине инвалидом, с палочкой. На самом деле фронтовику посчастливилось вернуться с войны целым и невредимым. Он был глубоко верующим человеком. И, как сам считал, именно вера в Бога спасла его от пуль."
"Работал над картиной Александр Лактионов только по утрам, когда светило солнце. Писал полотно около двух лет, за это время художник и фронтовик крепко сдружились."
"Рыжеволосая девушка с красной повязкой "ПВО" на руке - Ольга Быстрова. Вместе с мамой, бабушкой и братишкой она жила в соседней с Лактионовыми комнате. В 1941 году Быстровым пришлось покинуть родной хутор на Смоленщине. От наступавших фашистов бежали, в чем были. Сначала оказались в Рязанской области, где жили по чужим углам. А потом дядя, который контуженным вернулся в Загорск с войны, позвал их к себе. Когда Ольга Быстрова позировала художнику, ей было 19 лет. С фронта она не дождалась ни отца, ни старшего брата."
"Мальчика, читающего письмо с фронта, Александр Лактионов писал со своего сына Сережи, девочку - с Риты Лобановой, которая жила по соседству. В начале войны ее семью из Смоленска эвакуировали в Куйбышев. Отец ушел на фронт и пропал без вести подо Ржевом. Тоже, как и Быстровы, долго скитались, пока не получили весточку от тети из Загорска; та настоятельно звала к себе."
"Ну а пожилая женщина на картине - Ритина бабушка. Ей было уже 57, неподвижно позировать, "печься на солнце", ей было нелегко. Чтобы не уставали ноги, она обувала старенькие тапочки."

В 1948 году за картину «Письмо с фронта» А. И. Лактионов был удостоен Сталинской премии первой степени.

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9k
K7OO 19 минут назад
Странно, что цензура заняла такую идиотскую позицию. Наоборот, убогость и разруха лишь подчеркивают трагизм войны. Любой вменяемый человек прекрасно понимает, что просто некому наводить красоту и уют, когда вся страна воюет, будь он хоть иностранец, хоть свой. А дуракам вся эта живопись все равно до фонаря.
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46
Юденич 48 минут назад
Довольно душевные картины.
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