Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"

Наверняка, многие из вас знают и помнят картину "Письмо с фронта". В старых учебниках русского языка или литературы ее часто печатали и задавали писать по ней сочинения.

А вместе с тем у этой картины очень интересная история, начиная от момента ее создания и далее, когда она стала всенародно известной и любимой.

На создание полотна ушло несколько лет. Художнику очень важно было максимально реалистично написать солнечный день, со всеми его тенями и светом, поэтому он выбирал исключительно подходящие дни для натуры. Вообще, творчество Лактионова можно назвать так - реализм до мозга костей. Достаточно лишь взглянуть на другие его работы.