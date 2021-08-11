FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 895 постов • 209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Катастрофа "Титаника" в фотографиях

Катастрофа "Титаника" в фотографиях (28 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: История в фотографиях   интересно   история   познавательно   титаник   факты   фото   фотосвидетельтва   
1073
28
О самой знаменитой морской трагедии в истории человечества - катастрофе "Титаника" - большинство знает по знаменитому фильму с Леонардо ди Каприо в главной роли. Междутем, существуют реальные фотосвидетельства последних дней "Титаника" и первых суотк после катастрофы. Эти фотографии должен посмотреть каждый, кого интересует история.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: История в фотографиях   интересно   история   познавательно   титаник   факты   фото   фотосвидетельтва   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Serg2001 24 минуты назад
А ведь могло быть и иначе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Кархародон 14 минут назад
Век только начинался. Крушение «Титаника» - самое знаменитое, но, увы, не самое крупное по количеству человеческих жизней.
Позже были «Монблан», «Ориа», «Донья Пасс» и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ACU900 Час назад
В тот день, когда Титаник должен был плыть обратно,один австриец праздновал свой 23-й день рождения. Никто тогда не знал что через 27 лет этот человек приведет к катастрофе мирового маштаба...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото) Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото) Смут — нестандартная единица измерения расстояний Смут — нестандартная единица измерения расстояний Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Реальная история 47 ронинов Реальная история 47 ронинов Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! Подводная лодка в Центральном парке: такого вы еще не видели! Неприступная "Курская Цитадель" Неприступная "Курская Цитадель"
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

356393



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 крутых вещей, найденных на свалке
1
86
50 крутых вещей, найденных на свалке
Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
0
62
Вам все еще врут? Тогда мы идем к вам!
﻿
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото)
Грудь растет с каждым годом. Девушка рассказала о жизни с гигантомастией (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Медленно положи рыбов и толкни их ко мне!
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#ynews#история#автомобили#автомир#авто аварии#сша#приколы
#Юмор#Россия#прикол#новости#интересное#дтп#аварии#полиция#фильм#познавательно
#факты#животные#картинки#подборка#кино#СССР#фотографии#позитив#забавно#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться