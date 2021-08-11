Катастрофа "Титаника" в фотографиях

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О самой знаменитой морской трагедии в истории человечества - катастрофе "Титаника" - большинство знает по знаменитому фильму с Леонардо ди Каприо в главной роли. Междутем, существуют реальные фотосвидетельства последних дней "Титаника" и первых суотк после катастрофы. Эти фотографии должен посмотреть каждый, кого интересует история.
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Специальный выпуск газеты The Daily Graphic,посвященной погибшим на "Титанике"
"Некоторые видные пассажиры "Титаника".
Радист "Титаника" Джек Филлипс, пославший в эфир сообщение SOS после столкновения с айсбергом. Погиб, тело не найдено
Это письмо было написано на борту "Титаника" 10 апреля 1912 года, за 4 дня до столкновения с айсбергом
Люди на улицах Нью-Йорка собираются у громкоговорителей, чтобы услышать последние новости о "итанике"
Один из выживших радистов, Гарольд Брайд, травмированный в аварии, спускается на землю Нью-Йорка
Сверху - последнее фото "Титаника". Внизу - люди ищут фамилии родных и близких в списках выживших
Источник: — переведено специально для fishki.net
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