Чеченский телеканал наградил Кадырова премией за ролики с попугаем

Глава Чечни теперь и лучший мобильный репортер.
Президент Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров, который организовал ЧГТРК «Грозный». В скором времени он получит заслуженную премию в размере 45 тысяч рублей, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
На сайте телеканала "Грозный" отмечается, что главу республики отметили за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе» и за «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».
Отдельно отмечается, что Кадыров предоставлял эксклюзивные ролики, в которых показывал живность, обитающую в его саду, и "в частности, Глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем".
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Очередной репортаж с живностью и награждением от министра Дудаева:
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Содержим весь этот зоопарк.
Простите меня пожалуйста .
Извиняюсь, что посмотрел этот пост и его содержимое, написал коммент и вообще. На всяк