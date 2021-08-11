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Чеченский телеканал наградил Кадырова премией за ролики с попугаем

Чеченский телеканал наградил Кадырова премией за ролики с попугаем (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 августа 2021 15:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Награда   попугай   премия   рамзан кадыров   репортер   
1466
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Глава Чечни теперь и лучший мобильный репортер.

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Метки: Награда   попугай   премия   рамзан кадыров   репортер   
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59  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
Россия, епта.
Содержим весь этот зоопарк.
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4k
Владимир 4 минуты назад
один из двух животных тут явно умнее...
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1k
a_komolow 10 минут назад
Кто бы сомневался, кому достанется первое место!
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86
Михайло Потапыч 20 минут назад
Кадыров дон молодец дон. Надо ему дон еще бюджетов выделить дон и наградить дон званием героя России дон.
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2k
Виктор 22 минуты назад
Зашёл чтобы принести извинения .
Простите меня пожалуйста .
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254
MC 24 минуты назад
Какая же это милота... Бывший террорист с попугайчиками
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254
MC Мизантропище 20 минут назад
Ну да
бывший
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−1
Andrey 36 минут назад
у него есть с кого брать пример , у брата по разуму,президента Туркменистана!
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10k
Underwood 38 минут назад
Для академика мелковато.
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28k
MatveiVainrub 44 минуты назад
(мат) , (мат) , (МАТ) , (МАТ,мат,МАТ,Мат,мАт,МаТ ) . Заранее извиняюсь .
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14k
vikklu Час назад
Случайно прочитал чгтрк "Грязный". Надо Фрейда перечитать.
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9k
kaboza Час назад
пусть попробует получить премию "Убрал чурок из Москвы"
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452
Krolev Час назад
Ах как был прав Иосиф Виссарионович...
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219
Fisher1979 Час назад
Жополизы.
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1k
ВазгенСемёнович Час назад
Вот еще один очень заслуженный человек.
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1k
Руслан Новак Час назад
Могли и без попугая обойтись. Там вся республика сплошной зоопарк.
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281
bobobo Час назад
Очень талантливый попугай. Прям как хозяин.
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5k
Антон Час назад
За такое видео не только 45 тыщ надо дать, но ещё пару орденов из рук верховного главнокомандующего.
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77
СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад

Извиняюсь, что посмотрел этот пост и его содержимое, написал коммент и вообще. На всяк
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1k
Педигри 2 часа назад
Рамзану нужно выдавать премии только за то, что он дышит, ходит, моргает, ест и пьёт.
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77
SHIBAN 2 часа назад
Дон Сулейман такой вот Дон Сулейман
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15k
Serg2001 2 часа назад
Я дико извиняюсь!
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