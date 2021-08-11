Чеченский телеканал наградил Кадырова премией за ролики с попугаем

Президент Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров, который организовал ЧГТРК «Грозный». В скором времени он получит заслуженную премию в размере 45 тысяч рублей, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.





На сайте телеканала "Грозный" отмечается, что главу республики отметили за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе» и за «самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».