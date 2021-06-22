16 весёлых фотографий, доказывающие, что пернатые тоже могут быть смешными

Мы так привыкли умиляться пушистым домашним питомцам, что, кажется совсем забыли о пернатых — и это нужно срочно исправить! Попугайчики ещё как могут посоревноваться с котами и собаками по части обаяния, весёлости и даже хулиганских поступков. Они так же уморительно позируют для фотографий, выпрашивают еду, выражают свои эмоции и каждый день попадают в десятки нелепых и трогательных ситуаций. А главное, как и все домашние питомцы, птички летят к своим хозяевам на крыльях любви — в самом буквальном смысле этого слова. Остаётся только радоваться и любоваться пернатыми друзьями!
Я ничего не трогаю… Не трогаю!
Интересно, почему я живу в постоянном страхе?
Вот для чего нужны тёплые кружки на самом деле
Он почти пять минут стоял вот так и что-то бормотал себе под нос
И всё потому, что я не разрешила ему жевать мой чехол для телефона!
Уже смирился с тем, что у меня никогда не получится нормально их сфотографировать
Мне тоже так очень удобно!
Эти четверо ребят каждое утро залетают ко мне на завтрак
Не только котики умеют делать кусь!
Мой попугай всё время пытается так же поступить с моими огромными псами — в результате они все боятся его как чумы.
Кто-то здесь сказал «обед»?
За секунду до катастрофы…
Однажды я буду любоваться собой так же, как это делает мой попугай
Обычно она спит у меня на шее, и я не могу на неё посмотреть
Сегодня она вдруг уснула вот так, и я наконец-то увидела её лицо в эти моменты. Счастье!
Не будете ли вы так любезны дать мне немножко зёрнышек?
Попугайчики станут отличным дополнением вашего образа
Плюсы небольших габаритов — везде можно очень уютно устроиться
Настоящий джентльмен всегда рад покрасоваться в новой шляпе
Думаем, теперь вы тоже убедились во всём великолепии пернатых и у вас тоже проклюнулась любовь к птичкам!
Источник:
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