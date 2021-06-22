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16 весёлых фотографий, доказывающие, что пернатые тоже могут быть смешными

16 весёлых фотографий, доказывающие, что пернатые тоже могут быть смешными (17 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   подборка   попугай   птички   фото   
376
17
Эти птицы смешнее и харизматичнее всех остальных существ вместе взятых.
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Метки: Юмор   забавно   подборка   попугай   птички   фото   
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1  комментарий
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−12
Meri Poppins Ufa 43 минуты назад
Симпатично. Плюс настроение. Спасибо
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