16 весёлых фотографий, доказывающие, что пернатые тоже могут быть смешными

Мы так привыкли умиляться пушистым домашним питомцам, что, кажется совсем забыли о пернатых — и это нужно срочно исправить! Попугайчики ещё как могут посоревноваться с котами и собаками по части обаяния, весёлости и даже хулиганских поступков. Они так же уморительно позируют для фотографий, выпрашивают еду, выражают свои эмоции и каждый день попадают в десятки нелепых и трогательных ситуаций. А главное, как и все домашние питомцы, птички летят к своим хозяевам на крыльях любви — в самом буквальном смысле этого слова. Остаётся только радоваться и любоваться пернатыми друзьями!

Я ничего не трогаю… Не трогаю!