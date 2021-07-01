Выпускники школ в Дагестане, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей

1573
6
Денежные призы также ожидают также победителей всероссийских олимпиад и их наставников.
Глава региона Сергей Меликов обрадовал стобалльников и победителей крупных олимпиад, сообщив им на встрече, что их старание и упорство будут оценены неплохой денежной премией.
"Нами уже принято решение учредить специальные премии для ребят, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов, а также для их наставников. В частности, по 100 тысяч рублей получат призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие ЕГЭ на сто баллов", – цитирует агентство РИА пресс-службу главы региона.
×
Кстати, по последним данным в Дагестане более 40 выпускников получили на итоговом экзамене 100-балльную оценку. Помимо 100-балльников, отметят и школьников, победивших и занявших призовые места на олимпиадах. Представители региона, которые победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получат премии в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя. Не забудут и подготовивших их педагогов: наставников также премируют 150 тысячами рублей. Призеры Всероссийской олимпиады школьников и их наставники получат по 100 тысяч рублей. Все премии будут выплачены за счет средств республиканского бюджета.
Реакция соцсетей
Если все так как вы пишите то на следующей год 90% дагестанских выпускников ЕГЭ сдадут на 💯 баллов.— Nadluh (@Nadluh1) July 1, 2021
Так они сперва сдали по 100.000р, чтобы сдать на 100б. Так что всё ровно.— Серый 🔴⚪ (@MeaT2978_1) July 1, 2021
Источник:
Ссылки по теме:
- В России снова изменится система школьных оценок
- Воронежская школьница показала разницу между учебником и заданием ЕГЭ и получила 100 баллов
- 1 сентября в России. Как изменится процесс обучения в стране
- Первые итоги и ужасы ЕГЭ-2020: страдания, обмороки, скорая
- 11-летних британцев решили научить разбираться в сортах порнографии
22
Понравилось22
Новости партнёров
А так же представителей региона, которые победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которые получат премии в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя.
Вкратце: на каждую сотку за стобальника приходится 150-300 на "коачей".
За дагестаном 40 из 7127. Это 0,5%.
Выходит в среднем по больнице знания там дают в 4 раза хуже, ну да вряд-ли кто удивится.
Ну ну..
"Больше всего денег из федеральной казны получает Дагестан. В 2021 году плановая сумма дотаций составит 72,89 млрд рублей."