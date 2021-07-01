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Выпускники школ в Дагестане, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей

Выпускники школ в Дагестане, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей (6 фото)

Автор:
01 июля 2021 16:54
Метки: 100 баллов   дагестан   егэ   обучение   премия   школа   
1573
6
Денежные призы также ожидают также победителей всероссийских олимпиад и их наставников.
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Метки: 100 баллов   дагестан   егэ   обучение   премия   школа   
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38  комментариев
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830
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Отличник из Дагестана, звучит как оскорбление.
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16k
Александр Сучков 3 минуты назад
Оплата за счет бюджета и налогов Россиян!
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16k
Александр Сучков 3 минуты назад
"Я твою трубу шатал"- сдал, 5 балов!
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134
Дмитрий Самохин 17 минут назад
А что в Дагестане не все сдали на 100 балов?
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6k
sivanov1079 Полчаса назад
Это и есть кэш-бэк!
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70
korney 37 минут назад
Не забудут и подготовивших их педагогов: наставников также премируют 150 тысячами рублей.
А так же представителей региона, которые победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которые получат премии в размере 150 тысяч рублей за каждое звание победителя.
Вкратце: на каждую сотку за стобальника приходится 150-300 на "коачей".
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−2
Племянник Путина 41 минуту назад
отличники в Дагестане? ну разве что по борьбе...
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4k
★Lucifer★ 42 минуты назад
Они всё равно за эти 100 балов заплатили БОЛЬШЕ...
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5k
Александр Иванов 46 минут назад
Вах! Атэц купил за 100 тыр. экзамен своему лоботрясу, и губернатор таки вернул их!!! Круговорот бабла в природе!
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1k
Moon24 50 минут назад
Деньги за счет русских налогоплательщиков ? Дагестан дотайионный регион
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1k
Руслан Новак 54 минуты назад
Поздравляем уважаемых налогоплательщиков других регионов. Теперь за ваши деньги в Дагестане резко выростет количество отличников и их сверхумных учителей.
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5k
SR 56 минут назад
Полностью дотационный и коррумпированный регион. Все премии будут выплачены за счет средств республиканского бюджета. А простите, из чего складывается республиканский бюджет? В 2020 году дотации Дагестану составили более 70 млрд. руб. Ну что, классно устроились...
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40k
Александр 57 минут назад
у миня ЕГЭ по Руский -100 балл, мамай клинусь!
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24k
Григорий Час назад
Дагестанцев в стране 2% (тех кто проживает там). Всего 7127 стобалльников в России.
За дагестаном 40 из 7127. Это 0,5%.
Выходит в среднем по больнице знания там дают в 4 раза хуже, ну да вряд-ли кто удивится.
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2k
VPJ Час назад
Почему то статья о дагестанских егэшниках натолкнула меня на мысль, что и поступать им надо в собственный университет. По сто тыщ есть, пусть скинуться и построят. Назовут Вах, какая Акдемия. В ней можно будет ездит по коридорам на заниженных тазах, стрелять в потолок и круглые сутки плясать и резать баранов. И не юх им в Россию ехать.
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1k
Ловите наркомана! Час назад
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20k
Ратибор Час назад
Это называется кэшбэк 100%.
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1k
Lovels Travel Час назад
"Все премии будут выплачены за счет средств республиканского бюджета."

Ну ну..

"Больше всего денег из федеральной казны получает Дагестан. В 2021 году плановая сумма дотаций составит 72,89 млрд рублей."
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23k
Андрей Час назад
Ну а что, дотационный регион имеет право, им же деньги аллах дает
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505
Миша Час назад
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1k
zenon Час назад
ЕГЭ это даже страшней, чем ОГО!
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